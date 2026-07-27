Βιετνάμ: Ναυάγιο εμπορικού πλοίου με 62 επιβαίνοντες - 16 ακόμη αναζητούνται

Snapshot Ναυάγιο του φορτηγού πλοίου Khoi Nguyen 18 στη θάλασσα του Βιετνάμ είχε 62 επιβαίνοντες, με 36 διασωθέντες και 16 αγνοούμενους.

Οι κινεζικές ομάδες διάσωσης ανταποκρίθηκαν άμεσα, χρησιμοποιώντας ελικόπτερα και πλοία για την έρευνα και διάσωση των επιβατών.

Πρόκειται για το δεύτερο ναυάγιο στην περιοχή των νήσων Σπράτλι μέσα σε λίγες ημέρες, λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών.

Περίπου το 20% των παγκόσμιων ναυτιλιακών εμπορευμάτων διέρχεται από τη Νότια Σινική Θάλασσα, περιοχή με έντονες εδαφικές διεκδικήσεις μεταξύ Βιετνάμ, Κίνας και άλλων χωρών.

Η Κίνα έχει ενισχύσει τον έλεγχο στα νησιά Σπράτλι με στρατιωτικές υποδομές, ενώ και το Βιετνάμ, μαζί με τις Φιλιππίνες και τη Μαλαισία, διατηρούν δικές τους στρατιωτικές παρουσίες στην περιοχή. Snapshot powered by AI

Δεκαέξι άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται στη θάλασσα του Βιετνάμ, ύστερα από ναυάγιο που προκλήθηκε στο φορτηγό πλοίο Khoi Nguyen 18 με συνολικά 62 επιβαίνοντες.

Το πλοίο σήμανε συναγερμό το βράδυ του Σαββάτου με τις αρχές του Βιετνάμ αλλά και ομάδες διάσωσης της Κίνας να σπεύδουν με ελικόπτερα και πλοία στην περιοχή προκειμένου να εντοπίσουν τους επιβαίνοντες.

Το πλοίο έπλεε με εξαιρετικά δυσμενείς καιρικές συνθήκες με αποτέλεσμα να αντιμετωπίσει προβλήματα κοντά στον ύφαλο Γιονγκσού (Fiery Cross), στο αρχιπέλαγος Σπράτλι. Οι κινεζικές ομάδες διάσωσης εντόπισαν αρχικά 29 ανθρώπους τους οποίους διέσωσε με ελικόπτερο και στη συνέχεια ακόμη επτά. Ωστόσο, 16 άνθρωποι αναζητούνται στη θάλασσα, με τις πιθανότητες να δείχνουν ότι έχουν πνιγεί.

Δεύτερο ναυάγιο μέσα σε λίγες ημέρες

Πρόκειται για το δεύτερο ναυάγιο που σημειώνεται στην περιοχή μέσα σε λίγες μέρες, λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών. Την Παρασκευή, ένα ακόμη βιετναμέζικο πλοίο ναυάγησε στον τομέα των νήσων Σπράτλι, με 36 επιβαίνοντες, εκ των οποίων οι τρεις εξακολουθούν να αγνοούνται.

Περίπου το 20% των εμπορευμάτων που μεταφέρονται διά θαλάσσης σε παγκόσμια κλίμακα περνούν από τη Νότια Σινική Θάλασσα το 2024, σύμφωνα με έκθεση του Center for Strategic and International Studies (CSIS).

Διαμάχη μεταξύ Βιετνάμ – Κίνας για τη θαλάσσια περιοχή

Τα νησιά και οι ύφαλοι που βρίσκονται στην περιοχή διεκδικούνται τόσο από την Κίνα όσο και από το Βιετνάμ, καθώς πρόκειται για σημεία στρατηγικής σημασίας. Η Κίνα αύξησε τον έλεγχο στα νησιά Σπάρτλι και εγκατέστησε αεροπορικές βάσεις, ναυτικές εγκαταστάσεις και άλλες υποδομές.

Το Βιετνάμ, οι Φιλιππίνες και η Μαλαισία προβάλλουν ωστόσο δικές τους διεκδικήσεις. Έχουν αναπτύξει στρατεύματα κι έχουν φτιάξει διαδρόμους αποπροσγειώσεων από τα χρόνια του 1970.

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