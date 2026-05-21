Αταμάν: «Προσπάθεια να υπονομευθεί η ενότητά μας, νέος στόχος η κατάκτηση του πρωταθλήματος»

Ο Εργκίν Αταμάν πήρε θέση για τα σενάρια των τελευταίων ημερών, την αποτυχία πρόκρισης στο Final 4 και τον στόχο του πρωταθλήματος.

Ηλίας Λαλιώτης

Αταμάν: «Προσπάθεια να υπονομευθεί η ενότητά μας, νέος στόχος η κατάκτηση του πρωταθλήματος»
ΜΠΑΣΚΕΤ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο Εργκίν Αταμάν έκανε δηλώσεις σε τουρκικό Μέσο και αναφέρθηκε μεταξύ άλλων και στα σενάρια σχετικά με το μέλλον του στον Παναθηναϊκό AKTOR.

Ο Τούρκος προπονητής πρόσθεσε πως είναι απογοητευμένος για τον αποκλεισμό από το Final Four και τόνισε πως τώρα στόχος είναι η κατάκτηση του πρωταθλήματος.

«Είμαι πολύ απογοητευμένος που δεν καταφέραμε να προκριθούμε στο Final-Four. Ο νέος μας στόχος είναι η κατάκτηση του ελληνικού πρωταθλήματος. Όλα όσα γράφονται στα ΜΜΕ δεν είναι παρά φήμες και μια προσπάθεια να υπονομευθεί η ενότητα και η ακεραιότητά μας. Όλα είναι φυσιολογικά» ανέφερε ο Αταμάν στο «TRT Spor».

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
14:31ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Δεν θυμάμαι να το έκανε ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ ως αντιπολίτευση»: Πυρά Μαρινάκη σε ΠΑΣΟΚ για τη διαρροή του διαλόγου του Ανδρουλάκη με τον διοικητή της ΕΥΠ

14:24ΜΠΑΣΚΕΤ

Αταμάν: «Προσπάθεια να υπονομευθεί η ενότητά μας, νέος στόχος η κατάκτηση του πρωταθλήματος»

14:10ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Αρνείστε τη γενοκτονία των Ποντίων» - «Αυτά τα έλεγε ο Μιχαλολιάκος και κατέληξε στη φυλακή, προσέξτε και εσείς»: Άγρια κόντρα Ζωής – Καιρίδη στη Βουλή

14:07ΚΟΣΜΟΣ

Κάηκε ιστορικός βουδιστικός ναός στην Ιαπωνία - Στεγάζει την «αιώνια φλόγα» που καίει 1.200 χρόνια

14:03LIFESTYLE

Ζήνα Κουτσελίνη: Το εξώδικο από την Acun Medya για το Survivor και τον Σταύρο Φλώρο

13:52ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Παύλος Μαρινάκης: Έρχονται νέα λεωφορεία, 150 ευρώ στις οικογένειες και βαρέα στους υγειονομικούς

13:48ΕΛΛΑΔΑ

Κατασκηνώσεις ΔΥΠΑ: Μέχρι πότε μπορείτε να κάνετε αίτηση - Οι δικαιούχοι

13:43ΕΛΛΑΔΑ

Ιωάννινα: 15χρονοι μαθητές λήστεψαν με σουγιά συμμαθητή τους για 5 ευρώ

13:39ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR: Ακυρώθηκε το ραντεβού Γιαννακόπουλου-Αταμάν

13:35ANNOUNCEMENTS

Πήλιος και Καλοσκάμης στο Allwyn Game Time σε ένα επεισόδιο για πρωταθλητές

13:32ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τι οφέλη θα φέρει η ένταξη στα βαρέα και ανθυγιεινά των παλαιών νοσηλευτών και πληρωμάτων ασθενοφόρων

13:32ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Πέθανε η Άννα Καφέτση, ιδρυτική και πρώτη διευθύντρια του Εθνικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης

13:28ΥΓΕΙΑ

Δαφνί: Υπαρκτός κίνδυνος για ασθενείς και προσωπικό - Κάτω από τα όρια ασφαλείας οι περισσότερες υπηρεσίες

13:26ΚΟΣΜΟΣ

Ρώσος δισεκατομμυριούχος χάνει τη ζωή του σε τροχαίο - Ποιος ήταν ο Μιχαήλ Σμιρνόφ, βασικός παίκτης στον ανεφοδιασμό καυσίμων

13:24ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

«Απλώστρα» - Η νέα παράσταση των «Αλληλοεμπλεκόμενων» στη Σκηνή «Brecht» - 2510

13:19ΕΛΛΑΔΑ

Σοβαρό εργατικό ατύχημα στα Γιαννιτσά: Τρεις τραυματίες μετά από κατάρρευση σκαλωσιάς – Οι δύο έπεσαν σε δεξαμενή

13:15ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μήνυμα Μητσοτάκη από Σπάρτη: Θα στηρίξουμε κι άλλο την κοινωνία – Δεν πρέπει να αφήσουμε χρέη στα παιδιά μας

13:13ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός στον ΕΦΕΤ για σαλμονέλα σε μπιφτέκια - Ανακλήθηκαν τα προϊόντα από τα ψυγεία των σούπερ μάρκετ

13:13ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

«Τοπία της Μνήμης»: Ένα βαθιά προσωπικό ταξίδι στον κόσμο του Γιάννη Ψυχοπαίδη

13:11ΕΛΛΑΔΑ

Σε 24ωρη πανελλαδική απεργία στις 24 Ιουνίου οι εργαζόμενοι σε τουρισμό και επισιτισμό

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
07:22ΚΟΣΜΟΣ

Η Ρωσία ανακάλυψε 511 δισεκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου στην Ανταρκτική - Πώς αλλάζει η παγωμένη ήπειρος

11:38ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Προειδοποίηση των Ιταλών μετεωρολόγων για την Ελλάδα - «Προσέξτε τις επόμενες ώρες»

13:02WHAT THE FACT

Ψεκάζοντας ξίδι γύρω από τη λεκάνη: Γιατί το προτείνουν οι ειδικοί και σε τι βοηθά

14:10ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Αρνείστε τη γενοκτονία των Ποντίων» - «Αυτά τα έλεγε ο Μιχαλολιάκος και κατέληξε στη φυλακή, προσέξτε και εσείς»: Άγρια κόντρα Ζωής – Καιρίδη στη Βουλή

11:18ΚΟΣΜΟΣ

Χαμός σε γάμο: Η νύφη χώρισε τον γαμπρό μία ημέρα μετά λόγω της... τούρτας!

09:05ΚΟΣΜΟΣ

Στέλιος Θεοδώρου: Σοκάρουν οι καταγγελίες για τον 74χρονο γιατρό - Περιττά τεστ Παπ, εξετάσεις μαστού και πυελικές εξετάσεις, φιλιά και γδύσιμο ασθενών

13:32ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Πέθανε η Άννα Καφέτση, ιδρυτική και πρώτη διευθύντρια του Εθνικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης

09:46ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Χαλάζι, καταιγίδες και κεραυνοί - Πότε έρχεται νέο δύσκολο 48ώρο

06:45ΚΟΣΜΟΣ

Έγγραφο του FBI: Το μήνυμα που έστειλαν εξωγήινοι στη Γη στις 12 Ιανουαρίου του 1955

14:03LIFESTYLE

Ζήνα Κουτσελίνη: Το εξώδικο από την Acun Medya για το Survivor και τον Σταύρο Φλώρο

12:55ΕΛΛΑΔΑ

Οσμή αερίου: Πιθανότερο σενάριο η εκπομπή υγραερίου από παράνομη ενέργεια

11:38ΥΓΕΙΑ

Γιατρός καταγράφηκε σε βίντεο να ζητάει «φακελάκι» - Άμεση απομάκρυνση ζήτησε ο Άδωνις Γεωργιάδης

13:52ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Παύλος Μαρινάκης: Έρχονται νέα λεωφορεία, 150 ευρώ στις οικογένειες και βαρέα στους υγειονομικούς

05:34ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 21 Μαΐου - Κωνσταντίνου και Ελένης: Μεγάλη μέρα για την Ορθοδοξία - Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

13:39ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR: Ακυρώθηκε το ραντεβού Γιαννακόπουλου-Αταμάν

10:40ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Στον καταραμένο τόπο Μάη μήνα βρέχει» - Η πρόγνωση Ζιακόπουλου για τις επόμενες ημέρες

11:04WHAT THE FACT

Σταματήστε να αφήνετε αυτή τη συσκευή στην πρίζα - Ανεβάζει τον λογαριασμό ρεύματος στα ύψη

12:26ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Εκλογή περιφερειαρχών, δημάρχων από την πρώτη Κυριακή, με 42%+1 – Καθιερώνονται εναλλακτική και ηλεκτρονική ψήφος – Όλες οι αλλαγές

13:13ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός στον ΕΦΕΤ για σαλμονέλα σε μπιφτέκια - Ανακλήθηκαν τα προϊόντα από τα ψυγεία των σούπερ μάρκετ

13:15ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μήνυμα Μητσοτάκη από Σπάρτη: Θα στηρίξουμε κι άλλο την κοινωνία – Δεν πρέπει να αφήσουμε χρέη στα παιδιά μας

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ