«Παίρνω ηρεμιστικά για να κοιμηθώ», λέει ο Σέρβος που βρέθηκε μισός έξω από το αεροπλάνο της RyanAir

«Με έσωσε ο Θεός… Με κρατούσαν για να μη βγω έξω από το παράθυρο του αεροπλάνου», περιγράφει ο 61άχρονος Σέρβος επιβάτης της RyanAir, ο οποίος βρέθηκε μισός έξω από το αεροσκάφος την ώρα της πτήσης από τη Θεσσαλονίκη προς τη Γερμανία.

Δύο εβδομάδες μετά το σοβαρότατο περιστατικό, ο Λιούμπισα Κάροβιτς παραμένει σοκαρισμένος και αποκαλύπτει πως η εμπειρία αυτή τού άφησε σοβαρά ψυχολογικά τραύματα, καθώς, όπως επισημαίνει, αναγκάζεται να παίρνει ηρεμιστικά για να μπορέσει να κοιμηθεί.

Ο 61άχρονος περιέγραψε ξανά τις δραματικές στιγμές όταν το παράθυρο δίπλα στο οποίο καθόταν έσπασε ξαφνικά, με αποτέλεσμα να βρεθεί με το σώμα του εκτός του αεροσκάφους, μιλώντας στην ΕΡΤ.

«Με έσωσε ο Θεός, με κρατούσαν η γυναίκα μου, που ήταν δίπλα μου, η γυναίκα που ήταν ακριβώς στην πίσω θέση και ένας ακόμη επιβάτης που ήρθε. Με κρατούσαν πραγματικά για να μην βγω έξω από το παράθυρο του αεροπλάνου. Δεν μπορούσα να τρομάξω εκείνη τη στιγμή γιατί τρεις φορές λιποθύμησα», ανέφερε.

Όπως περιγράφει, ήταν γεμάτος αίματα, ενώ, οι συνεπιβάτες του έδωσαν μάχη για να τον κρατήσουν μέσα στο αεροσκάφος και να αποτρέψουν τα χειρότερα. Μετά το συμβάν, χρειάστηκε να νοσηλευτεί στο νοσοκομείο, ενώ, μέχρι σήμερα αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα υγείας και κρίσεις πανικού.

Η οικογένειά του προτίθεται να κινηθεί νομικά κατά της αεροπορικής εταιρείας, υποστηρίζοντας ότι μέχρι στιγμής δεν υπήρξε ουσιαστική επικοινωνία ή επίσκεψη από την πλευρά της εταιρείας, σύμφωνα με τον δικηγόρο του, Βασίλη Τσιάρα.

«Ο άνθρωπος ήταν εκτός αεροσκάφους για ενάμιση με δύο λεπτά, έχει και σωματικές κακώσεις αρκετά σοβαρές, κυρίως στην περιοχή του αυχένα και του κεφαλιού, μώλωπες και κακώσεις και σε άλλα σημεία του σώματος», τόνισε επιπλέον ο νομικός εκπρόσωπος της οικογένειας.

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