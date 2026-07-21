Τραγωδία στο Βιετνάμ: Λεωφορείο τυλίχτηκε στις φλόγες - Επτά νεκροί

Άλλοι πέντε επιβάτες τραυματίστηκαν

Τραγωδία στο Βιετνάμ: Λεωφορείο τυλίχτηκε στις φλόγες - Επτά νεκροί
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Επτά επιβάτες σκοτώθηκαν όταν λεωφορείο τυλίχτηκε στις φλόγες στο Βιετνάμ.
  • Το λεωφορείο εκτελούσε δρομολόγιο από την επαρχία Λαμ Ντονγκ προς την πόλη Χο Τσι Μινχ.
  • Πέντε επιβάτες τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια της πυρκαγιάς.
  • Το λεωφορείο είχε 24 θέσεις και πολλοί επιβάτες παγιδεύτηκαν μέσα στις φλόγες.
  • Η αστυνομία διεξάγει έρευνα για τα αίτια της φωτιάς.
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Τουλάχιστον επτά επιβάτες έχασαν τη ζωή τους όταν λεωφορείο πήρε φωτιά τις πρώτες πρωινές ώρες στο Βιετνάμ, έκαναν γνωστό οι αρχές.

Το λεωφορείο εκτελούσε δρομολόγιο από την επαρχία Λαμ Ντονγκ στην πόλη Χο Τσι Μινχ όταν εκδηλώθηκε η πυρκαγιά και οι φλόγες παγίδευσαν πολλούς από τους επιβαίνοντες στο όχημα 24 θέσεων, ανέφερε το υπουργείο Δημόσιας Ασφάλειας.

Σύμφωνα με κρατικά μέσα ενημέρωσης, άλλοι πέντε επιβάτες τραυματίστηκαν. Η αστυνομία διενεργεί έρευνα για να εξακριβωθούν τα αίτια της εκδήλωσης της φωτιάς στο όχημα.

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