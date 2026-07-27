Τραμπ: «Είμαι έτοιμος για ισχυρή στρατιωτική δράση αν αποτύχουν οι συνομιλίες με το Ιράν»

Snapshot Ο Ντόναλντ Τραμπ ανέστειλε προσωρινά τις αμερικανικές στρατιωτικές επιθέσεις κατά του Ιράν για να δώσει ευκαιρία στη διπλωματία.

Εάν οι διαπραγματεύσεις με το Ιράν δεν αποδώσουν γρήγορα αποτελέσματα, ο Τραμπ είναι έτοιμος να διατάξει ισχυρή στρατιωτική δράση.

Οι συνομιλίες επικεντρώνονται σε νέα συμφωνία για την επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ και το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, με μεσολάβηση χωρών όπως το Ομάν και το Κατάρ.

Η απόφαση αναστολής επιθέσεων λήφθηκε μετά από αίτημα των διαμεσολαβητών και εκτίμηση ότι η Τεχεράνη επιθυμεί συμφωνία, χωρίς να υπάρξουν κέρδη ή απώλειες για τις ΗΠΑ.

Ο Τραμπ θα συναντηθεί με τον πρωθυπουργό του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου για να συζητήσουν ζητήματα ασφαλείας και το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Snapshot powered by AI

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε στο Axios ότι αποφάσισε να αναστείλει τις αμερικανικές στρατιωτικές επιθέσεις κατά του Ιράν, προκειμένου να δοθεί μία ακόμη ευκαιρία στη διπλωματία. Ωστόσο, ξεκαθάρισε ότι είναι έτοιμος να διατάξει την επανέναρξη ευρείας στρατιωτικής δράσης εάν οι διαπραγματεύσεις δεν αποδώσουν.

Οι συνομιλίες που βρίσκονται σε εξέλιξη επικεντρώνονται σε μια νέα συμφωνία, η οποία θα επιτρέψει την επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ και την επανεκκίνηση των διαπραγματεύσεων για μια συνολική συμφωνία σχετικά με το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν.

Οι διαπραγματεύσεις διεξάγονται κυρίως μεταξύ του Ιράν και του Ομάν, με ενεργό συμμετοχή του Κατάρ, του Πακιστάν, της Αιγύπτου, καθώς και των ειδικών απεσταλμένων του Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ.

Τι δήλωσε ο Τραμπ στο Axios

«Βρισκόμαστε σε πολύ ουσιαστικές συνομιλίες με το Ιράν. Αν δεν έχουν αποτέλεσμα, θα επιστρέψουμε σε πολύ ισχυρή στρατιωτική δράση», δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος.

Ερωτηθείς πόσο χρόνο είναι διατεθειμένος να δώσει στη διπλωματία, απάντησε:

«Όχι πολύ. Ή θα προχωρήσει γρήγορα ή δεν θα προχωρήσει καθόλου».

Γιατί ανέστειλε τις επιθέσεις

Ο Τραμπ αποκάλυψε ότι αποφάσισε να παγώσει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις την Παρασκευή, επειδή οι χώρες που μεσολαβούν στις συνομιλίες του ζήτησαν να δοθεί ακόμη μία ευκαιρία στις διαπραγματεύσεις.

«Όλοι όσοι εμπλέκονται στις συνομιλίες με το Ιράν μού είπαν: "Μην χτυπήσεις"», ανέφερε, προσθέτοντας ότι θεωρεί πως η Τεχεράνη επιθυμεί να καταλήξει σε συμφωνία.

«Τίποτα δεν χάθηκε»

Εξηγώντας γιατί αποδέχθηκε το αίτημα των διαμεσολαβητών, ο Τραμπ σχολίασε:

«Δεν κερδίσαμε τίποτα, αλλά ούτε χάσαμε τίποτα».

Παράλληλα, επισήμανε ότι μετά την απόφασή του να διακόψει τις επιθέσεις, οι τιμές του πετρελαίου υποχώρησαν, ενώ οι χρηματιστηριακές αγορές κατέγραψαν άνοδο.

Συνάντηση με Νετανιάχου

Ο Αμερικανός πρόεδρος θα υποδεχθεί την Τρίτη στον Λευκό Οίκο τον πρωθυπουργό του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου.

«Θα συζητήσω με τον Μπίμπι το γεγονός ότι, αν δεν ήμουν πρόεδρος, το Ιράν θα είχε ήδη αποκτήσει πυρηνικά όπλα και το Ισραήλ θα είχε καταστραφεί», δήλωσε ο Τραμπ.

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