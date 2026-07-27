Τρομακτικές στιγμές στο Χονγκ Κονγκ: Κατέρρευσε σκαλωσιά λόγω των θυελλωδών ανέμων από τυφώνα

Snapshot Σκαλωσιά κτιρίου στο Χονγκ Κγκ κατέρρευσε λόγω θυελλωδών ανέμων από τον τυφώνα Noul.

Η κατάρρευση συνέβη στην οδό Cheung Sha Wan Road και προκάλεσε αναστάτωση χωρίς τραυματισμούς.

Ο τυφώνας Noul έφερε ισχυρούς ανέμους και καταρρακτώδεις βροχές στη νότια Κίνα και το Χονγκ Κονγκ.

Περισσότεροι από 715.000 άνθρωποι εκκενώθηκαν προληπτικά στην επαρχία Γκουανγκντόνγκ λόγω της επικινδυνότητας του τυφώνα. Snapshot powered by AI

Δραματικές στιγμές εκτυλίχθηκαν σε κεντρικό σημείο του Χονγκ Κονγκ, όταν σκαλωσιά υψηλού κτιρίου κατέρρευσε εν μέσω σφοδρών ανέμων, εξαιτίας του ισχυρού τυφώνα Noul.

Το περιστατικό συνέβη στην οδό Cheung Sha Wan Road, όταν οι θυελλώδεις άνεμοι από τον επερχόμενο τυφώνα προκάλεσαν την υποχώρηση της σκαλωσιάς από μπαμπού. Σοκαριστικό βίντεο που είδε το φως της δημοσιότητας δείχνει τη δομή να λυγίζει και να καταρρέει πάνω σε γειτονικό κτίριο, προκαλώντας αναστάτωση.

Παρά το μέγεθος της κατάρρευσης, οι τοπικές αρχές επιβεβαίωσαν ότι δεν υπήρξαν αναφορές για τραυματισμούς.

Ο τυφώνας Noul χτύπησε τη νότια Κίνα, συμπεριλαμβανομένου του Χονγκ Κονγκ, φέρνοντας μαζί του ισχυρούς ανέμους και καταρρακτώδεις βροχές. Ο Noul, ο οποίος καταγράφηκε ως ο ισχυρότερος τυφώνας φέτος, δημιούργησε τεράστιες δυσκολίες στην ευρύτερη περιοχή, αναγκάζοντας τις αρχές στην επαρχία Γκουανγκντόνγκ να προχωρήσουν στην προληπτική εκκένωση περισσότερων από 715.000 ανθρώπων για λόγους ασφαλείας.

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