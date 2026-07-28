Αυτός θα είναι ο καιρός του Αυγούστου - Πώς θα κάνουμε 15Αύγουστο

Αναλυτικά τα μέχρι στιγμής δεδομένα για τον καιρό των επομένων ημερών ανά δεκαήμερο 

Μάνος Χατζηγιάννης

Αυτός θα είναι ο καιρός του Αυγούστου - Πώς θα κάνουμε 15Αύγουστο
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  • Ο Αύγουστος 2026 ξεκινά με δροσερό και ανεμώδη καιρό, λόγω ενισχυμένου βόρειου ρεύματος και θερμοκρασιών κοντά ή ελαφρώς κάτω από τον μέσο όρο στην ανατολική και νότια Ελλάδα.
  • Από τα μέσα Αυγούστου αναμένεται θερμή εισβολή και καύσωνας, κυρίως στα δυτικά και νότια, με αντικυκλωνικές συνθήκες και ελαφρώς αυξημένες θερμοκρασίες.
  • Η ξηρασία θα διατηρηθεί σε υψηλά επίπεδα καθ' όλη τη διάρκεια του μήνα, με περιορισμένες βροχοπτώσεις και μόνο μερικές θερμικές καταιγίδες στα βόρεια ορεινά στα τέλη του μήνα.
  • Το μελτέμι επανέρχεται στο Αιγαίο προς το τέλος του μήνα, χωρίς όμως να προκαλεί σημαντική πτώση της θερμοκρασίας.
  • Ο καιρός του 15Αύγουστου θα είναι θερμός, στο πλαίσιο της θερμής εισβολής που αναμένεται το δεύτερο δεκαήμερο του Αυγούστου.
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Ξεκαθαρίζει το τοπίο για τον καιρό του Αυγούστου.

Ο Δημήτρης Καμπόλης, Φυσικός, κατεύθυνσης Περιβάλλοντος και Μετεωρολογίας, MSc - Περιβαλλοντικών Σπουδών και Κλιματικής Αλλαγής ανέλυσε τα μέχρι στιγμής δεδομένα προκειμένου να αποτυπώσει τις προβλέψεις για τον καιρό των επομένων ημερών.

Αναλυτικά στο μεσοπρόθεσμο Δελτίο Καιρού που εξέδωσε χθες αναφέρει και δημοσιεύεται στο Youweather.com:

Ο καιρός στην Ελλάδα τον Αύγουστο 2026 - YSM (YouWeather Statistical Model)

Ο Αύγουστος παρουσιάζει αρκετά σύνθετη και δυναμική εξέλιξη. Οι αρνητικές αποκλίσεις στα 850hPa υποδηλώνουν ενισχυμένο βόρειο ρεύμα/μελτέμι και θερμοκρασίες κοντά ή σε ελαφρώς χαμηλότερα επίπεδα από τις μέσες κλιματικές τιμές στην ανατολική και νότια ηπειρωτική και νησιωτική χώρα.

Προς τα μέσα του μήνα και μετά καταγράφεται σαφής αλλαγή κυκλοφορίας με έντονα θετικές αποκλίσεις στα 850hPa (κυρίως στα δυτικά και νότια) που υποδηλώνει θερμή εισβολή/επεισόδιο καύσωνα.

Ταυτόχρονα οι αποκλίσεις στα 500hPa τείνουν προς ουδέτερες ή ελαφρώς θετικές τιμές, ένδειξη ενίσχυσης των αντικυκλωνικών συνθηκών. Ο υετός παραμένει κάτω από τις μέσες κλιματικές τιμές στις περισσότερες περιοχές της χώρας - αυξημένη ξηρασία.

Συνοπτικά:

Ο Αύγουστος φαίνεται να ξεκινά πιο δροσερός και ανεμώδης αλλά να κλείνει ως θερμότερος του κανονικού, με αυξημένη πιθανότητα ισχυρών θερμών επεισοδίων το 2ο και 3ο δεκαήμερο του μήνα.

1ο 10ήμερο (1–10 Αυγούστου) Γενική εικόνα: Το πρώτο δεκαήμερο του Αυγούστου χαρακτηρίζεται από ενισχυμένο βόρειο ρεύμα και θερμοκρασίες στα 850hPa κοντά ή σε ελαφρώς χαμηλότερα επιπεδα από τις μέσες κλιματικές τιμές στην ανατολική και νότια ηπειρωτική και νησιωτική χώρα. Στα 500hPa οι αποκλίσεις είναι μικρές αλλά ελαφρώς αρνητικές, στοιχείο που υποδηλώνει ύπαρξη θερμικής αστάθειας στα ηπειρωτικά (κυρίως ορεινά) τμήματα.

2ο 10ήμερο (11–20 Αυγούστου) Γενική εικόνα: Το δεύτερο δεκαήμερο χαρακτηρίζεται από σαφή αλλαγή της ατμοσφαιρικής κυκλοφορίας. Στα 850hPa καταγράφονται έντονα θετικές αποκλίσεις, ιδιαίτερα στα δυτικά και νότια, ένδειξη οργανωμένης θερμής εισβολής ή καύσωνα. Παράλληλα στα 500hPa οι αποκλίσεις χαρακτηρίζονται ουδέτερες ή ελαφρώς θετικές, στοιχείο που υποδηλώνει αντικυκλώνικές συνθήκες. Ο υετός περιορίζεται ακόμη περισσότερο, επιτείνοντας τις ξηρές και θερμές συνθήκες.

3ο 10ήμερο (21–31 Αυγούστου) Γενική εικόνα: Το τρίτο δεκαήμερο του Αυγούστου η θερμή τάση διατηρείται αλλά εξασθενεί ελαφρώς. Οι θερμοκρασίες στα 850hPa παραμένουν κοντά ή λίγο πάνω από τις μέσες κλιματικές τιμές, κυρίως σε δυτικά και νότια, όμως σε ηπιότερη ένταση από τα μέσα του μήνα. Στο Αιγαίο επανέρχεται εν μέρει το μελτέμι, χωρίς όμως να προκαλεί σημαντική πτώση της θερμοκρασίας. Ο υετός παραμένει πολύ περιορισμένος σε πανελλαδικό επιπεδο, με εξαίρεση περιορισμένες θερμικές καταιγίδες στα βόρεια ηπειρωτικά ορεινά.

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