Γιώργος Μαζωνάκης: «Ώρα να μιλήσω χωρίς φίλτρο»

Snapshot Ο Γιώργος Μαζωνάκης ανακοίνωσε μέσω Instagram ότι θα μιλήσει δημόσια χωρίς φίλτρο για θέματα που δεν έχει θίξει μέχρι σήμερα.

Ο τραγουδιστής επιλέγει τα social media ως το μοναδικό μέσο επικοινωνίας με το κοινό του, αποφεύγοντας δημοσιογράφους και μέσα ενημέρωσης.

Δήλωσε ότι η ευγένειά του τον εμπόδισε να διεκδικήσει όσα του ανήκαν, προκειμένου να μην φέρει άλλους σε δύσκολη θέση.

Η απόφασή του να μιλήσει ανοιχτά προκάλεσε έντονο ενδιαφέρον και αναμονή από τους διαδικτυακούς του φίλους. Snapshot powered by AI

Ο Γιώργος Μαζωνάκης προκάλεσε αίσθηση με το νέο βίντεο που ανάρτησε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, προαναγγέλλοντας ότι το επόμενο διάστημα θα μιλήσει δημόσια για θέματα στα οποία δεν είχε τοποθετηθεί μέχρι σήμερα.

Ο δημοφιλής τραγουδιστής εμφανίστηκε αποφασισμένος να εκφράσει τη δική του αλήθεια, χωρίς τη μεσολάβηση δημοσιογράφων, τηλεοπτικών εκπομπών ή εφημερίδων, επιλέγοντας τα social media ως το μοναδικό μέσο επικοινωνίας με το κοινό του.

«Στη ζωή με διέκρινε μία ευγένεια, η οποία παραλίγο να με καταστρέψει», ανέφερε χαρακτηριστικά, εξηγώντας πως πολλές φορές περίμενε να του δοθούν πράγματα που του ανήκαν χωρίς να τα διεκδικήσει, προκειμένου να μη φέρει άλλους σε δύσκολη θέση.

Στη συνέχεια ξεκαθάρισε πως πλέον σκοπεύει να μιλήσει ανοιχτά για όλα όσα δεν έχει αναφέρει μέχρι σήμερα. «Μέσα από τον προσωπικό μου λογαριασμό στο Instagram θα μιλήσω για όλα αυτά που δεν έχω τοποθετηθεί μέχρι τώρα, χωρίς κανέναν δημοσιογράφο, χωρίς κανένα κανάλι, χωρίς καμία εφημερίδα. Έτσι όπως είναι, χωρίς φίλτρο», δήλωσε.

Η ανάρτηση του Γιώργου Μαζωνάκη προκάλεσε αμέσως έντονο ενδιαφέρον στους διαδικτυακούς του φίλους, οι οποίοι περιμένουν με αγωνία να μάθουν σε ποια ζητήματα αναφέρεται και ποιες αποκαλύψεις ετοιμάζεται να κάνει.