Σκληρό ροκ στη Βουλή: Ο Μητσοτάκης αποδόμησε Ανδρουλάκη και Δούρου

Η συζήτηση για τη Συνταγματική Αναθεώρηση μετατράπηκε σε σφοδρή πολιτική σύγκρουση, με τον πρωθυπουργό να εξαπολύει ολομέτωπη επίθεση κατά του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ, επιχειρώντας να εμφανίσει την αντιπολίτευση ως πολιτικά αναξιόπιστη και χωρίς θεσμική πυξίδα

Επιμέλεια - Κώστας Τσιτούνας

Σκληρό ροκ στη Βουλή: Ο Μητσοτάκης αποδόμησε Ανδρουλάκη και Δούρου
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
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  • Ο Κυριάκος Μητσοτάκης εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση κατά του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ στη συζήτηση για τη Συνταγματική Αναθεώρηση, αμφισβητώντας την πολιτική τους αξιοπιστία και θεσμική συνέπεια.
  • Κατηγόρησε τον Νίκο Ανδρουλάκη για μικροκομματική προσέγγιση και υπέρμετρη αυτοπεποίθηση που δεν ανταποκρίνεται στην εκλογική δύναμη του ΠΑΣΟΚ.
  • Εστίασε στην ασυνέπεια του ΣΥΡΙΖΑ, επισημαίνοντας την αποχή της Ρένας Δούρου από τη δεξίωση για την Αποκατάσταση της Δημοκρατίας ως παράδειγμα πολιτικού τυχοδιωκτισμού.
  • Η κυβέρνηση επιδιώκει να προβάλλει τη Νέα Δημοκρατία ως τη μοναδική δύναμη που προωθεί θεσμικές μεταρρυθμίσεις, αποδομώντας ταυτόχρονα το αφήγημα της αντιπολίτευσης.
  • Η ομιλία Μητσοτάκη σηματοδοτεί την κλιμάκωση της πολιτικής αντιπαράθεσης με ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ, εστιάζοντας στην αξιοπιστία και τη μεταρρυθμιστική ατζέντα ενόψει της επόμενης περιόδου.
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Η συζήτηση στη Βουλή για τη Συνταγματική Αναθεώρηση εξελίχθηκε σε μια υψηλών τόνων πολιτική αναμέτρηση, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να αφήνει στην άκρη τους χαμηλούς τόνους και να επιλέγει τη μετωπική σύγκρουση με τους πολιτικούς του αντιπάλους.

Ο πρωθυπουργός δεν περιορίστηκε στην υπεράσπιση των κυβερνητικών προτάσεων. Αντίθετα, επιχείρησε να αποδομήσει συνολικά το πολιτικό αφήγημα της αντιπολίτευσης, παρουσιάζοντας το ΠΑΣΟΚ ως ένα κόμμα που λειτουργεί με μικροκομματικά κριτήρια και τον ΣΥΡΙΖΑ ως μια πολιτική δύναμη που, κατά την κυβερνητική επιχειρηματολογία, στερείται θεσμικής συνέπειας.

Το μήνυμα προς το ΠΑΣΟΚ: «Μικρό κόμμα, μεγάλη αλαζονεία»

Στο επίκεντρο των πυρών του βρέθηκε ο Νίκος Ανδρουλάκης.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τον κατηγόρησε ότι δεν στάθηκε στο ύψος των περιστάσεων απέναντι σε μια κορυφαία θεσμική διαδικασία, υποστηρίζοντας ότι αντιμετωπίζει τη Συνταγματική Αναθεώρηση με όρους κομματικού οφέλους.

«Είστε κατώτερος των περιστάσεων», ανέφερε χαρακτηριστικά, ενώ η φράση που προκάλεσε τη μεγαλύτερη πολιτική αίσθηση ήταν πως ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ «έγινε αξιωματική αντιπολίτευση από καραμπόλα», επιχειρώντας να αμφισβητήσει το πολιτικό βάρος με το οποίο εμφανίζεται σήμερα απέναντι στην κυβέρνηση.

Η κυβερνητική στόχευση ήταν σαφής: να παρουσιάσει τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ ως έναν πολιτικό που εμφανίζεται με φιλοδοξίες δυσανάλογες της εκλογικής του δύναμης και επιδιώκει να αναβαθμίσει τον ρόλο του μέσα από τη συνεχή σύγκρουση με την κυβέρνηση, αντί μέσα από μια αυτόνομη προγραμματική πρόταση. Κατηγόρησε εμμέσως πλην σαφώς το ΠΑΣΟΚ για σύνδρομο μικρομεγαλισμού.

Τυχοδιώκτες στον ΣΥΡΙΖΑ

Ο πρωθυπουργός εξαπέλυσε παράλληλα επίθεση και στον ΣΥΡΙΖΑ, με αιχμή τη στάση της Ρένας Δούρου.

Αναφερόμενος στην απόφασή της να μην παραστεί στη δεξίωση για την Αποκατάσταση της Δημοκρατίας, υπενθύμισε ότι επί διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ συμμετείχε κανονικά στις αντίστοιχες εκδηλώσεις.

«Λάθος που δεν έρχεστε στη δεξίωση για τη Δημοκρατία. Όταν συγκυβερνούσατε με τον ακροδεξιό Καμμένο, πηγαίνατε», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Με αυτή την αναφορά, ο πρωθυπουργός επιχείρησε να αναδείξει αυτό που η κυβέρνηση περιγράφει ως πολιτική ασυνέπεια και αντιφατική στάση στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ απέναντι στους θεσμούς. Άφησε να εννοηθεί ότι η Κουμουνδούρου λειτουργεί με όρους πολιτικού τυχοδιωκτισμόύ και όχι με θεσμική συνέπεια.

Η πολιτική στόχευση του Μεγάρου Μαξίμου

Πίσω από τη σκληρή ρητορική του πρωθυπουργού διακρίνεται μια ευρύτερη πολιτική στρατηγική.

Το Μέγαρο Μαξίμου επιδιώκει να αναδείξει τη Νέα Δημοκρατία ως τη μοναδική δύναμη που προωθεί θεσμικές αλλαγές και μεταρρυθμίσεις, ενώ ταυτόχρονα να αποδομήσει το αφήγημα των δύο βασικών κομμάτων της αντιπολίτευσης.

Απέναντι στο ΠΑΣΟΚ, η κυβερνητική γραμμή επιχειρεί να δείξει ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης λειτουργεί με υπέρμετρη πολιτική αυτοπεποίθηση σε σχέση με τη σημερινή εκλογική επιρροή του κόμματός του και ότι αντιμετωπίζει κάθε ζήτημα μέσα από το πρίσμα της αντιπαράθεσης με τη Νέα Δημοκρατία.

Απέναντι στον ΣΥΡΙΖΑ, η κυβέρνηση επιδιώκει να αναδείξει αντιφάσεις και ασυνέπειες στη στάση των στελεχών του, υποστηρίζοντας ότι οι σημερινές καταγγελίες τους δεν συμβαδίζουν με επιλογές και πρακτικές της περιόδου που βρίσκονταν στην εξουσία.

Με αυτόν τον τρόπο, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επιχείρησε να μεταφέρει τη συζήτηση από τις επιμέρους διαφωνίες για τη Συνταγματική Αναθεώρηση σε μια συνολική αντιπαράθεση για την αξιοπιστία, τη θεσμική συνέπεια και την πολιτική επάρκεια των αντιπάλων του.

Η ομιλία του επιβεβαίωσε ότι η κυβέρνηση επιλέγει να ανεβάσει τους τόνους απέναντι τόσο στο ΠΑΣΟΚ όσο και στον ΣΥΡΙΖΑ, επιδιώκοντας να διαμορφώσει ένα σαφές πολιτικό δίπολο ενόψει της επόμενης περιόδου, με αιχμή τη θεσμική αξιοπιστία και τη μεταρρυθμιστική ατζέντα.

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