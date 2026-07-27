Πυροβολισμοί έξω από το προξενείο των ΗΠΑ στο Τορόντο

Snapshot Πυροβολισμοί σημειώθηκαν σήμερα έξω από το προξενείο των ΗΠΑ στο Τορόντο χωρίς να υπάρξει τραυματισμός.

Ένα λευκό αυτοκίνητο χωρίς πινακίδες αναγνωρίστηκε να απομακρύνεται με μεγάλη ταχύτητα και διέφυγε μετά από καταδίωξη.

Βρέθηκαν κάλυκες στην περιοχή και ο τόπος αποκλείστηκε από την αστυνομία, ενώ το κίνητρο των δραστών παραμένει άγνωστο.

Πρόκειται για τη δεύτερη επίθεση μέσα σε τεσσερισήμισι μήνες.

Δύο νεαροί συνελήφθησαν ως ύποπτοι για την προηγούμενη επίθεση, που οδήγησε σε ενίσχυση των μέτρων ασφαλείας σε αμερικανικές και ισραηλινές διπλωματικές αποστολές. Snapshot powered by AI

Πυροβολισμοί σημειώθηκαν σήμερα έξω από το προξενείο των ΗΠΑ στο Τορόντο, για δεύτερη φορά μέσα σε τεσσερισήμισι μήνες, ανακοίνωσε η καναδική αστυνομία, διευκρινίζοντας πως κανείς δεν τραυματίστηκε.

Στις 4:46 π.μ. (τοπική ώρα, 11:46 στην Ελλάδα), «αστυνομικοί άκουσαν πυροβολισμούς στην περιοχή» κι ένα λευκό αυτοκίνητο «χωρίς πινακίδες» εθεάθη να φεύγει με ιλιγγιώδη ταχύτητα από το σημείο, σύμφωνα με εκπρόσωπο της αστυνομίας. Ακολούθησε καταδίωξη, όμως το ύποπτο όχημα κατάφερε να διαφύγει.

Η περιοχή αποκλείστηκε και έξω από το προξενείο των ΗΠΑ βρέθηκαν κάλυκες. Δεν τραυματίστηκε κανείς, ενώ αδιευκρίνιστο παραμένει το κίνητρο των δραστών.

Στις 10 Μαρτίου, το προξενείο των ΗΠΑ στο Τορόντο είχε βρεθεί ξανά στο στόχαστρο ενόπλων. Δύο νεαροί ηλικίας 18 και 19 ετών, συνελήφθησαν τον Ιούνιο ως ύποπτοι για την επίθεση, λόγω της οποίας ενισχύθηκαν τα μέτρα ασφαλείας σε διπλωματικές αποστολές των ΗΠΑ και του Ισραήλ, εν μέσω του συνεχιζόμενου πολέμου στη Μέση Ανατολή.

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