Βόλος: Πιάστηκαν στα χέρια στην Ερμού και ο ένας έβγαλε μπαλτά

Απίστευτο περιστατικό στον Βόλο

Βόλος: Πιάστηκαν στα χέρια στην Ερμού και ο ένας έβγαλε μπαλτά
ΕΛΛΑΔΑ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Δύο άνδρες συνεπλάκησαν στο κέντρο του Βόλου, σε διαπληκτισμό που εξελίχθηκε σε χρήση όπλου μπροστά σε περαστικούς.
  • Ένας από τους άνδρες φέρεται να χρησιμοποίησε μπαλτά κατά τη διάρκεια της συμπλοκής.
  • Ένας από τους εμπλεκόμενους τραυματίστηκε στο χέρι και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο.
  • Ο δεύτερος άνδρας διέφυγε πριν την άφιξη της αστυνομίας και αναζητείται.
  • Η Αστυνομία έχει ξεκινήσει έρευνα για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του δράστη.
Snapshot powered by AI

Ένταση και αναστάτωση προκλήθηκε το απόγευμα στο κέντρο του Βόλου, όταν δύο άνδρες συνεπλάκησαν μεταξύ τους μπροστά στα μάτια περαστικών. Ο διαπληκτισμός τους γρήγορα ξέφυγε από τον έλεγχο, καθώς, σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, ένας από τους δύο φέρεται να έβγαλε μπαλτά και να επιχείρησε να επιτεθεί στον άλλον.

Σύμφωνα με τα gegonotanews, το περιστατικό σημειώθηκε στην οδό Ερμού, κοντά στη συμβολή με την οδό Καρτάλη. Στο σημείο έσπευσαν άμεσα αστυνομικοί της ομάδας ΔΙΑΣ, καθώς και πλήρωμα του ΕΚΑΒ, αφού ένας από τους εμπλεκόμενους τραυματίστηκε στο χέρι κατά τη διάρκεια της συμπλοκής.

Ο δεύτερος άνδρας, ωστόσο, κατάφερε να απομακρυνθεί από το σημείο πριν την άφιξη των αρχών και αναζητείται από την Αστυνομία, η οποία έχει ξεκινήσει έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψή του.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
19:48ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ για την πώληση F-35 στην Τουρκία: «Κανείς δεν μας λέει τι να πουλήσουμε»

19:42ΚΟΣΜΟΣ

«Το μωρό μου δεν μεγάλωνε, οι γιατροί μου είπαν να το ταΐζω περισσότερο» - Η οδυνηρή αλήθεια

19:37ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Καβγάς μεταξύ Φλωρίδη και Κωνσταντοπούλου στη Βουλή: «Δεν έχεις σχέση με τη Δημοκρατία» - «Το έργο σας δεν κόβει πια εισιτήρια»

19:35ΕΛΛΑΔΑ

Βόλος: Πιάστηκαν στα χέρια στην Ερμού και ο ένας έβγαλε μπαλτά

19:33TRAVEL

Η Κέα στην κορυφή των «κρυμμένων» ελληνικών προορισμών για πεζοπορία και καταδύσεις

19:21ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΑΑΔΕ: Τι ισχύει για την ψηφιακή έκδοση παραστατικών διακίνησης αποθεμάτων αγροτικών προϊόντων

19:21ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Συνταγματική αναθεώρηση: Ολοκληρώθηκε η συζήτηση με τις τελικές ομιλίες των εισηγητών

19:09ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στην περιοχή του Σταυρού στην Εύβοια - Επιχειρούν τρία εναέρια μέσα

19:04ΕΛΛΑΔΑ

Έκτακτη προσγείωση αεροπλάνου στο Ελευθέριος Βενιζέλος μετά από ένδειξη για καπνό

18:57ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: «Είμαι έτοιμος για ισχυρή στρατιωτική δράση αν αποτύχουν οι συνομιλίες με το Ιράν»

18:50ΚΟΣΜΟΣ

Δύο αδέλφια από τη Ρωσία εξαφανίστηκαν μυστηριωδώς στην Ταϊλάνδη - «Επείγον» το τελευταίο μήνυμα στη μητέρα τους

18:43ΚΟΣΜΟΣ

Βρετανία: Γραφείο τελετών δεν έθαβε τους θανόντες και υπεξαιρούσε δωρεές των συγγενών τους

18:34ΕΛΛΑΔΑ

Greek Mafia: Συνελήφθη στο Ντουμπάι ο «Έντικ», αρχηγός της ρωσόφωνης μαφίας

18:30ΕΥ ΖΗΝ

Πρώιμα σημάδια σχιζοφρένειας: Τι να προσέξετε

18:28ΕΛΛΑΔΑ

Αυτοκτονία το τροχαίο – θρίλερ στην Κεφαλονιά; Το σημείωμα του 30χρονου οδηγού στα social

18:25ΚΟΣΜΟΣ

Πούτιν: Η Ρωσία έτοιμη να αποκρούσει οποιοδήποτε «εχθρικό βήμα» - «Ρεκόρ» κυρώσεων της Δύσης

18:24LIFESTYLE

Ο Γιώργος Μαζωνάκης βρέθηκε σε πανηγύρι της Χαράς Βέρρα και τραγούδησαν μαζί

18:20ΕΛΛΑΔΑ

Νέος ΚΟΚ: Πάνω από 2.490 παραβάσεις για μη χρήση κράνους σε μία εβδομάδα

18:03LIFESTYLE

Δυο μαύρα πουκάμισα: Βασίλης Μπισμπίκης και Μαριάννα Κιμούλη στα γυρίσματα

18:01ΚΟΣΜΟΣ

Εικόνες Αποκάλυψης σε Γαλλία και Ισπανία: Νέος καύσωνας «απειλεί» να αναζωπυρώσει τα πύρινα μέτωπα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
11:00WHAT THE FACT

Γιατί οι αεροσυνοδοί σάς χαιρετούν στην πόρτα του αεροπλάνου – Τι ελέγχουν όταν επιβιβάζεστε

18:28ΕΛΛΑΔΑ

Αυτοκτονία το τροχαίο – θρίλερ στην Κεφαλονιά; Το σημείωμα του 30χρονου οδηγού στα social

19:04ΕΛΛΑΔΑ

Έκτακτη προσγείωση αεροπλάνου στο Ελευθέριος Βενιζέλος μετά από ένδειξη για καπνό

14:00ΕΛΛΑΔΑ

Πάρος: Σφραγίστηκε το Barbarossa στη Νάουσα για φορολογικές παραβάσεις

18:34ΕΛΛΑΔΑ

Greek Mafia: Συνελήφθη στο Ντουμπάι ο «Έντικ», αρχηγός της ρωσόφωνης μαφίας

08:04ΕΛΛΑΔΑ

Νέες ταυτότητες: Τι θα συμβεί αν δεν εκδώσετε έως 3 Αυγούστου - Η διαδικασία και το κόστος

16:10ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πότε θα ξανακάνει ζέστη και πότε θα δροσίσει - Τι σημαίνει η αύξηση της βαροβαθμίδας

18:30ΕΥ ΖΗΝ

Πρώιμα σημάδια σχιζοφρένειας: Τι να προσέξετε

16:28ΥΓΕΙΑ

Φόβοι για υπερβακτήριο που μεταδίδεται από τα κατοικίδια στους ανθρώπους - Ανησυχούν οι ειδικοί

14:56ΚΟΣΜΟΣ

Ξόδεψε 10.000 λίρες χτίζοντας ένα μικροσκοπικό ελληνικό χωριό στην αυλή του - Με πλακόστρωτα δρομάκια, μπλε παντζούρια και μπαρ

18:03LIFESTYLE

Δυο μαύρα πουκάμισα: Βασίλης Μπισμπίκης και Μαριάννα Κιμούλη στα γυρίσματα

19:09ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στην περιοχή του Σταυρού στην Εύβοια - Επιχειρούν τρία εναέρια μέσα

19:35ΕΛΛΑΔΑ

Βόλος: Πιάστηκαν στα χέρια στην Ερμού και ο ένας έβγαλε μπαλτά

08:50ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Αυγούστου 2026: Πότε θα δουν λεφτά οι συνταξιούχοι – Οι επικρατέστερες ημερομηνίες πληρωμής

14:00ΥΓΕΙΑ

Η Ματίνα Παγώνη νέα πρόεδρος στον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο με απόφαση Γεωργιάδη - Συνεχίζονται οι αντιδράσεις

16:31ΕΛΛΑΔΑ

Σαλμονέλα: Εννέα άτομα διακομίσθηκαν στο Νοσοκομείο Νίκαιας - Είχαν φάει στο ίδιο εστιατόριο

14:08ΕΛΛΑΔΑ

Σύρος: Της τρύπησε τον θώρακα με μια μαχαιριά - Τι έδειξε η ιατροδικαστική εξέταση στη 41χρονη - Την Τρίτη η κηδεία

17:16ΕΛΛΑΔΑ

Έκρηξη στην Κορινθία: Συνελήφθη ο ιδιοκτήτης του εργοστασίου - 'Ελαβαν εξιτήριο οι τραυματίες

17:36ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο θρίλερ στην Κεφαλονιά: Αυτοκίνητο εξετράπη και έπεσε στο γκρεμό – Φωτογραφίες

13:38ΚΑΙΡΟΣ

Πρόγνωση Αρναούτογλου: Μετά το φθινόπωρο και πάλι… καλοκαίρι – Άνοδος θερμοκρασίας και μελτέμια το επόμενο πενταήμερο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ