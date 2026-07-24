Από τον «Πατομπούκαλο» με την κοκαΐνη έως την κρητική μαφία – Ο ρόλος του καθηγητή Τοξικολογίας

Τη Δευτέρα (27/07) θα απολογηθούν ο ιατροδικαστής από τα Χανιά και ο καθηγητής Τοξικολογίας από το Ηράκλειο για την υπόθεση εγκληματικής οργάνωσης που είχε αποκαλυφθεί από την ΕΛΑΣ τον περασμένο Σεπτέμβριο – Πώς η εξαφάνιση της κοκαΐνης από τοξικολογική εξέταση «άνοιξε» τον δρόμο για έρευνα με προεκτάσεις στην κρητική μαφία

Newsbomb

Από τον «Πατομπούκαλο» με την κοκαΐνη έως την κρητική μαφία – Ο ρόλος του καθηγητή Τοξικολογίας
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ
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Πρόσωπο – «κλειδί» σε σοβαρές ποινικές υποθέσεις ναρκωτικών και όχι μόνο, ο γνωστός από την υπόθεση της «κρητικής μαφίας» ως «Πατομπούκαλος» φέρεται να ήταν… καλός πελάτης του καθηγητή Τοξικολογίας του ΠΑΓΝΗ, ο οποίος συνελήφθη την Πέμπτη (23/07) για «φάμπρικα» παραποίησης εργαστηριακών εξετάσεων που οδηγούσαν σε πλαστές βεβαιώσεις για δικαστική χρήση.

Ο καθηγητής και ο ιατροδικαστής Χανίων οδηγήθηκαν στην εισαγγγελία Πρωτοδικών όπου τους ασκήθηκαν κακουργηματικές διώξεις και έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν την προσεχή Δευτέρα. Η δικογραφία θεωρείται σχετιζόμενη με την υπόθεση της «κρητικής μαφίας», ενώ, αγγίζει ακόμη και ευθύνες αστυνομικών.

Ανάμεσα στις υποθέσεις που περιλαμβάνονται στην ογκώδη δικογραφία που έχει σχηματίσει η Ασφάλεια, είναι αυτή του θανατηφόρου τροχαίου τον Οκτώβριο του 2023, στην Αν. Γογονή, όταν το μηχανάκι που οδηγούσε ο «Πατομπούκαλος» είχε παρασύρει και σκοτώσει 81χρονο πεζό, ενώ είχε βρεθεί και με κοκαΐνη στις τσέπες.

Όπως φαίνεται στα παρακάτω έγγραφα, ενώ το δείγμα αίματος δείχνει ότι οδηγούσε έχοντας πάρει κοκαΐνη, στη συνέχεια ζητά επανεξέταση και η κοκαΐνη… εξαφανίζεται. Για το συμβάν αποδίδεται σύνταξη ψευδούς τοξικολογικής έκθεσης έναντι αθέμιτου οικονομικού ανταλλάγματος.

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Ο ίδιος άνθρωπος φέρεται ως ηθικός αυτουργός πίσω από την ανατίναξη οχήματος σε σπίτι Χανιώτη αστυνομικού, ενώ, είναι ήδη στη φυλακή για εγκληματική οργάνωση ναρκωτικών. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται και στην πιθανή σύνδεση με αστυνομικούς, κάτι που είχε διαφανεί και από τη διπλή υπόθεση της «κρητικής μαφίας», όπου φέρονταν ως εμπλεκόμενοι έξι αστυνομικοί.

Στη νέα υπόθεση της εξάρθρωσης της εγκληματικής οργάνωσης σημαντικές πληροφορίες έδωσε ένα πρώην μέλος της, που κατονόμασε τον «Πατομπούκαλο» ως τον ηθικό αυτουργό της έκρηξης βόμβας που είχαν τοποθετήσει τον Ιανουάριο του 2024 στο σπίτι αστυνομικού της ΔΙΑΣ, ο οποίος ερευνούσε υπόθεση διακίνησης ναρκωτικών. Αυτή η έκρηξη στάθηκε η αφορμή για να ξεκινήσει η έρευνα της Αστυνομίας που οδήγησε στην εξάρθρωση της εγκληματικής οργάνωσης.

Το πρώην μέλος του κυκλώματος φέρεται να είναι μία 39χρονη γυναίκα, η οποία είχε «στρατολογηθεί» από τον 48χρονο «Πατομπούκαλο». Η κατάθεσή της περιλαμβάνεται στη δεύτερη μεγάλη δικογραφία της Ασφάλειας Χανίων για τη δράση της «Μαφίας της Κρήτης», για την οποία προφυλακίστηκαν τα δύο αδέρφια από τον Σταυρό.

«Αλισβερίσια» με αστυνομικούς

Η 39χρονη κατέθεσε ότι ο «Πατομπούκαλος» φέρεται να είχε σχέσεις με δύο εν ενεργεία αστυνομικούς.

Μάλιστα, η γυναίκα ισχυρίζεται ότι ο 48χρονος προμηθευόταν την κοκαΐνη που διακινούσε από εν ενεργεία αστυνομικό των Χανίων. Τα ναρκωτικά προέρχονταν από κατασχεθείσες ποσότητες της υπηρεσίας. Αυτό, κατά την ίδια, γινόταν μέχρι και πριν από την έκρηξη της βόμβας στον αστυνομικό της ΔΙΑΣ, καθώς μετέπειτα διαταράχθηκαν οι σχέσεις τους.

Βάσει της κατάθεσης, η Ασφάλεια Χανίων επισημαίνει στη δικογραφία που διαβίβασε στην εισαγγελία Χανίων ότι «είναι πιθανή η ταυτοποίηση» του εν λόγω αστυνομικού, τον οποίο η μάρτυρας αποκαλεί με το μικρό του όνομα. Στελέχη της Ασφάλειας σημειώνουν ότι από την περιγραφή των πραγματικών περιστατικών μόνο μία νευραλγική υπηρεσία θα μπορούσε να διαθέτει αποθήκη φύλαξης κατασχεμένων ναρκωτικών ουσιών.

Κρυφή συνάντηση του «Πατομπούκαλου» με δεύτερο εν ενεργεία αστυνομικό

Η 39χρονη υποστηρίζει ακόμη ότι τρεις εβδομάδες πριν από την τοποθέτηση του αυτοσχέδιου εκρηκτικού μηχανισμού, ο «Πατομπούκαλος» είχε κρυφή συνάντηση με άλλον εν ενεργεία αστυνομικό σε ένα υπόγειο άτυπο συνεργείο. Και πάλι η μάρτυρας επικαλείται ένα συγκεκριμένο μικρό όνομα.

Με βάση την περιγραφή των σωματομετρικών χαρακτηριστικών και το όνομα που τους αναφέρθηκε –που δεν είναι κοινό– πιθανολογείται η ταυτότητα του κατονομαζόμενου αστυνομικού, τα στοιχεία του οποίου αναφέρονται στη δικογραφία. Πρόκειται για αστυνομικό που υπηρετεί επίσης στα Χανιά και στο παρελθόν είχε υπηρετήσει σε νευραλγική υπηρεσία του νομού.

Συνολικά στις δύο δικογραφίες της Ασφάλειας Χανίων για την εγκληματική οργάνωση γίνεται αναφορά σε έξι αστυνομικούς, εκ των οποίων ο ένας δόκιμος. Στη μία περίπτωση υπάρχει μία σύλληψη, ενώ, για τους υπόλοιπους πέντε οι έρευνες συνεχίστηκαν.

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