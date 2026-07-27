Η Κέα στην κορυφή των «κρυμμένων» ελληνικών προορισμών για πεζοπορία και καταδύσεις

Snapshot Η Κέα κατατάσσεται πρώτη στη λίστα της Griekenland.net με τα «5 κρυμμένα ελληνικά νησιά για πεζοπορία, snorkeling και καταδύσεις».

Η Griekenland.net είναι μια κορυφαία ολλανδική ταξιδιωτική ιστοσελίδα με πάνω από 1,5 εκατομμύριο επισκέπτες.

Η Κέα διακρίνεται για το φυσικό τοπίο, το εκτεταμένο δίκτυο πεζοπορικών διαδρομών και τις καθαρές θάλασσες.

Ο συνδυασμός κυκλαδίτικης ταυτότητας, φυσικού πλούτου και υπαίθριων δραστηριοτήτων καθιστά την Κέα ξεχωριστό προορισμό. Snapshot powered by AI

Μια ακόμη σημαντική διεθνής διάκριση για την Κέα έρχεται να επιβεβαιώσει τη θέση του νησιού ως κορυφαίου προορισμού εναλλακτικού τουρισμού. Η Κέα βρίσκεται στην πρώτη θέση του νέου αφιερώματος της Griekenland.net, της κορυφαίας ολλανδικής ταξιδιωτικής ιστοσελίδας με εξειδίκευση στην Ελλάδα, με τίτλο «5 κρυμμένα ελληνικά νησιά για πεζοπορία, snorkeling και καταδύσεις».

Η Griekenland.net αποτελεί μία από τις σημαντικότερες πηγές ταξιδιωτικής ενημέρωσης για το ολλανδικό κοινό, προσελκύοντας περισσότερους από 1,5 εκατομμύριο επισκέπτες και απευθυνόμενη σε ταξιδιώτες που αναζητούν αυθεντικές εμπειρίες και ελληνικούς προορισμούς πέρα από τα συνηθισμένα.

Στο αφιέρωμα, η Κέα ξεχωρίζει ως το πρώτο νησί της λίστας, χάρη στο μοναδικό της φυσικό τοπίο, το εκτεταμένο δίκτυο πεζοπορικών διαδρομών, τις καθαρές θάλασσες και τους εντυπωσιακούς καταδυτικούς προορισμούς της. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στον συνδυασμό αυθεντικής κυκλαδίτικης ταυτότητας, φυσικού πλούτου και υπαίθριων δραστηριοτήτων, που προσφέρουν μια ξεχωριστή εμπειρία στους επισκέπτες.