Δύο αδέλφια από τη Ρωσία εξαφανίστηκαν στην Ταϊλάνδη - «Επείγον» το τελευταίο μήνυμα στη μητέρα τους
Η οικογένεια των Ρώσων, ζει στην Πατάγια, τα τελευταία 8 χρόνια και τα δύο αδέλφια είχαν βγει βόλτα με τη μηχανή
Μία περίεργη υπόθεση εξαφάνισης απασχολεί τις αρχές στην Ταϊλάνδη με αγνοούμενα δύο αδέλφια ρωσικής καταγωγής.
Ο Ρόμαν, 17 ετών, και η Ντιάνα, 22 ετών, εξαφανίστηκαν μυστηριωδώς ενώ είχαν βγει βόλτα με μία μοτοσικλέτα. 20 λεπτά αργότερα έστειλαν στη μητέρα τους ένα μήνυμα με τη λέξη «επείγον», αλλά από τότε δεν επικοινώνησαν ξανά.
Η εξαφάνισή τους έγινε γνωστή από τη Σβετλάνα Σερστομπόεβα, επικεφαλής της ρωσικής ομάδας εθελοντών που αναζητά τους αγνοούμενους στην ασιατική χώρα και μίλησε στο RIA Novosti.
Η οικογένεια των Ρώσων, ζει στην Πατάγια, τα τελευταία 8 χρόνια.
Νωρίτερα, η περιφερειακή διεύθυνση της Ερευνητικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κρασνογιάρσκ είχε ανακοινώσει ότι στο Κρασνογιάρσκ εντοπίστηκαν τα λείψανα μιας 20χρονης φοιτήτριας, η οποία είχε εξαφανιστεί πριν από έξι μήνες. Η γενετική εξέταση επιβεβαίωσε ότι ανήκαν στην κοπέλα.