Χωρίς κατεύθυνση η Wall Street εν αναμονή των αποτελεσμάτων των τεχνολογικών κολοσσών

Χωρίς κατεύθυνση ολοκληρώθηκε τη Δευτέρα η συνεδρίαση το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, στη Wall Street.

Γιάννης Φιλιππάκος

Χωρίς κατεύθυνση η Wall Street εν αναμονή των αποτελεσμάτων των τεχνολογικών κολοσσών
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Μεικτές τάσεις επικράτησαν τη Δευτέρα (27/7) στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, με την προσοχή των επενδυτών στραμμένη στα αποτελέσματα τριμήνου τεχνολογικών κολοσσών και στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή.

Οι δείκτες

Ο δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με άνοδο 262,83 μονάδων (+0,51%), στις 52.210,08 μονάδες.

Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με πτώση 43,74 μονάδων (-0,18%), στις 24.932,08 μονάδες.

Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με οριακή άνοδο 1,20 μονάδων (+0,02%), στις 7.413,18 μονάδες.

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