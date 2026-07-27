Συνταγματική αναθεώρηση: Σφοδρή κριτική Μαρινάκη στο ΠΑΣΟΚ

Snapshot Η πρώτη ψηφοφορία για τη Συνταγματική Αναθεώρηση απέτυχε να συγκεντρώσει 180 ψήφους, μεταθέτοντας την τύχη της στην επόμενη Βουλή.

Η κυβερνητική πρόταση της Νέας Δημοκρατίας έλαβε 158 έως 161 ψήφους, απαιτώντας συνεργασία με κόμματα της αντιπολίτευσης στην επόμενη Βουλή.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης κατηγόρησε το ΠΑΣΟΚ και τον πρόεδρο του, κ. Ανδρουλάκη, για άρνηση και αποχή από κρίσιμες διατάξεις της αναθεώρησης.

Το ΠΑΣΟΚ καταψήφισε ή δήλωσε παρών σε σημαντικά άρθρα που αφορούν θέματα όπως η προστασία της γλώσσας, η κλιματική κρίση, η φορολογική σταθερότητα και η δικαιοσύνη.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος υποστήριξε ότι η στάση του ΠΑΣΟΚ μετατρέπει το κόμμα σε δύναμη διαμαρτυρίας και οπισθοδρόμησης, αφήνοντας την τελική κρίση στους πολίτες. Snapshot powered by AI

Στην επόμενη Βουλή θα κριθεί η τύχη της Συνταγματικής Αναθεώρησης.

Η πρώτη ψηφοφορία επί των υπό αναθεώρηση διατάξεων που διεξήχθη σήμερα το απόγευμα, επιβεβαίωσε την άρνηση των κομμάτων της αντιπολίτευσης να παράσχουν οποιαδήποτε συναίνεση στην τρέχουσα Βουλή, μεταθέτοντας έτσι την τύχη του εγχειρήματος της αναθεώρησης στους κοινοβουλευτικούς συσχετισμούς της επόμενης αναθεωρητικής Βουλής.

Οι διατάξεις προς αναθεώρηση που περιείχε η πρόταση της Νέας Δημοκρατίας δεν συγκέντρωσαν 180 ψήφους, οι περισσότερες έλαβαν από 158 έως 161 ψήφους, γεγονός που δεν επιτρέπει στην κυβερνητική πλειοψηφία της επόμενης Βουλής να καθορίσει από μόνη της το τελικό περιεχόμενο των αναθεωρητέων διατάξεων αλλά θα πρέπει να επιδιώξει τη συνδρομή ενός ή περισσοτέρων κομμάτων της αντιπολίτευσης στη διαμόρφωση κάθε διάταξης.

Σχετικά με αυτήν την εξέλιξη ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, στηλίτευσε εκ νέου την στάση του ΠΑΣΟΚ με ανάερτησή του στα social media:

«Όσο κι αν ο κ. Ανδρουλάκης προσπαθεί να δικαιολογήσει τα αδικαιολόγητα, η ιστορία από σήμερα θα γράφει ότι επί των ημερών του το ΠΑΣΟΚ αρκέστηκε σε ένα αμήχανο παρών ή καταψήφισε την αναθεώρηση μεταξύ άλλων:

- του άρθρου 16, δηλαδή την προστασία της γλώσσας και της σημαίας και τη δυνατότητα ίδρυσης μη κρατικών πανεπιστημίων στην Ελλάδα,

- του άρθρου 21 για την προσιτή στέγη και τη διαγενεακή δικαιοσύνη και αλληλεγγύη,

- του άρθρου 24 για την αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης,

- του άρθρου 51 για τη δυνατότητα άσκησης του εκλογικού δικαιώματος με επιστολική ψήφο και εντός της επικράτειας,

- του άρθρου 78 για την απαγόρευση της αναδρομικής φορολογίας και τη φορολογική και επενδυτική σταθερότητα,

- του άρθρου 79 για τη βιώσιμη δημοσιονομική λειτουργία, ούτως ώστε να θωρακιστεί η πατρίδα μας από όσους έχουν σκοπό να κάνουν στο μέλλον πολιτική με δανεικά από τις επόμενες γενιές,

- του άρθρου 86 για τον περιορισμό του ρόλου της Βουλής κατά τη διερεύνηση της ευθύνης των υπουργών,

- του άρθρου 90 για την επιλογή της ηγεσίας της δικαιοσύνης και

- του άρθρου 103 για την αξιολόγηση των δημοσίων υπαλλήλων», αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης.

«Η σημερινή στάση του κ. Ανδρουλάκη, σε συνέχεια πολλών προγενέστερων αποφάσεων, συνιστά το αποκορύφωμα της συνειδητής επιλογής του ίδιου να μετατρέψει το κόμμα του σε ένα κόμμα διαμαρτυρίας, στείρας άρνησης και οπισθοδρόμησης.

Τελικοί κριτές θα είναι οι πολίτες», καταλήγει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

Διαβάστε επίσης