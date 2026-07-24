Τροχαία, ναρκωτικά και βιασμός: Οι 8 υποθέσεις που οδήγησαν στη σύλληψη του ιατροδικαστή Χανίων

Με την κατηγορία της δωροδοκίας οδηγήθηκαν το μεσημέρι της Πέμπτης (23/07) στις Δικαστικές Αρχές των Χανίων ο ιατροδικαστής από τα Χανιά και ο καθηγητής Τοξικολογίας από το Ηράκλειο.

Οι δύο κατηγορούμενοι ζήτησαν κι έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν την προσεχή Δευτέρα (27/07) στις 10:00, ενώ, ο δικηγόρος του καθηγητή Τοξικολογίας ανέφερε ότι «και οι δύο κατηγορούμενοι, από μια μικρή κουβέντα που κάναμε, δεν έχουν καταλάβει για ποιον λόγο κατηγορούνται».

Ο καθηγητής δεν είχε λάβει τη δικογραφία για να ενημερωθεί σχετικά.

Όμως, ο «ασκός του Αιόλου» άνοιξε με αφορμή την υπόθεση της εγκληματικής οργάνωσης που είχε αποκαλυφθεί από την Ελληνική Αστυνομία τον περασμένο Σεπτέμβριο, σύμφωνα με πληροφορίες.

Στο «μικροσκόπιο» των ερευνών τέθηκαν πολλές υποθέσεις στις οποίες είχαν εμπλακεί ο ιατροδικαστής και ο καθηγητής τοξικολογίας:

Θανατηφόρο τροχαίο δυστύχημα, στο οποίο αποδίδεται σύνταξη ψευδούς τοξικολογικής έκθεσης έναντι αθέμιτου οικονομικού ανταλλάγματος.

Υπόθεση αιφνίδιου θανάτου, όπου σύμφωνα με τη δικογραφία φέρεται να συντάχθηκαν ψευδείς ιατροδικαστικές και τοξικολογικές εκθέσεις.

Θανατηφόρο τροχαίο δυστύχημα, με την κατηγορία να αφορά σύνταξη ψευδούς ιατροδικαστικής έκθεσης.

Ένοπλη συμπλοκή με αστυνομικούς, κατά την οποία αποδίδεται σύνταξη ψευδούς ιατροδικαστικής έκθεσης.

Καταγγελία για απαίτηση χρηματικής αμοιβής από οικογένεια, με αντάλλαγμα τη σύνταξη ιατροδικαστικής έκθεσης.

Υπόθεση καταγγελίας για βιασμό, στην οποία η δικογραφία αποδίδει σύνταξη ψευδούς ιατροδικαστικής έκθεσης.

Υπόθεση ναρκωτικών, όπου φέρεται να συντάχθηκε ψευδής τοξικολογική έκθεση με σκοπό την ευνοϊκή μεταχείριση κατηγορουμένου.

Δεύτερη υπόθεση ναρκωτικών, με αντίστοιχη κατηγορία για σύνταξη ψευδούς τοξικολογικής έκθεσης

Οι έρευνες συνεχίζονται από την Ελληνική Αστυνομία και αναμένονται επίσημες ανακοινώσεις.

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