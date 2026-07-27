Βόλος: Πιάστηκαν στα χέρια στην Ερμού και ο ένας έβγαλε μπαλτά

Snapshot Δύο άνδρες συνεπλάκησαν στο κέντρο του Βόλου, σε διαπληκτισμό που εξελίχθηκε σε χρήση όπλου μπροστά σε περαστικούς.

Ένας από τους άνδρες φέρεται να χρησιμοποίησε μπαλτά κατά τη διάρκεια της συμπλοκής.

Ένας από τους εμπλεκόμενους τραυματίστηκε στο χέρι και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο.

Ο δεύτερος άνδρας διέφυγε πριν την άφιξη της αστυνομίας και αναζητείται.

Η Αστυνομία έχει ξεκινήσει έρευνα για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του δράστη. Snapshot powered by AI

Ένταση και αναστάτωση προκλήθηκε το απόγευμα στο κέντρο του Βόλου, όταν δύο άνδρες συνεπλάκησαν μεταξύ τους μπροστά στα μάτια περαστικών. Ο διαπληκτισμός τους γρήγορα ξέφυγε από τον έλεγχο, καθώς, σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, ένας από τους δύο φέρεται να έβγαλε μπαλτά και να επιχείρησε να επιτεθεί στον άλλον.

Σύμφωνα με τα gegonotanews, το περιστατικό σημειώθηκε στην οδό Ερμού, κοντά στη συμβολή με την οδό Καρτάλη. Στο σημείο έσπευσαν άμεσα αστυνομικοί της ομάδας ΔΙΑΣ, καθώς και πλήρωμα του ΕΚΑΒ, αφού ένας από τους εμπλεκόμενους τραυματίστηκε στο χέρι κατά τη διάρκεια της συμπλοκής.

Ο δεύτερος άνδρας, ωστόσο, κατάφερε να απομακρυνθεί από το σημείο πριν την άφιξη των αρχών και αναζητείται από την Αστυνομία, η οποία έχει ξεκινήσει έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψή του.