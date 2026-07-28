Πετρέλαιο: Νέα βουτιά στο Brent με το άνοιγμα των αγορών της Ασίας– Κάτω από τα 88 δολάρια το βαρέλι

Οι προσδοκίες για αποκλιμάκωση της σύγκρουσης ΗΠΑ–Ιράν και αποκατάσταση της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ φέρνουν για τρίτη συνεχή συνεδρίαση πτώση στις τιμές του πετρελαίου.

Γιάννης Φιλιππάκος

Πετρέλαιο: Νέα βουτιά στο Brent με το άνοιγμα των αγορών της Ασίας– Κάτω από τα 88 δολάρια το βαρέλι
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  • Οι τιμές του πετρελαίου πέφτουν για τρίτη συνεχή συνεδρίαση λόγω προσδοκιών αποκλιμάκωσης της σύγκρουσης ΗΠΑ-Ιράν και αποκατάστασης της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ.
  • Το Brent υποχωρεί στα 87,94 δολάρια το βαρέλι, σημειώνοντας πτώση 10,61%, ενώ το αμερικανικό αργό WTI πέφτει στα 82,02 δολάρια με απώλειες 9,33%.
  • Ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε ότι οι ΗΠΑ βρίσκονται σε «καλές συνομιλίες» με το Ιράν και ανέστειλε επιθέσεις για να δοθεί ευκαιρία στις διαπραγματεύσεις.
  • Ιρανοί και Ομανοί διαπραγματευτές επιδιώκουν συμφωνία για την αποκατάσταση της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ, μειώνοντας το γεωπολιτικό ρίσκο που επηρέαζε τις τιμές.
  • Η επανεκκίνηση των εξαγωγών από τον τερματικό σταθμό της Κοινοπραξίας Αγωγού της Κασπίας στη Μαύρη Θάλασσα βελτίωσε την προσφορά πετρελαίου και συνέβαλε στην πτώση των τιμών.
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Ισχυρές απώλειες καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου με το άνοιγμα των ασιατικών αγορών την Τρίτη, καθώς οι δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ για «καλές συνομιλίες» με το Ιράν ενίσχυσαν τις προσδοκίες ότι η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή μπορεί να οδηγηθεί σε αποκλιμάκωση.

Το Brent, που αποτελεί το βασικό σημείο αναφοράς για την ευρωπαϊκή αγορά και επηρεάζει άμεσα το ενεργειακό κόστος και τις τιμές των καυσίμων στην Ελλάδα, υποχωρεί στα 87,94 δολάρια το βαρέλι, σημειώνοντας πτώση 10,61%.

Ανάλογη είναι και η εικόνα και στο αμερικανικό αργό τύπου WTI, το οποίο υποχωρεί στα 82,02 δολάρια το βαρέλι, με απώλειες 9,33%.

Οι συνομιλίες αλλάζουν το κλίμα στην αγορά

Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι η Ουάσινγκτον βρίσκεται σε «καλές συνομιλίες» με την Τεχεράνη για τον τερματισμό της σύγκρουσης, ενώ φέρεται να ανέφερε ότι ανέστειλε τα πλήγματα κατά του Ιράν, προκειμένου να δοθεί ακόμη μία ευκαιρία στις διαπραγματεύσεις.

Οι ΗΠΑ είχαν διακόψει τις επιθέσεις αργά την Παρασκευή, έπειτα από σχεδόν δύο εβδομάδες πολεμικών επιχειρήσεων. Σε απάντηση, το Ιράν σταμάτησε τα πλήγματα αντιποίνων κατά αμερικανικών βάσεων σε γειτονικές χώρες.

Παράλληλα, Ιρανοί και Ομανοί διαπραγματευτές συναντήθηκαν το Σαββατοκύριακο, με στόχο να επιτευχθεί συμφωνία για την αποκατάσταση της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ. Η προοπτική επαναφοράς των πετρελαϊκών ροών σε πιο ομαλά επίπεδα αφαιρεί μέρος του γεωπολιτικού «καπέλου» που είχε οδηγήσει τις τιμές σε απότομη άνοδο.

Στην πτώση συνέβαλε και η βελτίωση της προσφοράς, καθώς επανεκκίνησαν οι εξαγωγές αργού από τον τερματικό σταθμό της Κοινοπραξίας Αγωγού της Κασπίας, στις ρωσικές ακτές της Μαύρης Θάλασσας. Ο σταθμός αποτελεί βασική δίοδο για το πετρέλαιο του Καζακστάν και η λειτουργία του είχε διαταραχθεί από ουκρανικές επιθέσεις με drones.

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