«Πού να σκοτώσεις τη Μελάνια Τραμπ»: Βίντεο καλεί σε δολοφονία της Πρώτης Κυρίας

Απειλές και κατά του γιου του Αμερικανού Προέδρου, Μπάρον 

Δέσποινα Σοφιανίδου

«Πού να σκοτώσεις τη Μελάνια Τραμπ»: Βίντεο καλεί σε δολοφονία της Πρώτης Κυρίας
ΚΟΣΜΟΣ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Ιρανικό μέσο συνδεόμενο με τη Φρουρά της Ισλαμικής Επανάστασης δημοσίευσε βίντεο που καλεί σε δολοφονία της Πρώτης Κυρίας των ΗΠΑ, Μελάνια Τραμπ.
  • Το βίντεο παρουσιάζει τοποθεσίες που συχνάζει η Μελάνια και προτείνει μεθόδους επίθεσης, συμπεριλαμβανομένης χρήσης τοξικής ουσίας.
  • Υπάρχει επίσης απειλή κατά του γιου του Προέδρου Τραμπ, Μπάρον, με το βίντεο να αναφέρει ότι «πρέπει να μας περιμένει».
  • Οι πληροφορίες για τις κινήσεις της Μελάνια προέρχονται από ανώνυμα δίκτυα ασφαλείας, σύμφωνα με το μέσο.
  • Οι ιρανικές αρχές δεν έχουν σχολιάσει επίσημα το βίντεο ούτε έχουν διευκρινίσει αν εκφράζει κυβερνητική θέση, ενώ οι εντάσεις μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσινγκτον αυξάνονται.
Snapshot powered by AI

Ανοιχτά στο στόχαστρο των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης βρίσκονται η Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ, αλλά και ο γιος της, καθώς ιρανικό μέσο που συνδέεται με τον IRGC δημοσίευσε ένα βίντεο στο οποίο καλεί τους «αγωνιστές της ελευθερίας» και τους υποστηρικτές της Ισλαμικής Δημοκρατίας να σκοτώσουν τη Μελάνια Τραμπ, ενώ παράλληλα απευθύνει απειλή κατά του γιου του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, Μπάρον.

Σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Tasnim, το βίντεο προσδιόριζε διάφορες τοποθεσίες που φέρεται να συχνάζει η Μελάνια Τραμπ, συμπεριλαμβανομένων των χώρων που επισκέπτεται, των τοποθεσιών που φέρεται να προτιμά και των καταστημάτων όπου λέγεται ότι κάνει αγορές. Το βίντεο καλούσε τους υποστηρικτές να στοχεύσουν την Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ.

Ο τίτλος του βίντεο ήταν: «Πού να σκοτώσουμε τη Μελάνια;» Το βίντεο κατέληγε με μια άμεση απειλή που απευθυνόταν στον Μπάρον Τραμπ, αναφέροντας ότι «πρέπει να μας περιμένει».

Το βίντεο, το οποίο περιλαμβάνει αεροφωτογραφίες, χάρτες και γραφικές ανακατασκευές, δείχνει τα μέρη που συχνάζει η Μελάνια Τραμπ, συμπεριλαμβανομένων των καταστημάτων στα οποία ψωνίζει.

Το μέσο ενημέρωσης που συνδέεται με το IRGC έγραψε ότι οι πληροφορίες που χρησιμοποιήθηκαν στο βίντεο ελήφθησαν από «πολλά ανώνυμα δίκτυα ασφαλείας».

Ο αφηγητής του βίντεο, όπως περιγράφει το iran international λέει επίσης ότι αυτές οι πληροφορίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον προσδιορισμό της παρουσίας της Μελάνια Τραμπ σε αυτές τις τοποθεσίες και περιγράφει διάφορα επιχειρησιακά σενάρια, συμπεριλαμβανομένης μιας επίθεσης από κοντινή απόσταση και της χρήσης μιας τοξικής ουσίας που μπορεί να μεταδοθεί μέσω της επαφής με το δέρμα.

Ο αφηγητής του βίντεο του Tasnim λέει επίσης ότι η προσφορά μεγάλων χρηματικών ποσών μπορεί να δελεάσει τους κοντινούς ανθρώπους της Μελάνια Τραμπ να συνεργαστούν.

Το βίντεο έρχεται εν μέσω αυξημένων εντάσεων μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσινγκτον μετά από μήνες κλιμάκωσης της ρητορικής και της στρατιωτικής αντιπαράθεσης. Οι ιρανικές αρχές δεν έχουν σχολιάσει δημόσια το βίντεο ούτε έχουν υποδείξει εάν αντικατοπτρίζει επίσημη κυβερνητική θέση.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
00:06ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ο Μάγιερ γίνεται η ακριβότερη μεταγραφή στην ιστορία της ΑΕΚ: Ποιος είναι και τα χαρακτηριστικά του

23:59ΕΛΛΑΔΑ

Ρέθυμνο: Η μέλλουσα νύφη πήρε το μικρόφωνο και ξεσήκωσε το χωριό

23:51ΚΟΣΜΟΣ

Ρουμανία: Εκτός λειτουργίας ο ένας από τους δύο πυρηνικούς αντιδραστήρες

23:43ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Αγία Ειρήνη Χρυσοβαλάντου: Γιατί προστατεύει την ευγονία και την εγκυμοσύνη - Η ευλογία των μήλων

23:39ΚΟΣΜΟΣ

«Πού να σκοτώσεις τη Μελάνια Τραμπ»: Βίντεο που συνδέεται με τον IRGC καλεί σε δολοφονία της Πρώτης Κυρίας

23:39ΕΛΛΑΔΑ

Κεραμέως: «Διευρύνουμε το πλέγμα προστασίας της μητρότητας»

23:30ΕΛΛΑΔΑ

Σοβαρό επεισόδιο στην Κρήτη: Επιτέθηκαν σε τουρίστες μέσα σε ξενοδοχείο

23:29ΚΟΣΜΟΣ

Μακρόν: Η Γαλλία αντιμετωπίζει την πιο δύσκολη κατάσταση από τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο - «Πιο δύσκολα αύριο» - Απειλούνται οι αμπελώνες του Μπορντό;

23:23ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται αφρικανική σκόνη - Ποιες περιοχές θα επηρεάσει

23:16ΚΟΣΜΟΣ

Το φάντασμα της ισλαμικής τρομοκρατίας απειλεί και πάλι την Ευρώπη

23:10ΚΟΣΜΟΣ

Τρομακτικές στιγμές στο Χονγκ Κονγκ: Κατέρρευσε σκαλωσιά λόγω των θυελλωδών ανέμων από τυφώνα

23:08ΚΥΠΡΟΣ

Στην Κύπρο ο Γκουτέρες για να «ξεκλειδώσει» το Κυπριακό - Τι φέρνει μαζί του

23:07ΕΛΛΑΔΑ

Μετρό: Ξεκίνησαν οι αιτήσεις προσλήψεων για σταθμάρχες και εκδότες εισιτηρίων

23:02ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Συνταγματική Αναθεώρηση: Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας για τις 33 διατάξεις

23:00ΕΛΛΑΔΑ

Η «κρεμαστή» γέφυρα Παλαιοπύργου στη Λάρισα έγινε... διεθνής - 30 χλμ παράκαμψη λόγω Daniel

23:00ΕΛΛΑΔΑ

Ρέθυμνο: «Εμπόδια αντί για πρόσβαση» – Καταγγελίες για το Seatrac στην κεντρική παραλία

22:49ΚΟΣΜΟΣ

Ιταλία: Για πρώτη φορά γιατροί εγχείρησαν τυφλή γυναίκα και της χάρισαν την όραση

22:42ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Δημοσιεύθηκε η υπουργική απόφαση για τον διαχωρισμό των επαγγελματικών κατηγοριών στις λαϊκές αγορές

22:36ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία - Νέα πρόκληση Τσελίκ κατά της Ελλάδας για Θράκη και επίθεση κατά της ΕΕ για το Κυπριακό

22:30ΚΟΣΜΟΣ

Παράξενη ληστεία στο Παρίσι - Έκλεψαν 12 πάπυρους της Τορά

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
11:00WHAT THE FACT

Γιατί οι αεροσυνοδοί σάς χαιρετούν στην πόρτα του αεροπλάνου – Τι ελέγχουν όταν επιβιβάζεστε

20:02ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η πρόγνωση Ζιακόπουλου μέρα προς μέρα - Πότε αλλάζει το σκηνικό

18:28ΕΛΛΑΔΑ

Αυτοκτονία το τροχαίο – θρίλερ στην Κεφαλονιά; Το σημείωμα του 30χρονου οδηγού στα social

19:42ΚΟΣΜΟΣ

«Το μωρό μου δεν μεγάλωνε, οι γιατροί μου είπαν να το ταΐζω περισσότερο» - Η οδυνηρή αλήθεια

14:56ΚΟΣΜΟΣ

Ξόδεψε 10.000 λίρες χτίζοντας ένα μικροσκοπικό ελληνικό χωριό στην αυλή του - Με πλακόστρωτα δρομάκια, μπλε παντζούρια και μπαρ

16:28ΥΓΕΙΑ

Φόβοι για υπερβακτήριο που μεταδίδεται από τα κατοικίδια στους ανθρώπους - Ανησυχούν οι ειδικοί

18:03LIFESTYLE

Δυο μαύρα πουκάμισα: Βασίλης Μπισμπίκης και Μαριάννα Κιμούλη στα γυρίσματα

20:42ΚΟΣΜΟΣ

Σοκαριστική αντίδραση: Παίκτρια κλωτσάει την αντίπαλό της στο κεφάλι

14:00ΕΛΛΑΔΑ

Πάρος: Σφραγίστηκε το Barbarossa στη Νάουσα για φορολογικές παραβάσεις

21:11ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Ψάρεψαν λαγοκέφαλο 50 εκατοστών

23:30ΕΛΛΑΔΑ

Σοβαρό επεισόδιο στην Κρήτη: Επιτέθηκαν σε τουρίστες μέσα σε ξενοδοχείο

23:39ΚΟΣΜΟΣ

«Πού να σκοτώσεις τη Μελάνια Τραμπ»: Βίντεο που συνδέεται με τον IRGC καλεί σε δολοφονία της Πρώτης Κυρίας

23:59ΕΛΛΑΔΑ

Ρέθυμνο: Η μέλλουσα νύφη πήρε το μικρόφωνο και ξεσήκωσε το χωριό

16:10ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πότε θα ξανακάνει ζέστη και πότε θα δροσίσει - Τι σημαίνει η αύξηση της βαροβαθμίδας

23:43ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Αγία Ειρήνη Χρυσοβαλάντου: Γιατί προστατεύει την ευγονία και την εγκυμοσύνη - Η ευλογία των μήλων

22:10ΚΟΣΜΟΣ

Αλβανία: Αρχηγός κόμματος της αντιπολίτευσης άρπαξε απόρρητη συμφωνία με τις ΗΠΑ και το έσκασε

22:18ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός στη Θεσσαλονίκη: Εξαφανίστηκαν δυο αδέρφια 14 και 15 χρονών

19:56ΕΛΛΑΔΑ

Μεταφέρθηκε διασωληνωμένο στη Γερμανία το δίχρονο αγοράκι από τα Χανιά

21:00ΕΥ ΖΗΝ

Πώς να διακρίνετε τα τσιμπήματα κοριών από εκείνα άλλων εντόμων

23:10ΚΟΣΜΟΣ

Τρομακτικές στιγμές στο Χονγκ Κονγκ: Κατέρρευσε σκαλωσιά λόγω των θυελλωδών ανέμων από τυφώνα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ