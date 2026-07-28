Χωρίς κατεύθυνση η Wall Street εν αναμονή των αποτελεσμάτων των τεχνολογικών κολοσσών

Μεικτές τάσεις επικράτησαν τη Δευτέρα (27/7) στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, με την προσοχή των επενδυτών στραμμένη στα αποτελέσματα τριμήνου τεχνολογικών κολοσσών και στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή.

Οι δείκτες

Ο δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με άνοδο 262,83 μονάδων (+0,51%), στις 52.210,08 μονάδες.

Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με πτώση 43,74 μονάδων (-0,18%), στις 24.932,08 μονάδες.

Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με οριακή άνοδο 1,20 μονάδων (+0,02%), στις 7.413,18 μονάδες.