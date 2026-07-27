Φωτιά σε ιστορικό ξενοδοχείο στην Τεχεράνη - Βίντεο

Ένα από τα πιο γνωστά ξενοδοχεία της Τεχεράνης στο Ιράν πήρε φωτιά και χρειάστηκε να εκκενωθεί.

Δεν έχουν ακόμη γίνει γνωστές ακριβείς πληροφορίες σχετικά με την αιτία της πυρκαγιάς αυτής. Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία 7 άτομα τραυματίστηκαν.

Το ξενοδοχείο Parsian Esteghlal, το οποίο άνοιξε το 1962 κατά την εποχή του Παχλαβί, ήταν κάποτε γνωστό ως Royal Tehran Hilton.

Οι αστροναύτες του «Απόλλων 11», Νιλ Άρμστρονγκ, Μπαζ Άλντριν και Μάικλ Κόλινς, είχαν μάλιστα διαμείνει εκεί κάποτε.