Χανιά: Ελεύθερος με εγγύηση ο 57χρονος ιατροδικαστής που κατηγορείται για δωροδοκία

Μετά τον τοξικολόγο, ελεύθερος και ιατροδικαστής. 

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Χανιά: Ελεύθερος με εγγύηση ο 57χρονος ιατροδικαστής που κατηγορείται για δωροδοκία
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  • Ο 57χρονος ιατροδικαστής που κατηγορείται για παθητική δωροδοκία αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους, μετά από απολογία που διήρκεσε πάνω από έξι ώρες.
  • Επιβλήθηκαν απαγόρευση εξόδου από τη χώρα και χρηματική εγγύηση 20.000 ευρώ στον ιατροδικαστή.
  • Η απόφαση μη προφυλάκισης του 57χρονου έγινε δεκτή με χειροκροτήματα από συγγενείς και υποστηρικτές του.
  • Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους αφέθηκε και ο τοξικολόγος που ελέγχεται στην ίδια έρευνα, με απαγόρευση εξόδου από τη χώρα και εγγύηση 30.000 ευρώ.
  • Η έρευνα αφορά στην έκδοση αμφισβητούμενων ιατροδικαστικών και τοξικολογικών εκθέσεων.
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Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους αφέθηκε ο 57χρονος ιατροδικαστής που κατηγορείται για παθητική δωροδοκία, μετά την ολοκλήρωση της απολογίας του ενώπιον της ανακρίτριας.

Η διαδικασία διήρκεσε περισσότερες από έξι ώρες και ολοκληρώθηκε λίγο μετά τις 02:00 τα ξημερώματα της Τρίτης (28/7). Με σύμφωνη γνώμη ανακρίτριας και εισαγγελέα, αποφασίστηκε η μη προφυλάκισή του, με την επιβολή απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα και χρηματικής εγγύησης 20.000 ευρώ.

Έξω από το Δικαστικό Μέγαρο είχαν συγκεντρωθεί συγγενείς, φίλοι και υποστηρικτές του 57χρονου. Η ανακοίνωση της απόφασης έγινε δεκτή με χειροκροτήματα, ενώ ο ίδιος, βγαίνοντας από το κτίριο της εισαγγελίας, στράφηκε προς το μέρος τους και έκανε το σήμα της νίκης.

Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους και ο τοξικολόγος

Να σημειωθεί πως ενώπιον του ανακριτή Χανίων είχε βρεθεί και ο τοξικολόγος που ελέγχεται στο πλαίσιο μεγάλης έρευνας για την έκδοση αμφισβητούμενων ιατροδικαστικών και τοξικολογικών εκθέσεων.

Μετά την απολογία του τοξικολόγου, ανακριτής και εισαγγελέας αποφάσιαν την επιβολή περιοριστικών όρων. Συγκεκριμένα, του επιβλήθηκε απαγόρευση εξόδου από τη χώρα, καθώς και χρηματική εγγύηση ύψους 30.000 ευρώ.

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Χανιά: Ελεύθερος με εγγύηση ο 57χρονος ιατροδικαστής που κατηγορείται για δωροδοκία

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