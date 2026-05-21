ΠΑΣΟΚ: Πρώην στελέχη του ΜεΡΑ25, καθηγητές, αυτοδιοικητικοί και δημοσιογράφοι στη λίστα διεύρυνσης
Snapshot
- Το ΠΑΣΟΚ ανακοίνωσε νέα μέλη στην επιτροπή διεύρυνσης και συμπαράταξης, μεταξύ των οποίων πρώην στελέχη του ΜεΡΑ25, καθηγητές, αυτοδιοικητικοί και δημοσιογράφοι.
- Ο πρόεδρος Νίκος Ανδρουλάκης τόνισε την ανάγκη πολιτικής αλλαγής και κάλεσε σε κλιμάκωση του αγώνα μέσα στην κοινωνία με ευπρέπεια και ευθύνη.
- Τα νέα μέλη περιλαμβάνουν πρώην βουλευτές, καθηγητές πανεπιστημίων, δικηγόρους, γιατρούς και άλλους επαγγελματίες με εμπειρία και γνώση.
- Η επιτροπή στοχεύει στον εμπλουτισμό του προγράμματος του ΠΑΣΟΚ και στην ενεργή συμμετοχή στην κοινωνία για την επίτευξη πολιτικής αλλαγής.
Πρώην στελέχη του ΜεΡΑ25, καθηγητές, αυτοδιοικητικοί καθώς και δημοσιογράφοι συμπεριλαμβάνονται στα νέα πρόσωπα που ανακοίνωσε το ΠΑΣΟΚ ότι εντάσσονται στην επιτροπή διεύρυνσης και συμπαράταξης του κόμματος.
Μιλώντας στη συνεδρίαση, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης σχολίασε ότι «σήμερα ενώνουμε τα χέρια με ακόμη περισσότερους πολίτες, τους οποίους ανακοίνωσε ο Κώστας Σκανδαλίδης, οι οποίοι ένιωσαν την ανάγκη κάτω από τις σημερινές πολιτικές συνθήκες, να ενώσουν τις δυνάμεις τους με το ΠΑΣΟΚ, με την προσπάθεια που κάνουμε, για να πετύχουμε την πολιτική αλλαγή. Στην πορεία προς τις εκλογές πρέπει να κλιμακώσουμε τον αγώνα μας. Και ο αγώνας θα δοθεί μέσα στην κοινωνία, για την κοινωνία. Χρειάζεται η καθεμία και ο καθένας ξεχωριστά, να στείλουμε προγραμματικά, πολιτικά, καθαρά μηνύματα σε κάθε χωριό, σε κάθε γειτονιά, σε κάθε εργασιακό χώρο».
«Θέλω να γνωρίζετε ότι θα δώσουμε αυτή τη μάχη με ευπρέπεια, με ευθύνη και με αγωνιστικότητα. Και πραγματικά χαίρομαι πάρα πολύ διότι ξέρω ότι πολλοί από εσάς είστε άνθρωποι με εμπειρία, με γνώση που μπορείτε να συνεισφέρετε και στον εμπλουτισμό του προγράμματός μας και των θέσεών μας, αλλά πάνω απ' όλα στη μάχη που πρέπει να δοθεί μέσα στην κοινωνία, για την κοινωνία με στόχο την πολιτική αλλαγή», κατέληξε ο Νίκος Ανδρουλάκης.
Τα νέα μέλη της επιτροπής διεύρυνσης του ΠΑΣΟΚ
- Αδαμοπούλου Αγγελική, Δικηγόρος, πρώην Βουλευτής ΜέΡΑ25
- Αντωνοπούλου Ρένα, Γιατρός, πρώην Γενική Διευθύντρια Ιατρικής Υπηρεσίας ΙΚΑ
- Αμπάζη Εύα, Δικηγόρος, πρώην υποψήφια Βουλευτής ΜέΡΑ25
- Βαξεβανέρη Όλγα, Επίκουρη Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής
- Βεζυράκης Δημήτρης, πρώην Πρόεδρος Συνδέσμου Κοινωνικών Λειτουργών
- Βερνίκος Γιώργος, Επιχειρηματίας, μέλος Οικονομικής & Κοινωνικής Επιτροπής
- Γέροντας Αποστόλης, Καθηγητής Νομικής
- Γεωργιόπουλος Δημήτρης, πρώην Διευθυντής Εθνικής Ασφαλιστικής
- Δεκαβάλας Γιάννης, πρώην Δήμαρχος Σύρου
- Δημητρόπουλος Ανδρέας, Καθηγητής Συνταγματικού Δικαίου ΕΚΠΑ
- Διαμαντίδης Ιωάννης, Δικηγόρος, ΑμεΑ
- Ζακολίκος Χρήστος, Δικηγόρος
- Κατσαρός Αλέξης, πρώην Γενικός Διευθυντής Υπουργείου Παιδείας, Πρωτοψάλτης Μητροπόλεως Αθηνών
- Κοσκινάς Κώστας, Ομότιμος Καθηγητής Παντείου Πανεπιστημίου
- Κυβέλου - Χιωτίνη Στέλλα, Καθηγήτρια Παντείου Πανεπιστημίου
- Λάγιου Πέγκυ, Μουσικός Παραγωγός
- Λέκκας Θεμιστοκλής, πρώην Πρύτανης Πανεπιστημίου Αιγαίου
- Μπιτσαξής Πάνος, Δικηγόρος, πρώην Γενικός Γραμματέας Αθλητισμού
- Μπορμπουδάκη Λένα, πρώην Διοικήτρια Υγειονομικής Περιφέρειας Κρήτης
- Ροτζιώκος Γιάννης, Γιατρός
- Ρώτας Βασίλης, Γιατρός
- Τηλελής Γιώργος, Αντιστράτηγος Αστυνομίας ε.α.
- Τριανταφυλλόπουλος Ανδρέας, πρώην Βουλευτής Αχαΐας
- Τριάντης Βαγγέλης, Δημοσιογράφος
- Φωτίου Στέφανος, Εμπειρογνώμονας ΟΗΕ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη
- Χαρακίδης Κυριάκος, πρώην Βουλευτής «Το Ποτάμι»
- Χατζηανδρέου Λεονάρδος, πρώην Βουλευτής, πρώην Δήμαρχος Αγίας Παρασκευής
- Χατζηιακώβου Βασίλης, Πρόεδρος Συλλόγου Εκδοτών
- Χρονόπουλος Δημήτρης, Πρέσβης επί τιμή