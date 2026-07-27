Τραυματίας επιβάτης της πτήσης της Ryainair: «Μου στέλνουν μέιλ και ρωτούν αν θέλω να κάνω κράτηση»

Η Ryanair απέστειλε μόνο email για νέα κράτηση χωρίς να επικοινωνήσει προσωπικά με τον τραυματισμένο επιβάτη ή την οικογένειά του μετά το ατύχημα.  

Μιχάλης Παπαδάκος

Τραυματίας επιβάτης της πτήσης της Ryainair: «Μου στέλνουν μέιλ και ρωτούν αν θέλω να κάνω κράτηση»
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Ο Σέρβος επιβάτης Λιούμπισα Κάροβιτς τραυματίστηκε σοβαρά όταν ένα παράθυρο του αεροπλάνου της Ryanair έσπασε, προκαλώντας βίαιη αποσυμπίεση και τραβώντας μέρος του σώματός του έξω από την άτρακτο.
  • Η Ryanair απέστειλε μόνο email για νέα κράτηση χωρίς να επικοινωνήσει προσωπικά με τον τραυματισμένο επιβάτη ή την οικογένειά του μετά το ατύχημα.
  • Η σύζυγος του κ. Κάροβιτς κατηγόρησε το πλήρωμα καμπίνας για αδράνεια και έλλειψη βοήθειας κατά τη διάρκεια του περιστατικού.
  • Ο κ. Κάροβιτς υποβάλλεται σε ιατρική θεραπεία για εγκαύματα και πιθανώς θα χρειαστεί χειρουργική επέμβαση λόγω επίμονου πόνου στον αυχένα και τους ώμους.
  • Η έρευνα για το περιστατικό είναι σε εξέλιξη και αναμένονται τα πορίσματα των εμπειρογνωμόνων.
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Ο εφιάλτης που έζησε ο Λιούμπισα Κάροβιτς, πολύ δύσκολα θα του επιτρέψει να μπει ξανά σε αεροπλάνο, όπως είπε κι ο ίδιος, την ώρα που η αεροπορική εταιρεία, Ryanair, σύμφωνα με τις καταγγελίες του ίδιου και της συζύγου του, δεν τους έχουν σταθεί ούτε στιγμή από την ημέρα του ατυχήματος κι έπειτα.

Ο Σέρβος τουρίστας, είπε ότι η μόνη άμεση απάντηση της αεροπορικής εταιρείας στη συνέχεια ήταν ένα email που τον ρωτούσε αν ήθελε να κάνει εκ νέου κράτηση.

«Το μόνο που λάβαμε ήταν email στον γιο μου, ο οποίος έκανε κράτηση για τις πτήσεις μας, στα οποία ρωτούσαμε αν θέλουμε να κάνουμε εκ νέου κράτηση και πώς ήμουν. Αλλά κανείς από την εταιρεία δεν έχει επικοινωνήσει απευθείας μαζί μου, ούτε καν τηλεφωνικά για να δείξει κάποια ανησυχία» είπε χαρακτηριστικά ο 61χρονος Σέρβος επιχειρηματίας.

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Η σύζυγός του, Σβετλάνα Γκρκόβιτς Μαξίμοβιτς, χαρακτήρισε την αποτυχία της αεροπορικής εταιρείας να επικοινωνήσει μαζί της ως «αηδιαστική».

Ο κ. Κάροβιτς κοιμόταν στη θέση 11F, μια θέση δίπλα στο παράθυρο, όταν μια έκρηξη, την οποία παρομοίασε με βόμβα, έσπασε την καμπίνα περίπου 20 λεπτά μετά την αναχώρηση.

Το Boeing 737 ανέβαινε στα 15.000 πόδια με σχεδόν 800 χλμ/ώρα όταν το παράθυρο κατέρρευσε και η βίαιη αποσυμπίεση τράβηξε το κεφάλι, τον δεξί ώμο και το χέρι του έξω από την άτρακτο.

Η κυρία Μαξίμοβιτς, καθισμένη τρεις σειρές πιο πίσω σε μια θέση στον διάδρομο, καθώς το ζευγάρι είχε επιλέξει να μην πληρώσει για να καθίσει μαζί, παρακολούθησε τον σύζυγό της να αρχίζει να εξαφανίζεται μέσα από το άνοιγμα.

«Κρεμόταν εκτός αεροπλάνου σαν τον Σούπερμαν»

Πήδηξε μπροστά και άρπαξε τα πόδια του, ωθώντας τους κοντινούς επιβάτες να συμμετάσχουν στην προσπάθεια. Η προσπάθεια να τον τραβήξουν πίσω μέσα πιστεύεται ότι διήρκεσε περίπου δύο λεπτά.

Μάρτυρες περιέγραψαν τον κ. Κάροβιτς να κρέμεται διαγώνια από το αεροσκάφος «σαν τον Σούπερμαν που πετάει στον αέρα», αν και δεν θυμάται τίποτα από τη δοκιμασία, έχοντας χάσει αμέσως τις αισθήσεις του.

Είπε: «Δεν θυμάμαι απολύτως τίποτα γιατί αμέσως λιποθύμησα». Υποβλήθηκε σε θεραπεία για εγκαύματα στο πρόσωπο, το δεξί χέρι και το μπράτσο που του προκλήθηκαν από τον άγριο άνεμο και τώρα φοράει έναν νάρθηκα λαιμού που του έχει συνταγογραφηθεί για έξι εβδομάδες.

Μπορεί να απαιτηθεί χειρουργική επέμβαση εάν ο επίμονος πόνος στον αυχένα και στους ώμους δεν υποχωρήσει.

Ο κ. Κάροβιτς είπε στην Daily Mail: «Δεν μπορώ ούτε να κοιμηθώ το βράδυ, το μόνο που ακούω όταν κλείνω τα μάτια μου είναι ο ήχος μιας έκρηξης και μετά επικρατεί χάος στο κεφάλι μου».

Η σύζυγός του, κατηγόρησε το πλήρωμα καμπίνας ότι παρέμειναν καθηλωμένοι στις θέσεις τους καθ' όλη τη διάρκεια της κρίσης.Είπε: «Φαινόταν πιο φοβισμένοι από εμάς. Μόνο οι επιβάτες βοήθησαν και ήταν γενναίοι».

Ο Νιλ Σόραχαν, οικονομικός διευθυντής του ομίλου της αεροπορικής εταιρείας, είχε δηλώσει προηγουμένως: «Το πλήρωμά μας έκανε εκπληκτική δουλειά και μετέφερε το αεροσκάφος πίσω στη Θεσσαλονίκη. Όλοι εκτός από όλους αποβιβάστηκαν από το αεροσκάφος».

Η αεροπορική εταιρεία υποστήριξε ότι το πλήρωμα καμπίνας βοήθησε τον κ. Κάροβιτς μόλις το αεροπλάνο κατέβηκε σε ασφαλές υψόμετρο και κανόνισε να καθίσει ένας γιατρός στο αεροσκάφος με το ζευγάρι. Η έρευνα των Αρχών βρίσκεται ακόμα σε εξέλιξη κι αναμένεται το πόρισμα των εμπειρογνωμόνων.

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