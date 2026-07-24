Κρήτη: Οι «καυτοί» διάλογοι που έκαψαν τον ιατροδικαστή και τον καθηγητή Τοξικολογίας

Snapshot Δύο επιστήμονες, ιατροδικαστής Χανίων και καθηγητής Τοξικολογίας Ηρακλείου, συνελήφθησαν για πλαστές τοξικολογικές εξετάσεις και δωροδοκία στην Κρήτη.

Η δικογραφία περιλαμβάνει κατηγορίες για δωροδοκία, έκδοση ψευδών πιστοποιητικών τοξικομανίας και αλλοίωση τοξικολογικών εξετάσεων με σκοπό την επηρεασμό ποινικών υποθέσεων.

Ένας δικηγόρος και υπάλληλος εργαστηρίου προσήχθησαν αλλά αφέθηκαν ελεύθεροι, καθώς τα εντάλματα εστιάζουν στους δύο κύριους κατηγορούμενους.

Η υπόθεση σχετίζεται με δύο εγκληματικές οργανώσεις ναρκωτικών που εξαρθρώθηκαν στα Χανιά τον Σεπτέμβριο και αποκαλύφθηκαν διαλόγοι που συνδέουν τον ιατροδικαστή με ποινικούς.

Οι αρχές συνεχίζουν τις έρευνες, ενώ οι κατηγορούμενοι έχουν λάβει προθεσμία για να απολογηθούν. Snapshot powered by AI

Σιδηροδέσμιοι πέρασαν το κατώφλι του Δικαστικού Μεγάρου Χανίων ο ιατροδικαστής Χανίων και ο καθηγητής Τοξικολογίας από το Ηράκλειο, μετά την έκδοση ενταλμάτων σύλληψης σε βάρος τους στο πλαίσιο εκτεταμένης αστυνομικής επιχείρησης στην Κρήτη. Οι δύο κατηγορούμενοι έλαβαν προθεσμία και αναμένεται να απολογηθούν τη Δευτέρα.

Η σαρωτική επιχειρησιακή δράση της Ασφάλειας Χανίων ξεκίνησε τα ξημερώματα, οδηγώντας αρχικά στην προσαγωγή τεσσάρων ατόμων. Εκτός από τους δύο επιστήμονες, προσήχθησαν ένας δικηγόρος των Χανίων και ένας υπάλληλος της γραμματείας του εργαστηρίου, οι οποίοι αφέθηκαν ελεύθεροι αργότερα το μεσημέρι, καθώς τα δικαστικά εντάλματα εστιάστηκαν στα δύο κεντρικά πρόσωπα της υπόθεσης.

Το κατηγορητήριο και οι διώξεις

Η ογκώδης δικογραφία αφορά σοβαρότατες έκνομες ενέργειες, μεταξύ των οποίων δωροδοκία, δωροληψία, έκδοση ψευδών πιστοποιητικών τοξικομανίας και αλλοίωση τοξικολογικών εξετάσεων με σκοπό τον επηρεασμό ποινικών υποθέσεων.

Σε βάρος του καθηγητή Τοξικολογίας ασκήθηκε δίωξη για παθητική δωροδοκία κατ’ εξακολούθηση. Ο συνήγορός του δήλωσε πως ο εντολέας του δηλώνει πλήρη άγνοια για την εμπλοκή του και επιφυλάχθηκε να τοποθετηθεί αφού λάβει πλήρη γνώση των στοιχείων.

Σε βάρος του ιατροδικαστή Χανίων ασκήθηκαν διώξεις για τέσσερα κακουργήματα και πλημμελήματα.

Αρμόδιες πηγές αναφέρουν ότι τα εμπλεκόμενα πρόσωπα στη δικογραφία είναι πολύ περισσότερα και αναμένεται να κληθούν άμεσα για εξηγήσεις.

Η σύνδεση με το κύκλωμα ναρκωτικών και ο «κοριός» της ΕΥΠ

Η υπόθεση φαίνεται να έχει τις ρίζες της στον περασμένο Σεπτέμβριο, όταν εξαρθρώθηκαν δύο εγκληματικές οργανώσεις στα Χανιά που δραστηριοποιούνταν στο εμπόριο ναρκωτικών, τις εκβιάσεις και την απόπειρα υφαρπαγής ακινήτων της Μονής Τσαγκαρόλων.

Τότε είχαν έρθει στο φως αποκαλυπτικοί διάλογοι που συνέδεαν τον ιατροδικαστή με άτομα του κοινού ποινικού δικαίου. Χαρακτηριστικές ήταν οι καταγραφές της ΕΥΠ στις οποίες περιγραφόταν να οπλίζει και να πυροβολεί στον αέρα με πιστόλι Glock σε πανηγύρι, δίνοντάς το ακόμα και σε μεθυσμένους συνδαιτημόνες του για μπαλοθιές ανάμεσα σε πλήθος κόσμου. Οι έρευνες των αρχών συνεχίζονται με αμείωτη ένταση.

*Με πληροφορίες από neakriti.gr

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