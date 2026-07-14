Αποκαλυπτικός ο Γιώργος Μαζωνάκης: «Δεν ήταν μάνατζερ η Βάσω, τις αποφάσεις τις έπαιρνα εγώ»

«Η αγάπη μεταξύ συγγενικών προσώπων, πολλές φορές είναι καταστροφή. Γιατί μέσω της αγάπης, γίνονται τα μεγαλύτερα εγκλήματα»

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Αποκαλυπτικός ο Γιώργος Μαζωνάκης: «Δεν ήταν μάνατζερ η Βάσω, τις αποφάσεις τις έπαιρνα εγώ»
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  • Ο Γιώργος Μαζωνάκης δήλωσε ότι η Βάσω δεν ήταν μάνατζερ του αλλά συνεργάτης και ότι τις αποφάσεις τις έπαιρνε ο ίδιος.
  • Η διαμάχη με την οικογένειά του ξεκίνησε από οικονομικές διαφορές και οδήγησε στη διακοπή συνεργασίας μετά από πολλές κουβέντες.
  • Ο τραγουδιστής περιέγραψε τον ακούσιο εγκλεισμό του στο Δρομοκαΐτειο, όπου οδηγήθηκε με αστυνομική συνοδεία μετά από απόφαση συγγενών.
  • Ο Μαζωνάκης παραδέχεται ότι έχει μερίδιο ευθύνης στη ρήξη με την οικογένειά του και ότι ένιωσε προδομένος και φοβισμένος.
  • Η στήριξη και η αγάπη του κοινού ήταν καθοριστική για να αντέξει τις δύσκολες στιγμές της προσωπικής του κρίσης.
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Άκρως αποκαλυπτικός εμφανίστηκε σε συνέντευξή του στον ΣΚΑΙ ο Γιώργος Μαζωνάκης.

Ο αγαπημένος καλλιτέχνης της ελληνικής μουσικής σκηνής μίλησε για τις σχέσεις και τη διαμάχη με την οικογένειά του, τον ακούσιο εγκλεισμό στο Δρομοκαΐτειο, την καταγγελία για σεξουαλική παρενόχληση, απάντησε γιατί κατήγγειλε ότι τον εκβιάζουν, ποιες δηλώσεις συναδέλφων του τον έχουν δυσαρεστήσει, για τη σχέση του με τη θρησκεία, το «THE VOICE OF GREECE», τη μοναξιά και την αγάπη του κόσμου.

Τι είπε για την οικογένειά του

Αναφερόμενος στη ρήξη με την οικογένειά του και στη δικαστική διαμάχη για τις οικονομικές διαφορές που έχουν προκύψει, ο δημοφιλής τραγουδιστής σημείωσε:

«Δεν ήταν μάνατζερ η Βάσω, ήταν συνεργάτης. Τις αποφάσεις τις έπαιρνα εγώ. Αυτό άρχισε να αλλάζει αρκετά χρόνια πριν. Επίσης, για να πάρω μία απόφαση και να πω ότι αυτό είναι έτσι, πρέπει να το δω από πολλές πλευρές. Να το εξαντλήσω, να βεβαιωθώ ότι τα πράγματα δεν είναι όπως φαίνονται ή και το αντίθετο. Υπήρξαν, λοιπόν, μια σειρά από καταστάσεις που μας οδήγησαν στο να σταματήσουμε τη συνεργασία μας, δεν έγινε από τη μία μέρα στην άλλη» ανέφερε.

Όπως τόνισε, η απόφαση να λήξει η συνεργασία τους δεν ελήφθη υπό το καθεστώς πίεσης. «Περάσαμε από κουβέντες, κουβέντες, κουβέντες και κατάλαβα ότι δεν μπορούμε να συνεργαστούμε άλλο. Πολύ φυσιολογικά, να πάρουμε μια απόσταση από τα πράγματα. Τον τελευταίο χρόνο, όμως, αυτό έγινε έντονο από την πλευρά της οικογένειας, όχι από τη δική μου».

Στο ακόλουθο ερώτημα: «Το 2020 φτιάξατε μία εταιρεία διαχείρισης ακινήτων μαζί με την αδελφή σας. Έγινε μία μεταβίβαση του 10% των μετοχών σας, 5% στην ίδια και 5% στον σύζυγό της» ο Γιώργος Μαζωνάκης απάντησε:

«Τότε τα πράγματα άρχισαν να γίνονται περίεργα όταν είχαμε μία διαφωνία με ένα ακίνητο. Η Βάσω είχε το πληρεξούσιο, ίσχυε και δεν ίσχυε, δεν ήταν καλυμμένη νομικά. Δεν υπήρχε δική μου υπογραφή. Μετά άρχισε ο χορός του παραλόγου, ούτε με την μία πλευρά ούτε με την άλλη. Ούτε καν στο κέντρο, έλεγα πράγματα και υπήρχε αμφισβήτηση από την οικογένεια. Άρχισε να γίνεται ένα χάος και έπρεπε σιγά σιγά να ξεμπερδεύουμε τον κόμπο».

«Έτσι άρχισε η λογική του παραλόγου. Δεν ήμουν ούτε με τη μία πλευρά ούτε με την άλλη. Έλεγα πράγματα που αμφισβητούνταν από την πλευρά της οικογένειας» πρόσθεσε.

«Ήμουν, ουσιαστικά, το όνομα της οικογένειας και τη βοηθούσα οικονομικά. Κάθε παιδί θα βοηθήσει την οικογένειά του και το βρίσκω απόλυτα σωστό να το κάνει όταν χρειάζεται. Όπως κι εκείνοι με βοήθησαν στο παρελθόν. Εγώ θεωρώ βοήθεια και μόνο το γεγονός ότι η οικογένειά μου με ακολουθούσε παντού. Με στήριξαν» ανέφερε επίσης ο Γιώργος Μαζωνάκης.

«Θεωρώ ότι 100% ότι έχω μερίδιο ευθύνης σε ό,τι έγινε με την οικογένειά μου»

«Θεωρώ ότι 100% ότι έχω μερίδιο ευθύνης σε ό,τι έγινε με την οικογένειά μου. Ανακάλυψα πολλά πράγματα μέσα από αυτό που δεν ήμουν. Χίλια δυο πράγματα που τα υιοθέτησα που δεν είναι δικά μου. Πρέπει να δούμε τον εαυτό μας απ’ έξω. Βίωσα πολλές πιεστικές καταστάσεις. Δεν αντιδρούσα ποτέ, είχα μία ευγένεια που μπορούσε να με καταστρέψει. Καθόμουν εκεί μέχρι να αλλάξει από μόνο του το πράγμα. Αν μου έλεγε κάποιος πριν χρόνια ότι δεν θα μιλούσα με την οικογένεια θα του έλεγα ότι δεν περνούσε ποτέ από το μυαλό μου. Μερικές φορές θεωρώ ότι θα με τσιμπήσεις και θα ξυπνήσω.

Ερχόντουσαν στο σπίτι μου χωρίς να τους καλέσω. Ερχόντουσαν όχι για να τα βρούμε, για να μου πουν ότι αυτά που λέω δεν ισχύον. Κάποιες στιγμές η οικογένεια άρχισε να γκρεμίζεται μέσα μου. Είμαι ένας άνθρωπος της οικογένειας. Το αίμα γίνεται νερό. Νομικά το θέμα δεν έχει ξεκινήσει ακόμα, θα ξεκινήσω να κινούμαι νομικά. Ισχύει η αγωγή του 1.000.000 για τον ακούσιο εγκλεισμό. Σαν άνθρωπος φυσικά θα σκέφτομαι το παρελθόν με το παρόν, παλεύουμε για να ζούμε το τώρα. Έχει να κάνει με τη διαχείριση του πράγματος. Μου έλεγαν να μην κάνω δουλειές με συγγενείς, αλλά τα άκουγα λίγο κλισέ. Έχασα χρήματα, μπαίνουν κι άλλοι συνεργάτες, όχι μόνο η οικογένεια, χάθηκαν όλα αυτά, και οι άνθρωποι και τα χρήματα και όλα» σημείωσε ο Γιώργος Μαζωνάκης για όσα συνέβησαν με την οικογένειά του.

«Πρέπει να σας συλλάβουμε για να πάτε στο Δρομοκαΐτειο»

Ο τραγουδιστής περιέγραψε την ημέρα που ανοίγοντας την πόρτα του σπιτιού του, αντίκρυσε δυο αστυνομικούς που του είπαν ότι έπρεπε να τον συλλάβουν.

«Εκείνη την ημέρα γυρνάω από τη βόλτα που έκανα με τον σκύλο μου, μετά από τη θάλασσα, φτιάχνω κάτι να φάω και χτυπάει η πόρτα και εμφανίζονται δύο αστυνομικοί με πολιτικά και μου δείχνει το χαρτί και μου λένε πρέπει να σας συλλάβουμε για να πάτε στο Δρομοκαΐτειο. Μου είπαν ότι αν υπογράψουν τρία άτομα Α βαθμού συγγένειας πρέπει να πας εκεί. Εγώ από μικρό παιδί πίστευα ότι κάποια πράγματα τα ένιωθα, τότε ένιωθα περίεργα. Το αντιμετώπισα με πάρα πολύ μεγάλη ησυχία», είπε ο Γιώργος Μαζωνάκης και πρόσθεσε:

«Τα προηγούμενα χρόνια πίστευα πράγματα για τον εαυτό μου, τα οποία δεν ήταν καν μέρος του εαυτού μου. Ήμουν πάρα πολύ ήρεμος. Η μια μου η αδερφή ήταν έξω και με περίμενε με το αυτοκίνητο να ακολουθήσει το περιπολικό. Αυτό για εμένα ήταν πάρα πολύ κακό, στα πλαίσια του αστείου. Εκείνες τις ημέρες προσπαθούσαν να πάρουν τον σκύλο από εμένα… Εγώ εκείνη την ώρα μαγείρευα, έφτιαξα μια ωραία μακαρονάδα, έφαγα, έκανα ντουζ, πήγα στο περιπολικό και πήγα στο Δρομοκαΐτειο. Είχα έναν φόβο με την εξουσία. Τα τελευταία χρόνια όχι τόσο πολύ… Οπότε συζητούσαμε μέσα στο περιπολικό. Ήταν αρκετά ευγενείς για να μη νιώθω άβολα. Υπήρχε μια αμφισβήτηση μέσα μου, τι θα γίνει… Άρχισα να σκέφτομαι τα πρακτικά θέματα σε περίπτωση που μείνω. Γιατί γίνεται αυτό; Πώς είναι δυνατόν να συμβαίνει αυτό;»

«Πίστευα ότι δεν θα με κρατήσουν»

Στη συνέχεια, ο τραγουδιστής μοιράστηκε τα συναισθήματα που τον κατέκλυσαν, όταν οδηγούμενος στο Δρομοκαΐτειο, δεν ήξερε τι πρόκειται να αντιμετωπίσει.

«Πίστευα ότι δεν θα με κρατήσουν. Εγώ πριν ήμουν στο Voice, έδινα συνεντεύξεις, πώς γίνεται ξαφνικά αυτός να έχει περίεργη συμπεριφορά; Κάτι υποθάλπει από κάτω, το οποίο δεν το ξέρω. Υπάρχουν και οι ιδιωτικές κλινικές και οι δημόσιες, δεν ήξερα τι συμβαίνει στο δημόσιο, είμαι ένας άνθρωπος που είμαι ντροπαλός και στην έκθεσή μου κάποιοι πίστευαν ότι είμαι αλαζόνας, αυτή ήταν μία άμυνα. Είμαι ντροπαλό παιδί, οπότε σκεφτόμουν πώς θα αντιμετωπίσω τον κόσμο που είναι μέσα στην κλινική. Απέφυγα να πάω σε μια ιδιωτική κλινική, αλλά λέω να στηρίξουμε τα δικά μας. Δεν ήταν το πιο εύκολο, το αντιμετώπισα ως παρατηρητής του πράγματος. Ήταν αρκετά δύσκολο θα πω. Ήταν τρόμος και προδοσία. Η χαρά του Δρομοκαΐτειου ήμουν, κάποιοι έλεγαν εντάξει μια χαρά είμαστε αφού είναι και ο Μαζωνάκης εδώ» ανέφερε, μεταξύ άλλων.

«Άρχισα να χάνω τη γη κάτω από τα πόδια μου – Με προστάτευσε ο κόσμος»

Ο Γιώργος Μαζωνάκης δεν έκρυψε ότι υπήρξαν στιγμές που φοβήθηκε, που λύγισε, που ένιωσε προδομένος, ενώ τόνισε ότι η αγάπη του κόσμου ήταν αυτή που του έδωσε δύναμη.

«Η αγάπη μεταξύ συγγενικών προσώπων, πολλές φορές είναι καταστροφή. Γιατί μέσω της αγάπης, γίνονται τα μεγαλύτερα εγκλήματα. Ό,τι και να έλεγα εγώ, εκείνοι μου έλεγαν αυτό που ήθελαν αυτοί. Άρχισα να χάνω τη γη κάτω από τα πόδια μου. Του τύπου “πώς είναι δυνατόν, να μου λέει τέτοια πράγματα η οικογένεια; Εμένα με προστάτευσε ο κόσμος. Ένα πράγμα το οποίο επίσης δεν το πίστευα. Υπάρχουν στιγμές που λέω ότι δεν αντέχω άλλο» είπε.

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