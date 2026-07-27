Μεταφέρθηκε διασωληνωμένο στη Γερμανία το δίχρονο αγοράκι από τα Χανιά

Ανησυχία για την λειτουργία του εγκεφάλου του εξαιτίας του χρονικού διαστήματος που παρέμεινε κάτω από το νερό

Μεταφέρθηκε διασωληνωμένο στη Γερμανία το δίχρονο αγοράκι από τα Χανιά
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Δίχρονο αγοράκι από τα Χανιά μεταφέρθηκε διασωληνωμένο με αεροπορική πτήση σε νοσοκομείο της Γερμανίας λόγω σοβαρής κατάστασης μετά από πνιγμό σε πισίνα.
  • Το παιδί είχε παραμείνει κάτω από το νερό για περίπου δύο έως τρία λεπτά και εμφάνιζε χαμηλό επίπεδο συνείδησης με ανησυχία για νευρολογικές επιπτώσεις.
  • Η μητέρα του, που είναι γιατρός, ξεκίνησε άμεσα καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση και κατάφερε να επαναφέρει το παιδί πριν τη διακομιδή.
  • Αρχικά νοσηλεύτηκε στο Νοσοκομείο Ρεθύμνου και στη συνέχεια στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου πριν την μεταφορά του στη Γερμανία για εξειδικευμένη φροντίδα.
  • Οι γιατροί εκφράζουν προβληματισμό για τη νευρολογική κατάσταση του παιδιού, παρά το γεγονός ότι δεν υπάρχει άμεσος κίνδυνος για τη ζωή του.
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Με ειδικά διαμορφωμένη αεροπορική πτήση μεταφέρθηκε στη Γερμανία το δίχρονο αγοράκι που το περασμένο Σάββατο ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από πισίνα σε περιοχή του Αποκόρωνα Χανίων. Το παιδί παραμένει διασωληνωμένο, ενώ η κατάσταση της υγείας του εξακολουθεί να χαρακτηρίζεται σοβαρή.

Σύμφωνα με το neakriti, οι γιατροί του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου, όπου νοσηλευόταν μέχρι τη μεταφορά του, εμφανίζονται ιδιαίτερα προβληματισμένοι για τη νευρολογική του εικόνα, καθώς το παιδί παρουσίαζε χαμηλό επίπεδο συνείδησης. Αν και εκτιμάται πως δεν υπάρχει άμεσος κίνδυνος για τη ζωή του, υπάρχει έντονη ανησυχία για πιθανές επιπτώσεις στη λειτουργία του εγκεφάλου, λόγω του χρονικού διαστήματος που παρέμεινε κάτω από το νερό.

Το περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου, όταν το μικρό παιδί φαίνεται πως απομακρύνθηκε για λίγη ώρα από την προσοχή των γονιών του. Όταν εκείνοι αντιλήφθηκαν ότι έλειπε, ξεκίνησαν αμέσως την αναζήτησή του και το εντόπισαν χωρίς τις αισθήσεις του στον πυθμένα της πισίνας του σπιτιού.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, το αγοράκι είχε παραμείνει στο νερό για περίπου δύο έως τρία λεπτά. Η μητέρα του, η οποία είναι γιατρός, αντέδρασε άμεσα και ξεκίνησε καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ), δίνοντας μάχη για περίπου πέντε λεπτά προκειμένου να το επαναφέρει.

Οι προσπάθειές της είχαν αποτέλεσμα, καθώς το παιδί παρουσίασε σημάδια ζωής. Λίγο αργότερα έφτασε στο σημείο ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, με τους διασώστες να συνεχίζουν τις ενέργειες για τη σταθεροποίηση της κατάστασής του.

Αρχικά το παιδί μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Ρεθύμνου, όμως λόγω της σοβαρότητας της κατάστασής του κρίθηκε απαραίτητη η διασωλήνωσή του και η μεταφορά του στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου.

Η διακομιδή του σε εξειδικευμένο νοσοκομείο της Γερμανίας αποφασίστηκε προκειμένου να λάβει την κατάλληλη φροντίδα και να υπάρξουν οι καλύτερες δυνατές προϋποθέσεις για την πορεία της υγείας του.

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