Βόλος: Τροχαίο με τραυματισμό στον Περιφερειακό εξαιτίας ενός… εντόμου

Snapshot Ένας οδηγός στον περιφερειακό Βόλου έχασε τον έλεγχο του οχήματός του μετά από πανικό λόγω έντονου που μπήκε στο αυτοκίνητο.

Το όχημα προσέκρουσε σε κολόνα, ενώ το μπροστινό δεξί μέρος και το παρμπρίζ υπέστησαν ζημιές.

Οι αερόσακοι οδηγού και συνοδηγού ενεργοποιήθηκαν κατά τη σύγκρουση.

Ο 60χρονος οδηγός τραυματίστηκε ελαφρά και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Η Τροχαία Βόλου διενεργεί προανάκριση για το περιστατικό. Snapshot powered by AI

Τροχαίο ατύχημα με τραυματισμό σημειώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης στον περιφερειακό Βόλου

Όπως αναφέρει το magnesianews.gr, το ατύχημα σημειώθηκε όταν ένα έντομο μπήκε από το ανοιχτό παράθυρο στο εσωτερικό ενός αυτοκινήτου που κινούνταν προς τη Νέα Δημητριάδα.

Ο οδηγός του οχήματος πανικοβλήθηκε από το έντομο με αποτέλεσμα να χάσει τον έλεγχο του οχήματος το οποίο βγήκε από τον δρόμο και χτύπησε σε κολόνα με το μπροστινό δεξί μέρος με αποτέλεσμα να σπάσει το παρμπρίζ.

Παρότι άνοιξαν οι αερόσακοι οδηγού και συνοδηγού, ο 60χρονος οδηγός τραυματίστηκε ελαφρά και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο.

Προανάκριση διενεργεί η Τροχαία Βόλου.

Διαβάστε επίσης