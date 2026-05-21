Ζήνα Κουτσελίνη: Το εξώδικο από την Acun Medya για το Survivor και τον Σταύρο Φλώρο

Η εταιρεία παραγωγής του «Survivor», Acun Medya, έστειλε εξώδικο στην εκπομπή της Ζήνας Κουτσελίνη, «Αλήθειες με τη Ζήνα». Αφορμή στάθηκαν οι πληροφορίες που μετέφεραν για τον Σταύρο Φλώρο και τον Μάνο Μαλλιαρό, ενώ αξίζει να σημειωθεί ότι ο αδελφός του τελευταίου είναι συνεργάτης της εκπομπής της Ζήνας Κουτσελίνη.

«Με μεγάλη έκπληξη και δικαιολογημένη αγανάκτηση, παρακολουθήσαμε στην εκπομπή “Αλήθειες με τη Ζήνα” που μεταδόθηκε από τον τηλεοπτικό σταθμό Star Channel την 18η Μαϊου 2026. Κατά τη διάρκεια της ως άνω εκπομπής μεταδόθηκε ρεπορτάζ για τον σοβαρό τραυματισμού του Σταύρου Φλώρου, συμμετέχοντα στο ριάλιτι παραγωγής της εταιρίας μας Survivor. Το ρεπορτάζ κατά ένα μεγάλο μέρος του επικεντρώθηκε σε έτερο παίκτη, τον Μάνο Μαλλιαρό, ο οποίος ήταν παρών τη στιγμή του ατυχήματος και βοήθησε, ουσιαστικά έσωσε, τον βαριά τραυματισμένο συμπαίκτη του, Σταύρο Φλώρο…

Στην εκπομπή συμμετείχε στο πάνελ ο αδελφός του Μάνου Μαλλιαρού, δημοσιογράφος Ιωάννης Μαλλιαρός. Ο συμμετέχων στη συζήτηση, Ιωάννης Μαλλιαρός, δημοσιοποίησε, υποτίθεται, άγνωστες και αποκλειστικές πληροφορίες σχετικά με το περιστατικό. Ωστόσο οι εν λόγω “πληροφορίες” ήταν ανακριβείς και δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα», επισημαίνεται, μεταξύ άλλων, από την Acun Medya.

Η Ζήνα Κουτσελίνη, το μεσημέρι της Πέμπτης, αναφέρθηκε στο εξώδικο αλλά δεν θέλησε να δώσει συνέχεια.

Διαβάστε επίσης