Ο Γιώργος Μαζωνάκης βρέθηκε σε πανηγύρι της Χαράς Βέρρα και τραγούδησαν μαζί

Snapshot Ο Γιώργος Μαζωνάκης βρέθηκε σε πανηγύρι στα Καμένα Βούρλα όπου εμφανιζόταν η Χαρά Βέρρα.

Η Χαρά Βέρρα κατέβηκε από τη σκηνή και τραγούδησε μαζί με τον Μαζωνάκη το «Υπάρχω» του Στέλιου Καζαντζίδη.

Ο Μαζωνάκης ανέβηκε στην πίστα και τραγούδησε το «Απορώ με την καρδιά μου» του Γιάννη Πάριου συνοδεία του Βασίλη Σαλέα.

Η Χαρά Βέρρα ευχαρίστησε δημόσια τον Μαζωνάκη για την παρουσία του. Snapshot powered by AI

Σε πανηγύρι στα Καμένα Βούρλα βρέθηκε το βράδυ της Κυριακής ο Γιώργος Μαζωνάκης, στο οποίο εμφανιζόταν η Χαρά Βέρρα, με τους Γιάννη Τσαπρούνη και Βασίλη Σαλέα.

Μόλις η γνωστή τραγουδίστρια αντιλήφθηκε την παρουσία του δημοφιλούς καλλιτέχνη στο κοινό, κατέβηκε από τη σκηνή, πλησίασε το τραπέζι του και οι δυο τους τραγούδησαν μαζί το «Υπάρχω» του Στέλιου Καζαντζίδη.

Σχετικό βίντεο ανάρτησε στον λογαριασμό της στο Instagram, η Χαρά Βέρρα, γράφοντας: «Ευχαριστούμε θερμά τον μοναδικό Γιώργο Μαζωνάκη για την παρουσία του στο χθεσινό πανηγύρι μας στα Καμμένα Βούρλα, και για την υπέροχη βραδιά που περάσαμε μαζί με τον Βασίλη Σαλέα!».

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Ο Γιώργος Μαζωνάκης, μάλιστα, δεν δίστασε μέχρι και να ανέβει στην πίστα και έχοντας δίπλα του τον γνωστό δεξιοτέχνη του κλαρίνου Βασίλη Σαλέα, να ερμηνεύσει το «Απορώ με την καρδιά μου» του Γιάννη Πάριου.

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