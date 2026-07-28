Σαν σήμερα 27 Ιουλίου – Τα σημαντικότερα γεγονότα της σημερινής ημέρας

Όλα τα σημαντικά γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα, 27 Ιουλίου.

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Σαν σήμερα 27 Ιουλίου – Τα σημαντικότερα γεγονότα της σημερινής ημέρας
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Ακολουθούν με χρονολογική σειρά, τα σημαντικότερα γεγονότα σαν σήμερα

  • 1741 - Πεθαίνει ο Ιταλός συνθέτης Αντόνιο Βιβάλντι.
  • 1750 - Πεθαίνει ο Γερμανός συνθέτης Γιόχαν Σεμπάστιαν Μπαχ.
  • 1794 - Οι ηγέτες της Γαλλικής Επανάστασης Μαξιμιλιανός Ροβεσπιέρος και Σαιν Ζιστ εκτελούνται στην γκιλοτίνα.
  • 1822 - Η καταστροφή της στρατιάς του Δράμαλη ολοκληρώνεται στο Αγιονόρι Αργολίδας από τους άνδρες του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη, του Δημήτριου Υψηλάντη, του Παπαφλέσσα και του Νικηταρά.
  • 1914 - Η Αυστροουγγαρία κηρύσσει τον πόλεμο στη Σερβία. Είναι η αρχή του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου.
  • 1920 - Ο σουλτάνος Μεχμέτ ο 6ος υπογράφει τη Συνθήκη των Σεβρών, που βάζει την οριστική «ταφόπλακα» στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Η Ελλάδα κερδίζει εδάφη και γίνεται «η χώρα των δύο ηπείρων και των πέντε θαλασσών», σύμφωνα με τον Ελευθέριο Βενιζέλο. (10 Αυγούστου με το νέο ημερολόγιο).
  • 1976 - Σεισμός μεγέθους 7,8 Ρίχτερ ισοπεδώνει το Τανγκσάν στην Κίνα, σκοτώνοντας 240.000 άτομα.
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