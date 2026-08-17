Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά στην Αργιθέα - Παραμένουν δυνάμεις στο σημείο

Χωρίς ενεργό μέτωπο έπειτα από περίπου 30 λεπτά τέθηκε η φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι της Δευτέρας 17 Αυγούστου στην Αργιθέα στα Σπάτα κοντά στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος».

Από τη φωτιά δεν κινδύνευσαν κατοικίες ενώ κάηκε μόνο ένα μικρό δωμάτιο, δίπλα από μια αποθήκη.

Το δωμάτιο που κάηκε δίπλα από την αποθήκη Χάρης Γκίκας/Newsbomb.gr

Η φωτιά έκαιγε σε χαμηλή βλάστηση και για την κατάσβεσή της στο σημείο έσπευσαν 60 πυροσβέστες με 17 οχήματα, 3 ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ και εθελοντές, ενώ κομβική αποδείχθηκε και η συμβολή των 2 αεροσκαφών και των τριών ελικοπτέρων που πραγματοποιούσαν ρίψεις νερού.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν στο σημείο για τυχόν αναζωπυρώσεις.

Βίντεο του Newsbomb.gr από την επιχείρηση κατάσβεσης:

Λίγο πριν τις 12:30 είχε ενεργοποιηθεί και το 112 καλώντας όσους βρίσκονταν στην ευρύτερη περιοχή να παραμένουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών.

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