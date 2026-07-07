Γιώργος Μαζωνάκης: Έπιασε το κλαδευτήρι για να περιποιηθεί τον κήπο του - «Αγρότης μόνος ψάχνει»

Ο Γιώργος Μαζωνάκης πόζαρε ως «αγρότης μόνος ψάχνει» στη νέα του ανάρτηση στο Instagram.

Στις φωτογραφίες που ανέβασε ο γνωστός τραγουδιστής στον προσωπικό του λογαριασμό φαίνεται να κρατά το κλαδευτήρι και να περιποιείται τα φυτά στον κήπο του σπιτιού του.

«Αγρότης μόνος ψάχνει…», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής του.