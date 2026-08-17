Έφυγε από τη ζωή ο αδελφός του Μάκη Τριανταφυλλόπουλου, Σωτήρης

Snapshot Πέθανε σε ηλικία 71 ετών ο δημοσιογράφος Σωτήρης Τριανταφυλλόπουλος.

Γεννήθηκε το 1955 στη Θεσσαλονίκη και εργάστηκε σε έντυπο και ηλεκτρονικό Τύπο.

Εργάστηκε στην ΕΡΤ2 τη δεκαετία του ’80, στην εφημερίδα «ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ» και στον ραδιοφωνικό σταθμό «ΣΚΑΙ 100,4».

Η δημοσιογραφική του πορεία διακόπηκε πρόωρα λόγω σοβαρών προβλημάτων υγείας.

Η ΕΣΗΕΑ εξέφρασε συλλυπητήρια στους οικείους του και τον αποχαιρέτησε με συγκίνηση. Snapshot powered by AI

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ σε ανακοίνωσή του αποχαιρέτησε με θλίψη τον δημοσιογράφο Σωτήρη Τριανταφυλλόπουλο, ο οποίος έφυγε από τη ζωή χθες, σε ηλικία 71 ετών.

Η ανακοίνωση της ΕΣΗΕΑ:

Ο Σωτήρης Τριανταφυλλόπουλος γεννήθηκε το 1955 στη Θεσσαλονίκη. Έπειτα από την ολοκλήρωση των γυμνασιακών του σπουδών, απασχολήθηκε στον έντυπο και ηλεκτρονικό Τύπο.

Κατά τη διάρκεια της επαγγελματικής του διαδρομής εργάστηκε στην ΕΡΤ2 τη δεκαετία του ’80, στην εφημερίδα «ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ» ως πολιτικός συντάκτης αλλά και ως ρεπόρτερ στον Ρ/Σ «ΣΚΑΙ 100,4». Η πορεία του στη δημοσιογραφία ανακόπηκε πρόωρα, εξαιτίας σοβαρών προβλημάτων υγείας που αντιμετώπιζε.

Ο Σωτήρης Τριανταφυλλόπουλος υπήρξε μάχιμος δημοσιογράφος, ένας ρεπόρτερ αιχμής που πάντα βάδιζε στο πλαίσιο της δημοσιογραφικής δεοντολογίας, ένας επίμονος και δυναμικός ρεπόρτερ που, ωστόσο, αναγκάστηκε να αποσυρθεί νωρίς.

Το Δ.Σ. της ΕΣΗΕΑ εκφράζει τα ειλικρινή του συλλυπητήρια στους οικείους του και ιδιαιτέρως στον αδελφό του Μάκη και αποχαιρετά με συγκίνηση τον συνάδελφο.