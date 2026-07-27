Κεραμέως: «Διευρύνουμε το πλέγμα προστασίας της μητρότητας»

Οι έξι βασικοί άξονες της υπουργικής απόφασης

Επιμέλεια - Ζωή Μακρυγιάννη

Κεραμέως: «Διευρύνουμε το πλέγμα προστασίας της μητρότητας»
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Η νέα Υπουργική Απόφαση επεκτείνει την ειδική άδεια και παροχή προστασίας της μητρότητας με έξι βασικούς άξονες για περισσότερη στήριξη εργαζόμενων μητέρων.
  • Η ειδική άδεια μητρότητας πλέον χορηγείται και σε θετές μητέρες που ολοκλήρωσαν τη διαδικασία υιοθεσίας, ακόμη και αν έχουν επιστρέψει στην εργασία.
  • Συνυπολογίζεται η πρόσθετη απασχόληση για τον υπολογισμό της πλήρους επιδότησης, ενισχύοντας την ίση μεταχείριση μητέρων με μερική απασχόληση.
  • Η ειδική παροχή προστασίας χορηγείται ακόμα και όταν ο εργοδότης καταβάλλει τις αποδοχές κατά την άδεια κυοφορίας λοχείας, χωρίς να χάνεται το δικαίωμα επιδότησης.
  • Η παροχή επεκτείνεται σε περιπτώσεις παράλληλης απασχόλησης, εποχικών επιχειρήσεων και προηγούμενης ασφάλισης σε φορείς μη μισθωτών.
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Ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο έξι βασικών αξόνων, με στόχο την επέκταση της παροχής σε ακόμη περισσότερες εργαζόμενες μητέρες, την άρση στρεβλώσεων και την ενίσχυση της ισότητας στην εργασία, εισάγει η νέα υπουργική απόφαση για την ειδική άδεια και παροχή προστασίας της μητρότητας.

«Στόχος μας είναι η περαιτέρω προστασία της μητρότητας και η στήριξη των εργαζόμενων γυναικών που είναι και μητέρες. Έχουμε ήδη λάβει σειρά μέτρων όπως η διεύρυνση της άδειας μητρότητας από τους έξι στους εννέα μήνες καθώς και η επέκταση του επιδόματος μητρότητας σε όσο το δυνατόν περισσότερες κατηγορίες εργαζομένων. Συνεχίζουμε στην ίδια κατεύθυνση προκειμένου να ενθαρρύνουμε και να διευκολύνουμε τη μητρότητα, στεκόμαστε στο πλευρό των οικογενειών με γνώμονα την εξισορρόπηση επαγγελματικής και προσωπικής ζωής», δήλωσε χαρακτηριστικά η υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως.

Οι έξι βασικοί άξονες της υπουργικής απόφασης

  • Προσαρμογή της χορήγησης της ειδικής άδειας μητρότητας για θετές μητέρες. Με τη νέα ρύθμιση πλέον καθίσταται δυνατή η χορήγηση της ειδικής παροχής προστασίας μητρότητας σε μητέρες που έλαβαν την άδεια μητρότητας ως ανάδοχες, αλλά εν συνεχεία υιοθέτησαν το τέκνο, μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία υιοθεσίας ακόμη και αν η μητέρα έχει επιστρέψει στο ενδιάμεσο χρονικό διάστημα στην εργασία της. Η ρύθμιση λαμβάνει υπόψη τη χρονική απόκλιση που δύναται να μεσολαβεί μεταξύ της ανάληψης της φροντίδας τέκνου στο πλαίσιο αναδοχής και της ολοκλήρωσης της διαδικασίας υιοθεσίας.
  • Προσμέτρηση της πρόσθετης απασχόλησης για πλήρη επιδότηση. Με τη νέα ρύθμιση, για τον υπολογισμό του μέσου όρου απασχόλησης που αποτελεί προϋπόθεση για τη χορήγηση του πλήρους ποσού της ειδικής παροχής προστασίας της μητρότητας, συνυπολογίζεται πλέον και η πρόσθετη απασχόληση των εργαζόμενων μητέρων που απασχολούνται με συμβάσεις μερικής απασχόλησης. Η ρύθμιση συνδέει την πλήρη επιδότηση με τον πραγματικό χρόνο απασχόλησης (π.χ. με πρόσθετες ώρες εργασίας) και όχι τον χρόνο που αναγράφεται αρχικά στη σύμβαση, ενισχύοντας την ίση μεταχείριση των εργαζόμενων μητέρων ανεξαρτήτως της μορφής απασχόλησής τους.
  • Επιδότηση σε περιπτώσεις ευνοϊκότερης πρακτικής του εργοδότη. Με τη νέα ρύθμιση, η ειδική παροχή προστασίας της μητρότητας χορηγείται ακόμη και όταν η εργαζόμενη μητέρα δεν έχει λάβει επίδομα μητρότητας (κυοφορίας-λοχείας) από τον e-ΕΦΚΑ, σε περιπτώσεις ευνοϊκότερης πρακτικής όπου ο εργοδότης καταβάλει το σύνολο των αποδοχών της εργαζόμενης κατά της διάρκεια της άδειας κυοφορίας και λοχείας. Η ρύθμιση διασφαλίζει ότι ευνοϊκότεροι όροι απασχόλησης που παρέχονται από τον εργοδότη δεν οδηγούν σε απώλεια του δικαιώματος λήψης της ειδικής παροχής προστασίας της μητρότητας.
  • Επιδότηση σε περιπτώσεις παράλληλης απασχόλησης. Με την Υπουργική Απόφαση, η ειδική παροχή προστασίας της μητρότητας χορηγείται και σε περιπτώσεις παράλληλης απασχόλησης, υπό την προϋπόθεση ότι η εργαζόμενη μητέρα δεν παρέχει εργασία κατά το ημερήσιο ωράριο για το οποίο της έχει χορηγηθεί η ειδική άδεια προστασίας της μητρότητας. Η ρύθμιση αίρει τον αποκλεισμό μητέρων που διαθέτουν συμπληρωματική πηγή εισοδήματος και πληρούν τις προϋποθέσεις για τη λήψη της παροχής, ενώ παρέχει τη δυνατότητα διατήρησης της επαφής με την αγορά εργασίας.
  • Επιδότηση σε επιχειρήσεις με εποχική λειτουργία. Με τη νέα ρύθμιση, η ειδική παροχή προστασίας της μητρότητας χορηγείται ανεξαρτήτως του αν η επιχείρηση, λόγω της φύσης της δραστηριότητάς της, δεν λειτουργεί καθ΄ όλη τη διάρκεια του έτους, υπό την προϋπόθεση ότι η εργασιακή σχέση της εργαζόμενης παραμένει ενεργή.
  • Επιδότηση σε περίπτωση προηγούμενης ασφάλισης σε φορέα μη μισθωτών. Με τη νέα Υπουργική Απόφαση διασφαλίζεται ότι η προηγούμενη ασφαλιστική ιδιότητα της εργαζόμενης μητέρας δεν αποτελεί πλέον λόγο αποκλεισμού από την ειδική παροχή προστασίας της μητρότητας. Η ειδική παροχή επεκτείνεται και σε μισθωτές μητέρες οι οποίες είχαν λάβει το επίδομα κυοφορίας-λοχείας από τον e -ΕΦΚΑ ως ασφαλισμένες μη μισθωτές (π.χ. ελεύθερες επαγγελματίες ή αυτοαπασχολούμενες) και όχι μόνο ως μισθωτές.

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