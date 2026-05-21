Κρήτη: Δικογραφία-φωτιά για τις δύο εγκληματικές οργανώσεις που διακινούσαν ναρκωτικά

Snapshot Η αστυνομία έχει πραγματοποιήσει 18 συλλήψεις σε επιχείρηση κατά δύο οικογενειακών εγκληματικών οργανώσεων που δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση ναρκωτικών στην Κρήτη.

Οι δύο οργανώσεις συνδέονται μέσω ενός 21χρονου που φέρεται να έχει ενεργό ρόλο και στις δύο, με περισσότερους από 70 κατηγορούμενους και εκτεταμένη δικογραφία.

Η πρώτη ομάδα αποτελείται κυρίως από πατέρα και δύο γιους που διακινούσαν κοκαΐνη σε περισσότερα από 60 πρόσωπα, χρησιμοποιώντας κοινό κινητό τηλέφωνο για επικοινωνία.

Η δεύτερη ομάδα περιλαμβάνει την οικογένεια του 21χρονου και δραστηριοποιείται σε διάφορες περιοχές της Κρήτης, με τουλάχιστον 30 αγοραπωλησίες ναρκωτικών.

Η δικογραφία περιλαμβάνει επίσης υπόθεση απάτης στον ΟΠΕΚΕΠΕ, όπου ζώα εμφανίζονταν ψευδώς σε κτηνοτροφικό μητρώο για επιχορήγηση, με οργανωμένη προσπάθεια απόκρυψης ελέγχου.

Σε 18 συλλήψεις έχουν προχωρήσει μέχρι στιγμής οι αστυνομικοί που συμμετέχουν στην μεγάλη επιχείρηση που είναι σε εξέλιξη από το πρωί της Πέμπτης σε τρεις νομούς της Κρήτης με έρευνες σε σπίτια και ποιμνιοστάσια.

Τα στελέχη της Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου δούλευαν μήνες για να σχηματίσουν την ογκώδη δικογραφία που αφορά κυρίως στη διακίνηση ναρκωτικών με επίκεντρο δύο εγκληματικές οργανώσεις τα μέλη των οποίων έχουν συγγενικούς δεσμούς.

Ως κοινός συνδετικός κρίκος των δύο οργανώσεων εμφανίζεται ένας 21χρονος με καταγωγή από την Κρήτη ο οποίος φέρεται να έχει ενεργό ρόλο και στις δύο ομάδες. Η δικογραφία αριθμεί χιλιάδες σελίδες και περιλαμβάνει περισσότερους από 70 κατηγορούμενους.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, οι αστυνομικοί μέχρι στιγμής έχουν κατασχέσει περίπου 15 οχήματα, 110 γραμμάρια κοκαΐνης και ένα κιλό χασίς ενώ φέρεται να υπάρχουν και αρκετές καταθέσεις αγοραστών σε προγενέστερο στάδιο.

Σημειώνεται ότι ο «πυρήνας» της δικογραφίας αφορά τη διακίνηση ναρκωτικών, ωστόσο το κεφάλαιο ΟΠΕΚΕΠΕ προέκυψε εν μέσω της πολύμηνης έρευνας μέσα από διαλόγους-φωτιά υπό επισύνδεση προσώπων.

Η πρώτη εγκληματική ομάδα-φαμίλια

Κατά την ΕΛ.ΑΣ., η πρώτη ομάδα αποτελείται από:

δύο αδέλφια, ηλικίας 21 και 27 ετών,

τον 48χρονο πατέρα τους,

και δύο ακόμη 21χρονους Κρητικούς.

Ο ένας από τους δύο 21χρονους φέρεται να αποτελεί και τον συνδετικό κρίκο με τη δεύτερη εγκληματική ομάδα.

Ως βασικοί κατηγορούμενοι για κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών εμφανίζονται ο πατέρας και οι δύο γιοι, οι οποίοι, σύμφωνα με τη δικογραφία, προμηθεύονταν ποσότητες κοκαΐνης, κυρίως από τον 21χρονο, που φέρεται να διασυνδεέται και με τη δεύτερη ομάδα ως «δομικό στοιχείο» αυτής.

Όπως αναφέρουν αστυνομικές πηγές, τα μέλη της οικογένειας επιμοίραζαν τις ποσότητες σε συσκευασίες διαφορετικού βάρους και τις απέκρυπταν είτε σε σπίτι στην περιοχή του Γαζίου είτε σε υπαίθρια σημεία, ανάλογα με τις ανάγκες διακίνησης.

Σύμφωνα με τη Δίωξη Ναρκωτικών, στα μέλη της ομάδας αποδίδονται τουλάχιστον 108 τετελεσμένες αγοραπωλησίες κοκαΐνης σε περίπου 60 διαφορετικά πρόσωπα.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι τα μέλη της ομάδας φέρονται να χρησιμοποιούσαν κοινό «επιχειρησιακό» κινητό τηλέφωνο, το οποίο χρησιμοποιούσαν εκ περιτροπής, προκειμένου να αποφεύγουν την έκθεση των προσωπικών τους αριθμών.

Η δεύτερη εγκληματική ομάδα-οικογένεια

Στη δεύτερη εγκληματική οργάνωση οι αστυνομικοί εντάσσουν:

τον 21χρονο που φέρεται να συνδέει τις δύο ομάδες,

τον 53χρονο πατέρα του,

τη 55χρονη μητέρα του,

τον 22χρονο αδελφό του,

καθώς και δύο ακόμη νεαρούς Κρητικούς, ηλικίας 19 και 21 ετών.

Η ομάδα φέρεται να δραστηριοποιούνταν κυρίως στις περιοχές της Αγίας Πελαγίας, της Αχλάδας, του Γαζίου και σε περιοχές της πόλης του Ηρακλείου.

Κατά την ΕΛ.ΑΣ., στη δράση της αποδίδονται τουλάχιστον 30 αγοραπωλησίες ναρκωτικών σε ισάριθμα πρόσωπα.

Το σκέλος της υπόθεσης που αφορά τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Στην ογκώδη δικογραφία περιλαμβάνεται και ξεχωριστό κεφάλαιο που αφορά υπόθεση απάτης σε βάρος του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, ένας 43χρονος από τα Ζωνιανά και η 35χρονη σύζυγός του φέρονται να επιχείρησαν να εμφανίσουν ως αληθή τον αριθμό των ζώων που είχαν δηλωθεί στο κτηνοτροφικό μητρώο της τελευταίας, προκειμένου να μη χαθεί ή επιστραφεί επιχορήγηση για το έτος 2025.

Κατά τη δικογραφία, η 35χρονη είχε δηλώσει περισσότερα από 800 ζώα, τα οποία όμως φέρεται να μην κατείχε στην πραγματικότητα.

Όταν ενημερώθηκαν για επικείμενο έλεγχο από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ο 43χρονος φέρεται να ξεκίνησε επαφές με άλλους κτηνοτρόφους προκειμένου να εξασφαλίσει ζώα που θα παρουσιάζονταν ως ιδιοκτησία της συζύγου του.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, οργανώθηκε ολόκληρη επιχείρηση μεταφοράς «δανεικών» ζώων λίγο πριν από τον έλεγχο, ενώ αναζητήθηκαν ακόμη και τα αντίστοιχα ενώτια για την ταυτοποίησή τους.

Στη δικογραφία αναφέρεται ακόμη ότι κτηνοτρόφος από την περιοχή των Γουβών φέρεται να παραχώρησε στον 43χρονο τόσο το κοπάδι του όσο και το ποιμνιοστάσιό του, προκειμένου να παρουσιαστούν ως περιουσιακά στοιχεία της 35χρονης.

Τελικά, σύμφωνα με την έρευνα, ο έλεγχος δεν πραγματοποιήθηκε, καθώς ο 43χρονος δεν εμφανίστηκε εγκαίρως στο προκαθορισμένο ραντεβού, με αποτέλεσμα οι ελεγκτές να αποχωρήσουν.

Με πληροφορίες από cretalive.gr

