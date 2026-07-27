Πανικός στη γέφυρα Ρίου - Αντιρρίου: Όχημα άρπαξε φωτιά
Η πυρκαγιά τέθηκε γρήγορα υπό έλεγχο
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- Όχημα τυλίχθηκε στις φλόγες στη Γέφυρα Ρίου Αντιρρίου το απόγευμα της Δευτέρας.
- Η πυρκαγιά τέθηκε γρήγορα υπό έλεγχο χάρη στην άμεση επέμβαση των ανθρώπων της Γέφυρας.
- Οχήματα της Πυροσβεστικής έσπευσαν στο σημείο για την πλήρη αντιμετώπιση και απομάκρυνση του οχήματος.
- Δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί ή τα αίτια της φωτιάς μέχρι στιγμής.
Πανικός επικράτησε το απόγευμα της Δευτέρας στη Γέφυρα που ενώνει το Ρίο με το Αντίρριο, όταν ένα όχημα τυλίχθηκε στις φλόγες.
Σύμφωνα με το tempo24.news, η επέμβαση των ανθρώπων της Γέφυρας ήταν άμεση, με αποτέλεσμα η πυρκαγιά να τεθεί γρήγορα υπό έλεγχο και να σβήσει πριν επεκταθεί.
Στο σημείο έσπευσαν άμεσα οχήματα της Πυροσβεστικής για την πλήρη αντιμετώπιση του περιστατικού και την ασφαλή απομάκρυνση του οχήματος. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για τραυματισμό, ούτε για τα αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς.
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