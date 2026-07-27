«Πού να σκοτώσεις τη Μελάνια Τραμπ»: Βίντεο καλεί σε δολοφονία της Πρώτης Κυρίας

Snapshot Ιρανικό μέσο συνδεόμενο με τη Φρουρά της Ισλαμικής Επανάστασης δημοσίευσε βίντεο που καλεί σε δολοφονία της Πρώτης Κυρίας των ΗΠΑ, Μελάνια Τραμπ.

Το βίντεο παρουσιάζει τοποθεσίες που συχνάζει η Μελάνια και προτείνει μεθόδους επίθεσης, συμπεριλαμβανομένης χρήσης τοξικής ουσίας.

Υπάρχει επίσης απειλή κατά του γιου του Προέδρου Τραμπ, Μπάρον, με το βίντεο να αναφέρει ότι «πρέπει να μας περιμένει».

Οι πληροφορίες για τις κινήσεις της Μελάνια προέρχονται από ανώνυμα δίκτυα ασφαλείας, σύμφωνα με το μέσο.

Οι ιρανικές αρχές δεν έχουν σχολιάσει επίσημα το βίντεο ούτε έχουν διευκρινίσει αν εκφράζει κυβερνητική θέση, ενώ οι εντάσεις μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσινγκτον αυξάνονται. Snapshot powered by AI

Ανοιχτά στο στόχαστρο των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης βρίσκονται η Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ, αλλά και ο γιος της, καθώς ιρανικό μέσο που συνδέεται με τον IRGC δημοσίευσε ένα βίντεο στο οποίο καλεί τους «αγωνιστές της ελευθερίας» και τους υποστηρικτές της Ισλαμικής Δημοκρατίας να σκοτώσουν τη Μελάνια Τραμπ, ενώ παράλληλα απευθύνει απειλή κατά του γιου του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, Μπάρον.

Σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Tasnim, το βίντεο προσδιόριζε διάφορες τοποθεσίες που φέρεται να συχνάζει η Μελάνια Τραμπ, συμπεριλαμβανομένων των χώρων που επισκέπτεται, των τοποθεσιών που φέρεται να προτιμά και των καταστημάτων όπου λέγεται ότι κάνει αγορές. Το βίντεο καλούσε τους υποστηρικτές να στοχεύσουν την Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ.

Ο τίτλος του βίντεο ήταν: «Πού να σκοτώσουμε τη Μελάνια;» Το βίντεο κατέληγε με μια άμεση απειλή που απευθυνόταν στον Μπάρον Τραμπ, αναφέροντας ότι «πρέπει να μας περιμένει».

Iran’s Tasnim News releases footage showing how to kill the First Lady showing locations she attends:



Where and how can Melania Trump be reached?



- The information used in this video, regarding Melania's movements and the nature of the operations, comes from several anonymous… pic.twitter.com/C21JC6MyyA — World Source News (@Worldsource24) July 27, 2026

Το βίντεο, το οποίο περιλαμβάνει αεροφωτογραφίες, χάρτες και γραφικές ανακατασκευές, δείχνει τα μέρη που συχνάζει η Μελάνια Τραμπ, συμπεριλαμβανομένων των καταστημάτων στα οποία ψωνίζει.

Το μέσο ενημέρωσης που συνδέεται με το IRGC έγραψε ότι οι πληροφορίες που χρησιμοποιήθηκαν στο βίντεο ελήφθησαν από «πολλά ανώνυμα δίκτυα ασφαλείας».

Ο αφηγητής του βίντεο, όπως περιγράφει το iran international λέει επίσης ότι αυτές οι πληροφορίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον προσδιορισμό της παρουσίας της Μελάνια Τραμπ σε αυτές τις τοποθεσίες και περιγράφει διάφορα επιχειρησιακά σενάρια, συμπεριλαμβανομένης μιας επίθεσης από κοντινή απόσταση και της χρήσης μιας τοξικής ουσίας που μπορεί να μεταδοθεί μέσω της επαφής με το δέρμα.

Ο αφηγητής του βίντεο του Tasnim λέει επίσης ότι η προσφορά μεγάλων χρηματικών ποσών μπορεί να δελεάσει τους κοντινούς ανθρώπους της Μελάνια Τραμπ να συνεργαστούν.

Το βίντεο έρχεται εν μέσω αυξημένων εντάσεων μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσινγκτον μετά από μήνες κλιμάκωσης της ρητορικής και της στρατιωτικής αντιπαράθεσης. Οι ιρανικές αρχές δεν έχουν σχολιάσει δημόσια το βίντεο ούτε έχουν υποδείξει εάν αντικατοπτρίζει επίσημη κυβερνητική θέση.