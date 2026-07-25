Κρήτη: Στο φως οι διασυνδέσεις της «μαφίας των Χανίων» με γιατρούς, αστυνομικούς και κληρικούς

Snapshot Συνελήφθησαν ιατροδικαστής και τοξικολόγος για ψευδείς γνωματεύσεις που ελάφρυναν τη δικονομική θέση κατηγορουμένων.

Στη δικογραφία περιλαμβάνονται τρεις αστυνομικοί, ένας κληρικός και διοικητής νοσοκομείου που εμπλέκονται σε εκβιασμούς, ναρκωτικά και παράνομες συναλλαγές.

Η «μαφία των Χανίων» είχε εκτεταμένες διασυνδέσεις με κρατικές δομές και δραστηριοποιούνταν σε εκβιασμούς, εμπρηστικές επιθέσεις, καταπατήσεις και παράνομη πώληση εκκλησιαστικής περιουσίας.

Απετράπη εμπρησμός κατά αστυνομικών και καταγράφηκαν 357 συναλλαγές ναρκωτικών και 52 αγοραπωλησίες βαρέως οπλισμού με οικονομικό όφελος άνω των 238.000 ευρώ.

Η υπόθεση αποκαλύπτει τη διείσδυση του οργανωμένου εγκλήματος σε δημόσιους φορείς και τη διαπλοκή υψηλόβαθμων λειτουργών. Snapshot powered by AI

Σοκαριστικές πτυχές για την ανεξέλεγκτη δράση και τη διείσδυση της λεγόμενης «μαφίας της Κρήτης» σε καίριες κρατικές δομές φέρνουν στο φως οι νεότερες αστυνομικές έρευνες. Έναν χρόνο μετά την αρχική εξάρθρωση του κυκλώματος στα Χανιά, οι Αρχές προχώρησαν στη σύλληψη ενός ιατροδικαστή και ενός τοξικολόγου, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται τρεις αστυνομικοί, ένας κληρικός και διοικητής νοσοκομείου.

Όπως τόνισε ο Γενικός Περιφερειακός Αστυνομικός Διευθυντής Κρήτης, υποστράτηγος Γεώργιος Δούκης, η υπόθεση αποδεικνύει πως κάτω από την επιφάνεια του οργανωμένου εγκλήματος κρυβόταν ένα εκτεταμένο δίκτυο διασυνδέσεων. Ο Αστυνομικός Διευθυντής Χανίων, ταξίαρχος Κανέλλος Νικολάου, εξήγησε ότι η νέα έρευνα αποτελεί συνέχεια της μεγάλης επιχείρησης του Σεπτεμβρίου 2025, αποκαλύπτοντας πως τα ηγετικά μέλη λειτουργούσαν ως «συγκοινωνούντα δοχεία» για να αποκομίζουν τεράστια οικονομικά οφέλη.

Ψευδείς γνωματεύσεις και επίορκοι αστυνομικοί

Σύμφωνα με τα ευρήματα της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων, ο συλληφθείς ιατροδικαστής και ο τοξικολόγος εξέδιδαν έναντι αμοιβής επιστημονικά ατεκμηρίωτες ή ψευδείς εκθέσεις, ώστε να ελαφρύνουν τη δικονομική θέση κατηγορουμένων. Παράλληλα, ταυτοποιήθηκε η εμπλοκή τριών αστυνομικών. Οι επίορκοι ένστολοι παρείχαν κάλυψη στην οργάνωση, έναντι ανταλλαγμάτων, ενώ έφταναν στο σημείο να αναθέτουν σε κακοποιούς ξυλοδαρμούς πολιτών για προσωπικές τους διαφορές, με έναν εξ αυτών να διακινεί παράλληλα ναρκωτικά.

Εκβιασμοί, καταπατήσεις και ναρκωτικά

Η εγκληματική ομάδα είχε απλώσει τα «πλοκάμια» της σε πληθώρα παράνομων δραστηριοτήτων:

Απάτη με εκκλησιαστική περιουσία: Μέλη της οργάνωσης εκβίασαν πρώην αντιδήμαρχο και λογιστή Ιεράς Μονής για να συντάξουν ψευδή βεβαίωση καταπάτησης έκτασης, την οποία στη συνέχεια πούλησαν σε επενδυτή. Στην υπόθεση εμπλέκεται κληρικός, ο οποίος ζημίωσε τη Μονή πουλώντας ακίνητα κάτω από την αντικειμενική τους αξία.

Εκβιασμοί και επιθέσεις: Καταγράφηκαν εμπρηστικές επιθέσεις σε منازل για απόσυρση εγκλήσεων, εκβιασμοί επιχειρηματιών σε διαγωνισμούς του Δημοσίου, αλλά και παροχή «προστασίας» σε καταστήματα.

Υπόθεση νοσοκομείου: Επιχειρήθηκε η απευθείας εκμίσθωση ακινήτου μέλους της οργάνωσης σε Γενικό Νοσοκομείο, με αποτέλεσμα να ασκηθεί δίωξη για δωροληψία στον Διοικητή του ιδρύματος.

Τέλος, από τη συμπληρωματική έρευνα απετράπη εμπρησμός σε βάρος αστυνομικών, ενώ ταυτοποιήθηκαν επιπλέον 357 συναλλαγές ναρκωτικών (με προσδοκώμενο όφελος άνω των 238.000 ευρώ) και 52 αγοραπωλησίες βαρέως οπλισμού.

*Με πληροφορίες από Neakriti.gr και Flash.gr

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