Σκύρος: Νέο βίντεο από τη φωτιά – Συνεχίζουν να επιχειρούν εναέρια μέσα σε αναζωπυρώσεις
Συνεχίζεται η επιχείρηση κατάσβεσης με αεροσκάφη και ελικόπτερα σε δύσβατα σημεία, στη Σκύρο
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Η φωτιά που εκδηλώθηκε στην περιοχή της Ασίτσας στη Σκύρο παραμένει υπό επιτήρηση, με ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις να επιχειρούν στο σημείο και να παρεμβαίνουν όπου εντοπίζονται αναζωπυρώσεις.
Παράλληλα, συνεχίζονται οι ρίψεις από αέρος με αεροσκάφη και ελικόπτερα, καθώς η πρόσβαση των επίγειων δυνάμεων σε ορισμένα σημεία παραμένει δύσκολη, όπως μεταδίδει το eviaonline.gr.
Οι πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν στην περιοχή για την αντιμετώπιση τυχόν νέων εστιών και την πλήρη οριοθέτηση της πυρκαγιάς.
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