Δύο αδέλφια από τη Ρωσία εξαφανίστηκαν στην Ταϊλάνδη - «Επείγον» το τελευταίο μήνυμα στη μητέρα τους

Η οικογένεια των Ρώσων, ζει στην Πατάγια, τα τελευταία 8 χρόνια και τα δύο αδέλφια είχαν βγει βόλτα με τη μηχανή

Δέσποινα Σοφιανίδου

Δύο αδέλφια από τη Ρωσία εξαφανίστηκαν στην Ταϊλάνδη - «Επείγον» το τελευταίο μήνυμα στη μητέρα τους
ΚΟΣΜΟΣ
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Μία περίεργη υπόθεση εξαφάνισης απασχολεί τις αρχές στην Ταϊλάνδη με αγνοούμενα δύο αδέλφια ρωσικής καταγωγής.

Ο Ρόμαν, 17 ετών, και η Ντιάνα, 22 ετών, εξαφανίστηκαν μυστηριωδώς ενώ είχαν βγει βόλτα με μία μοτοσικλέτα. 20 λεπτά αργότερα έστειλαν στη μητέρα τους ένα μήνυμα με τη λέξη «επείγον», αλλά από τότε δεν επικοινώνησαν ξανά.

Η εξαφάνισή τους έγινε γνωστή από τη Σβετλάνα Σερστομπόεβα, επικεφαλής της ρωσικής ομάδας εθελοντών που αναζητά τους αγνοούμενους στην ασιατική χώρα και μίλησε στο RIA Novosti.

Η οικογένεια των Ρώσων, ζει στην Πατάγια, τα τελευταία 8 χρόνια.

Νωρίτερα, η περιφερειακή διεύθυνση της Ερευνητικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κρασνογιάρσκ είχε ανακοινώσει ότι στο Κρασνογιάρσκ εντοπίστηκαν τα λείψανα μιας 20χρονης φοιτήτριας, η οποία είχε εξαφανιστεί πριν από έξι μήνες. Η γενετική εξέταση επιβεβαίωσε ότι ανήκαν στην κοπέλα.

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