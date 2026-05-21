ΠΑΣΟΚ: Πρώην στελέχη του ΜεΡΑ25, καθηγητές, αυτοδιοικητικοί και δημοσιογράφοι στη λίστα διεύρυνσης

Πρώην στελέχη του ΜεΡΑ25, καθηγητές, αυτοδιοικητικοί καθώς και δημοσιογράφοι συμπεριλαμβάνονται στα νέα πρόσωπα που ανακοίνωσε το ΠΑΣΟΚ ότι εντάσσονται στην επιτροπή διεύρυνσης και συμπαράταξης του κόμματος.

Μιλώντας στη συνεδρίαση, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης σχολίασε ότι «σήμερα ενώνουμε τα χέρια με ακόμη περισσότερους πολίτες, τους οποίους ανακοίνωσε ο Κώστας Σκανδαλίδης, οι οποίοι ένιωσαν την ανάγκη κάτω από τις σημερινές πολιτικές συνθήκες, να ενώσουν τις δυνάμεις τους με το ΠΑΣΟΚ, με την προσπάθεια που κάνουμε, για να πετύχουμε την πολιτική αλλαγή. Στην πορεία προς τις εκλογές πρέπει να κλιμακώσουμε τον αγώνα μας. Και ο αγώνας θα δοθεί μέσα στην κοινωνία, για την κοινωνία. Χρειάζεται η καθεμία και ο καθένας ξεχωριστά, να στείλουμε προγραμματικά, πολιτικά, καθαρά μηνύματα σε κάθε χωριό, σε κάθε γειτονιά, σε κάθε εργασιακό χώρο».

«Θέλω να γνωρίζετε ότι θα δώσουμε αυτή τη μάχη με ευπρέπεια, με ευθύνη και με αγωνιστικότητα. Και πραγματικά χαίρομαι πάρα πολύ διότι ξέρω ότι πολλοί από εσάς είστε άνθρωποι με εμπειρία, με γνώση που μπορείτε να συνεισφέρετε και στον εμπλουτισμό του προγράμματός μας και των θέσεών μας, αλλά πάνω απ' όλα στη μάχη που πρέπει να δοθεί μέσα στην κοινωνία, για την κοινωνία με στόχο την πολιτική αλλαγή», κατέληξε ο Νίκος Ανδρουλάκης.

Τα νέα μέλη της επιτροπής διεύρυνσης του ΠΑΣΟΚ