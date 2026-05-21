Αταμάν: «Προσπάθεια να υπονομευθεί η ενότητά μας, νέος στόχος η κατάκτηση του πρωταθλήματος»
Ο Εργκίν Αταμάν πήρε θέση για τα σενάρια των τελευταίων ημερών, την αποτυχία πρόκρισης στο Final 4 και τον στόχο του πρωταθλήματος.
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Ο Εργκίν Αταμάν έκανε δηλώσεις σε τουρκικό Μέσο και αναφέρθηκε μεταξύ άλλων και στα σενάρια σχετικά με το μέλλον του στον Παναθηναϊκό AKTOR.
Ο Τούρκος προπονητής πρόσθεσε πως είναι απογοητευμένος για τον αποκλεισμό από το Final Four και τόνισε πως τώρα στόχος είναι η κατάκτηση του πρωταθλήματος.
«Είμαι πολύ απογοητευμένος που δεν καταφέραμε να προκριθούμε στο Final-Four. Ο νέος μας στόχος είναι η κατάκτηση του ελληνικού πρωταθλήματος. Όλα όσα γράφονται στα ΜΜΕ δεν είναι παρά φήμες και μια προσπάθεια να υπονομευθεί η ενότητα και η ακεραιότητά μας. Όλα είναι φυσιολογικά» ανέφερε ο Αταμάν στο «TRT Spor».
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
13:35 ∙ ANNOUNCEMENTS
Πήλιος και Καλοσκάμης στο Allwyn Game Time σε ένα επεισόδιο για πρωταθλητές
13:02 ∙ WHAT THE FACT