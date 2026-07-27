Βιετνάμ: Ναυάγιο εμπορικού πλοίου με 62 επιβαίνοντες - 16 ακόμη αναζητούνται

Οι κινεζικές ομάδες διάσωσης εντόπισαν 36 ανθρώπους στη θάλασσα 

Ελένη Ευστρατίου

Βιετνάμ: Ναυάγιο εμπορικού πλοίου με 62 επιβαίνοντες - 16 ακόμη αναζητούνται
ΚΟΣΜΟΣ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Ναυάγιο του φορτηγού πλοίου Khoi Nguyen 18 στη θάλασσα του Βιετνάμ είχε 62 επιβαίνοντες, με 36 διασωθέντες και 16 αγνοούμενους.
  • Οι κινεζικές ομάδες διάσωσης ανταποκρίθηκαν άμεσα, χρησιμοποιώντας ελικόπτερα και πλοία για την έρευνα και διάσωση των επιβατών.
  • Πρόκειται για το δεύτερο ναυάγιο στην περιοχή των νήσων Σπράτλι μέσα σε λίγες ημέρες, λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών.
  • Περίπου το 20% των παγκόσμιων ναυτιλιακών εμπορευμάτων διέρχεται από τη Νότια Σινική Θάλασσα, περιοχή με έντονες εδαφικές διεκδικήσεις μεταξύ Βιετνάμ, Κίνας και άλλων χωρών.
  • Η Κίνα έχει ενισχύσει τον έλεγχο στα νησιά Σπράτλι με στρατιωτικές υποδομές, ενώ και το Βιετνάμ, μαζί με τις Φιλιππίνες και τη Μαλαισία, διατηρούν δικές τους στρατιωτικές παρουσίες στην περιοχή.
Snapshot powered by AI

Δεκαέξι άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται στη θάλασσα του Βιετνάμ, ύστερα από ναυάγιο που προκλήθηκε στο φορτηγό πλοίο Khoi Nguyen 18 με συνολικά 62 επιβαίνοντες.

Το πλοίο σήμανε συναγερμό το βράδυ του Σαββάτου με τις αρχές του Βιετνάμ αλλά και ομάδες διάσωσης της Κίνας να σπεύδουν με ελικόπτερα και πλοία στην περιοχή προκειμένου να εντοπίσουν τους επιβαίνοντες.

Το πλοίο έπλεε με εξαιρετικά δυσμενείς καιρικές συνθήκες με αποτέλεσμα να αντιμετωπίσει προβλήματα κοντά στον ύφαλο Γιονγκσού (Fiery Cross), στο αρχιπέλαγος Σπράτλι. Οι κινεζικές ομάδες διάσωσης εντόπισαν αρχικά 29 ανθρώπους τους οποίους διέσωσε με ελικόπτερο και στη συνέχεια ακόμη επτά. Ωστόσο, 16 άνθρωποι αναζητούνται στη θάλασσα, με τις πιθανότητες να δείχνουν ότι έχουν πνιγεί.

Δεύτερο ναυάγιο μέσα σε λίγες ημέρες

Πρόκειται για το δεύτερο ναυάγιο που σημειώνεται στην περιοχή μέσα σε λίγες μέρες, λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών. Την Παρασκευή, ένα ακόμη βιετναμέζικο πλοίο ναυάγησε στον τομέα των νήσων Σπράτλι, με 36 επιβαίνοντες, εκ των οποίων οι τρεις εξακολουθούν να αγνοούνται.

Περίπου το 20% των εμπορευμάτων που μεταφέρονται διά θαλάσσης σε παγκόσμια κλίμακα περνούν από τη Νότια Σινική Θάλασσα το 2024, σύμφωνα με έκθεση του Center for Strategic and International Studies (CSIS).

Διαμάχη μεταξύ Βιετνάμ – Κίνας για τη θαλάσσια περιοχή

Τα νησιά και οι ύφαλοι που βρίσκονται στην περιοχή διεκδικούνται τόσο από την Κίνα όσο και από το Βιετνάμ, καθώς πρόκειται για σημεία στρατηγικής σημασίας. Η Κίνα αύξησε τον έλεγχο στα νησιά Σπάρτλι και εγκατέστησε αεροπορικές βάσεις, ναυτικές εγκαταστάσεις και άλλες υποδομές.

Το Βιετνάμ, οι Φιλιππίνες και η Μαλαισία προβάλλουν ωστόσο δικές τους διεκδικήσεις. Έχουν αναπτύξει στρατεύματα κι έχουν φτιάξει διαδρόμους αποπροσγειώσεων από τα χρόνια του 1970.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
15:15ΕΛΛΑΔΑ

Λάρισα: Κινηματογραφικός καβγάς ανάμεσα σε δύο παρέες σε επαρχιακό δρόμο - 7 συλλήψεις

15:10ΚΟΣΜΟΣ

Βιετνάμ: Ναυάγιο εμπορικού πλοίου με 62 επιβαίνοντες - 16 ακόμη αναζητούνται

14:57ΕΛΛΑΔΑ

«Διάβαζα όταν κοιμόντουσαν τα παιδιά, ξυπνούσα νωρίς ή ξενυχτούσα»: Η πολύτεκνη μητέρα που πέτυχε πρώτη στο Παιδαγωγικό Ρεθύμνου μιλά στο Newsbomb

14:56ΚΟΣΜΟΣ

Ξόδεψε 10.000 λίρες χτίζοντας ένα μικροσκοπικό ελληνικό χωριό στην αυλή του - Με πλακόστρωτα δρομάκια, μπλε παντζούρια και μπαρ

14:55ΚΟΣΜΟΣ

Για ακόμη μια ημέρα στην Ισπανία τα ελληνικά Canadair – Πότε επιστρέφουν στη χώρα

14:45WHAT THE FACT

Πετάμε με έναν «εκρηκτικό» κίνδυνο στην τσέπη: Γιατί οι μπαταρίες λιθίου απειλούν την ασφάλεια των πτήσεων

14:42ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

«Οδύσσεια»: Ξεπέρασαν τα 153.000 τα προπωλημένα εισιτήρια - Νέες προβολές λόγω της τεράστιας ζήτησης

14:41ΚΟΣΜΟΣ

Τραυματίας επιβάτης της πτήσης της Ryainair: «Μου στέλνουν μέιλ και ρωτούν αν θέλω να κάνω νέα κράτηση»

14:39ΕΛΛΑΔΑ

Εξαρθρώθηκε εγκληματική ομάδα στην Κρήτη - Οκτώ συλλήψεις για ζωοκλοπές, εκβιάσεις και απάτες άνω των 270.000 ευρώ

14:34ΚΟΣΜΟΣ

Παρίσι: Τρεις γυναίκες τραυματίστηκαν σε επίθεση με μαχαίρι - «Ο Αλλάχ με διέταξε να το κάνω»

14:33ΕΛΛΑΔΑ

Απίστευτη απάτη στην Άρτα: Έπεισαν ηλικιωμένη ότι καταργείται το ευρώ και της πήραν 32.000 ευρώ

14:28ΕΛΛΑΔΑ

Τρίκαλα: Φωτιά ξέσπασε σε δωμάτιο ιδιωτικής ψυχιατρικής κλινικής - Ένας εγκαυματίας

14:28LIFESTYLE

Άντζελα Γκερέκου: Η συγκινητική ανάρτηση για τον Τόλη Βοσκόπουλο - «Σαν σήμερα γεννήθηκες και κόσμος γέμισε αγάπη, φως και μουσική!»

14:23ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Φωτιά στην Αληθινή – Ήχησε το «112» για ετοιμότητα, επιχειρούν εναέρια μέσα

14:22ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Δίκη Βαλυράκη: «Δεν έχουμε κάνει τίποτα, είμαστε αθώοι» - Η απολογία του πρώτου κατηγορούμενου

14:19ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Μεγάλη φωτιά στη Μεσαρά - Επιχειρούν και εναέρια μέσα, ήχησε το 112

14:15ΕΛΛΑΔΑ

Έκρηξη σε εργοστάσιο στα Εξαμίλια Κορινθίας: Εντοπίστηκε ένας νεκρός

14:12NEWSBOMB

Ταϊλάνδη: Ιταλοί μαθητές καθύβρισαν γυναίκα στο τρένο – Ζήτησαν δημόσια συγγνώμη

14:11ΚΟΣΜΟΣ

Οδύσσεια: Σάλος με την πειρατική «κόπια» που κυκλοφόρησε στο Χ - 3 εκατομμύρια προβολές σε λίγες ώρες

14:10ΚΟΣΜΟΣ

Γροιλανδία: Τρόμος με παγόβουνο που ανατρέπεται στη θάλασσα - Βίντεο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
14:00ΕΛΛΑΔΑ

Πάρος: Σφραγίστηκε το Barbarossa στη Νάουσα για φορολογικές παραβάσεις

13:53ΕΛΛΑΔΑ

Έκρηξη και φωτιά σε εργοστάσιο στα Εξαμίλια Κορινθίας – Συναγερμός στην Πυροσβεστική

14:08ΕΛΛΑΔΑ

Σύρος: Της τρύπησε τον θώρακα με μια μαχαιριά - Τι έδειξε η ιατροδικαστική εξέταση στη 41χρονη - Την Τρίτη η κηδεία

08:04ΕΛΛΑΔΑ

Νέες ταυτότητες: Τι θα συμβεί αν δεν εκδώσετε έως 3 Αυγούστου - Η διαδικασία και το κόστος

14:00ΥΓΕΙΑ

Η Ματίνα Παγώνη νέα πρόεδρος στον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο με απόφαση Γεωργιάδη - Συνεχίζονται οι αντιδράσεις

14:41ΚΟΣΜΟΣ

Τραυματίας επιβάτης της πτήσης της Ryainair: «Μου στέλνουν μέιλ και ρωτούν αν θέλω να κάνω νέα κράτηση»

14:15ΕΛΛΑΔΑ

Έκρηξη σε εργοστάσιο στα Εξαμίλια Κορινθίας: Εντοπίστηκε ένας νεκρός

12:51LIFESTYLE

Τζέιμς Χάρντεν: Έφαγε... άκυρο από τουρίστρια στη Μύκονο - Η αμήχανη στιγμή στα Ματογιάννια

13:38ΚΑΙΡΟΣ

Πρόγνωση Αρναούτογλου: Μετά το φθινόπωρο και πάλι… καλοκαίρι – Άνοδος θερμοκρασίας και μελτέμια το επόμενο πενταήμερο

08:50ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Αυγούστου 2026: Πότε θα δουν λεφτά οι συνταξιούχοι – Οι επικρατέστερες ημερομηνίες πληρωμής

11:00WHAT THE FACT

Γιατί οι αεροσυνοδοί σάς χαιρετούν στην πόρτα του αεροπλάνου – Τι ελέγχουν όταν επιβιβάζεστε

09:02WHAT THE FACT

Έκοψαν το βουνό στα δύο: Κινέζοι μηχανικοί βρήκαν λύση για να φτιάξουν αυτοκινητόδρομο (Βίντεο)

09:30ΚΑΙΡΟΣ

Άλλοι έψαχναν ανεμιστήρα και άλλοι… κουβέρτα – Διαφορά 17,2℃ στην Ελλάδα μέσα στην ίδια νύχτα

12:37ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Σύρος: «Αποκλείεται η ληστεία», λέει στο Newsbomb η δικηγόρος της οικογένειας της 41χρονης – «Τα παιδιά δράστη και θύματος έκαναν πολλή παρέα»

14:34ΚΟΣΜΟΣ

Παρίσι: Τρεις γυναίκες τραυματίστηκαν σε επίθεση με μαχαίρι - «Ο Αλλάχ με διέταξε να το κάνω»

11:10ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Influencer δολοφονήθηκε από τον σύζυγό της επειδή αποκάλυψε στο TikTok ότι είναι παιδόφιλος

10:47ΕΛΛΑΔΑ

Σύρος: Ολοκληρώθηκε η αναπαράσταση του εγκλήματος – «Το κίνητρο δεν είναι ξεκάθαρο», αναφέρει η ΕΛΑΣ

09:05ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις και επιδόματα: Όλες οι πληρωμές έως τις 31 Ιουλίου – Αναλυτικά οι ημερομηνίες

14:33ΕΛΛΑΔΑ

Απίστευτη απάτη στην Άρτα: Έπεισαν ηλικιωμένη ότι καταργείται το ευρώ και της πήραν 32.000 ευρώ

14:56ΚΟΣΜΟΣ

Ξόδεψε 10.000 λίρες χτίζοντας ένα μικροσκοπικό ελληνικό χωριό στην αυλή του - Με πλακόστρωτα δρομάκια, μπλε παντζούρια και μπαρ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ