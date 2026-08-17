Σκύρος: Νέο βίντεο από τη φωτιά – Συνεχίζουν να επιχειρούν εναέρια μέσα σε αναζωπυρώσεις

Η φωτιά που εκδηλώθηκε στην περιοχή της Ασίτσας στη Σκύρο παραμένει υπό επιτήρηση, με ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις να επιχειρούν στο σημείο και να παρεμβαίνουν όπου εντοπίζονται αναζωπυρώσεις.

Παράλληλα, συνεχίζονται οι ρίψεις από αέρος με αεροσκάφη και ελικόπτερα, καθώς η πρόσβαση των επίγειων δυνάμεων σε ορισμένα σημεία παραμένει δύσκολη, όπως μεταδίδει το eviaonline.gr.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν στην περιοχή για την αντιμετώπιση τυχόν νέων εστιών και την πλήρη οριοθέτηση της πυρκαγιάς.