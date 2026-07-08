Γιώργος Μαζωνάκης: «Ήμουν η χαρά του Δρομοκαΐτειου, πίστευα ότι δεν θα με κρατήσουν»

Η εξομολόγηση του τραγουδιστή για την διαμάχη με την οικογένειά του, τη νοσηλεία στο Δρομοκαΐτειο και την αγάπη που έλαβε από τον κόσμο

Ανθή Κουρεντζή

Γιώργος Μαζωνάκης: «Ήμουν η χαρά του Δρομοκαΐτειου, πίστευα ότι δεν θα με κρατήσουν»
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Σε μία εξομολόγηση ψυχής προχώρησε ο Γιώργος Μαζωνάκης στον Τάσος Τρύφωνος και την εκπομπή Τετ-α-Τετ που θα προβληθεί την Κυριακή (12/7) μέσα από τον Alpha Κύπρου.

Στο τρέιλερ που κυκλοφόρησε ο γνωστός τραγουδιστής μιλά για τη διαμάχη με την οικογένειά του, τον ακούσιο εγκλεισμό στο Δρομοκαΐτειο το καλοκαίρι του 2025, τις πρώτες σκέψεις που έκανε κατά την παραμονή του εκεί, καθώς και στην αγάπη του κόσμου, που όπως λέει, τον έσωσε.

«Έμαθα να μιλώ όταν θέλω εγώ, όχι όταν θέλουν οι άλλοι. Χτυπάει η πόρτα και εμφανίζονται δυο αστυνομικοί με πολιτικά. Πίστευα ότι δε θα με κρατήσουν, γιατί ακούσια νοσηλεία σημαίνει ότι είσαι εις βάρος του κοινωνικού συνόλου και του εαυτού σου. Το πρώτο πράγμα που σκέφτηκα ήταν πώς θα αντιμετωπίσω κόσμο που είναι μέσα στην κλινική. Το είδα λίγο σαν να πήγαινα επίσκεψη. Ήταν αρκετά δύσκολα μπορώ να σου πω», ανέφερε ο τραγουδιστής.

«Η χαρά του Δρομοκαϊτειου ήμουν. Ή επίσης, για κάποιον που σε βλέπει εκεί, σου λέει. εντάξει, μια χαρά είμαστε, για να είναι και ο Μαζωνάκης εδώ, είμαστε τέλεια», πρόσθεσε σε άλλο σημείο.

«Η αγάπη μεταξύ συγγενικών προσώπων πολλές φορές είναι καταστροφή γιατί μέσω της αγάπης, γίνονται τα μεγαλύτερα εγκλήματα. Ό,τι κι αν έλεγα εγώ, εκείνοι μου λέγανε αυτό που ήθελαν αυτοί. Άρχισα να χάνω τη γη κάτω από τα πόδια μου. Σκεφτόμουν πώς είναι δυνατόν να μου λέει τέτοια πράγματα η οικογένειά μου που ήμασταν μια γροθιά. Εμένα με προστάτεψε ο κόσμος. Ένα πράγμα που επίσης δεν το πίστευα ότι θα συμβεί. Υπάρχουν φορές που λέω ότι δεν αντέχω άλλο» αναφέρει σε άλλο σημείο ο Γιώργος Μαζωνάκης.

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