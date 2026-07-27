Παράξενη ληστεία στο Παρίσι - Έκλεψαν 12 πάπυρους της Τορά

Snapshot Δώδεκα πάπυροι της Τορά κλάπηκαν από τη συναγωγή στον δήμο Λεβαλουά, στα περίχωρα του Παρισιού, τη νύχτα της Κυριακής.

Δύο δράστες παρακάμφθηκαν τα συστήματα ασφαλείας και τις κάμερες, υποδηλώνοντας επαγγελματική διάρρηξη.

Οι δράστες αφαίρεσαν μόνο τα θρησκευτικά κειμήλια, αγνοώντας άλλα πολύτιμα αντικείμενα, γεγονός που θεωρείται αντισημιτική πράξη.

Ο ραβίνος Χαλόμ Λελούς και ο πρόεδρος της ACCIL χαρακτήρισαν το γεγονός ως βαθύ πνευματικό τραύμα για την εβραϊκή κοινότητα παγκοσμίως.

Η αστυνομία συνεχίζει τις έρευνες, εξετάζοντας υλικό από κάμερες και ανακρίνοντας μάρτυρες. Snapshot powered by AI

Μία περίεργη όσο και τολμηρή κλοπή στα περίχωρα του Παρισιού, τη νύχτα της Κυριακής, όταν 12 δώδεκα εβραϊκά ειλητάρια της Τορά, τα οποία έχουν τεράστια πνευματική και ιστορική αξία για την εβραϊκή κοινότητα έκαναν φτερά μέσα από συναγωγή.

Η κλοπή φέρεται να έγινε τη νύχτα της Κυριακής στον δήμο Λεβαλουά, και σύμφωνα με δημοσίευμα της The Jerusalem Post έγινε αντιληπτή από τον ραβίνο, το πρωί της Δευτέρας, όταν ανακάλυψε ίχνη διάρρηξης.

12 TORAH SCROLLS STOLEN FROM SYNAGOGUE OUTSIDE PARIS



At least 12 Torah scrolls were stolen overnight from the Grand Synagogue of Levallois, a Paris suburb, in what authorities believe was a well-planned break-in involving two individuals.



Rabbi Chalom Lellouche discovered the… pic.twitter.com/vHyTJkZODN — Mossad Commentary (@MOSSADil) July 27, 2026

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, δύο δράστες κατάφεραν να παρακάμψουν τα συστήματα ασφαλείας και τις κάμερες παρακολούθησης που ήταν εγκατεστημένες στον χώρο, κάτι που εκτιμάται πως πρόκειται για επαγγελματίες.

Η δήμαρχος της Λεβαλουά, Αγνές Ποτιέ-Ντιμά, εξέφρασε τη βαθιά της αγανάκτηση για το συμβάν, το οποίο χαρακτήρισε εκτός από εγκληματικό και αντισημιτική πράξη. Βασικό στοιχείο που υποστηρίζει αυτή την εκδοχή είναι το γεγονός ότι οι δράστες αγνόησαν άλλα πολυτελή αντικείμενα που βρίσκονταν στη συναγωγή και επικεντρώθηκαν αποκλειστικά στην κλοπή θρησκευτικών κειμηλίων.

Ο ραβίνος Χαλόμ Λελούς και ο πρόεδρος της ACCIL Φιλίπ Κοέν εξέδωσαν κοινή δήλωση, στην οποία χαρακτήρισαν το περιστατικό ως βαθύ πνευματικό τραύμα όχι μόνο για τους Γάλλους Εβραίους, αλλά και για ολόκληρη την κοινότητα σε όλο τον κόσμο.

Προς το παρόν, η αστυνομία συνεχίζει τις έρευνες στον τόπο του εγκλήματος, εξετάζοντας τα βίντεο από τις κάμερες που σώθηκαν και ανακρίνοντας πιθανούς μάρτυρες.