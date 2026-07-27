Χανιά: Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους ο τοξικολόγος - Πήρε προθεσμία ο ιατροδικαστής

Snapshot Ο τοξικολόγος στα Χανιά αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους, μεταξύ αυτών απαγόρευση εξόδου από τη χώρα και χρηματική εγγύηση 30.000 ευρώ.

Ο ιατροδικαστής ζήτησε και έλαβε προθεσμία για την απολογία του, καθώς ο νέος δικηγόρος του χρειάζεται χρόνο για μελέτη της δικογραφίας.

Οι δύο επιστήμονες ελέγχονται για κατηγορίες που αφορούν δωροληψία και έκδοση αμφισβητούμενων ιατροδικαστικών και τοξικολογικών εκθέσεων.

Η δικαστική έρευνα συνεχίζεται για τη διερεύνηση πιθανής παροχής πορισμάτων έναντι χρηματικής αμοιβής και παραβίασης υπηρεσιακών καθηκόντων. Snapshot powered by AI

Ενώπιον του ανακριτή Χανίων βρέθηκαν σήμερα ο ιατροδικαστής και ο τοξικολόγος που ελέγχονται στο πλαίσιο μεγάλης έρευνας για την έκδοση αμφισβητούμενων ιατροδικαστικών και τοξικολογικών εκθέσεων.

Όπως αναφέρει το neakriti.gr, οι δύο επιστήμονες αντιμετωπίζουν κατηγορίες για πράξεις που σχετίζονται με δωροληψία, καθώς οι Αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο να παρείχαν πορίσματα και γνωματεύσεις έναντι χρηματικής αμοιβής, παραβιάζοντας τα υπηρεσιακά τους καθήκοντα.

Η απολογία του τοξικολόγου ολοκληρώθηκε νωρίτερα, με ανακριτή και εισαγγελέα να αποφασίζουν την επιβολή περιοριστικών όρων. Συγκεκριμένα, του επιβλήθηκε απαγόρευση εξόδου από τη χώρα, καθώς και χρηματική εγγύηση ύψους 30.000 ευρώ.

Την ίδια ώρα, ο ιατροδικαστής δεν προχώρησε σήμερα στην απολογία του, καθώς ζήτησε και έλαβε νέα προθεσμία έως σήμερα, αργά το απόγευμα. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο συνήγορός του ανέλαβε την υπόθεση μόλις πρόσφατα και χρειάζεται χρόνο για να εξετάσει το περιεχόμενο της δικογραφίας.

Η δικαστική διαδικασία αναμένεται να συνεχιστεί τις επόμενες ημέρες, ενώ η έρευνα των Αρχών βρίσκεται σε εξέλιξη για την πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης.

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