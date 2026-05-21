Οσμή αερίου στην Αττική: Πιθανότερο σενάριο η εκπομπή υγραερίου από παράνομη ενέργεια

Ο διευθυντής Ερευνών Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών Νίκος Μιχαλόπουλος μίλησε για την οσμή αερίου που κάλυψε μεγάλο μέρος της Αττικής

Μιχάλης Παπαδάκος

  • Η αιτία της μεγάλης διαρροής αερίου στην Αττική παραμένει άγνωστη και πιθανολογείται ως έκνομη ενέργεια.
  • Οι βασικοί δείκτες ατμοσφαιρικής ρύπανσης δεν παρουσίασαν ανησυχητικές μεταβολές μετά το περιστατικό.
  • Η έντονη οσμή συνδέεται πιθανώς με διαρροή υγραερίου που περιέχει θειούχες ενώσεις για ανίχνευση.
  • Η εκπομπή αερίου εκτιμάται ότι ήταν ανθρωπογενής και όχι φυσικό φαινόμενο, πιθανώς από πλοίο ή περιοχή Ελευσίνας.
  • Η ακριβής ταυτοποίηση τέτοιων περιστατικών είναι δύσκολη λόγω έλλειψης εξειδικευμένου εξοπλισμού και υψηλού κόστους μετρήσεων στην Ελλάδα.
Άλυτος γρίφος παραμένει η αιτία που γέμισε με οσμή αερίου η ατμόσφαιρα σε μεγάλο μέρος του λεκανοπεδίου της Αττικής πριν από 48 ώρες και προκάλεσε πανικό στους πολίτες και συναγερμό στις Αρχές.

Τη στιγμή που τα πιθανά σενάρια δίνουν και παίρνουν, ο διευθυντής Ερευνών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, Νίκος Μιχαλόπουλος μίλησε για μια πιθανώς έκνομη ενέργεια που προκάλεσε τη διαρροή.

Το ευχάριστο σύμφωνα με τα όσα είπε ο κ. Μιχαλόπουλος στην ΕΡΤ είναι ότι δεν έχει εντοπιστεί κάποια επιβάρυνση στους λεγόμενους «θεσμοθετημένους ρύπους», δηλαδή στις ουσίες, που υπάρχουν συγκεκριμένα θεσμοθετημένα όρια.

Σύμφωνα με τον καθηγητή, η ανάλυση των πρώτων δεδομένων δεν έδειξε καμία ανησυχητική μεταβολή στους βασικούς δείκτες ατμοσφαιρικής ρύπανσης. Αυτό το γεγονός οδήγησε τους επιστήμονες να στραφούν στην ανάλυση της ίδιας της οσμής, η οποία δεν εμπίπτει σε θεσμοθετημένα όρια και είναι πιο δύσκολο να μετρηθεί.

Πώς προκύπτει η οσμή

Σύμφωνα με τον κ. Μιχαλόπουλο, ανάλογες οσμές συνδέονται με την παρουσία θειούχων χημικών ουσιών, οι οποίες ενδέχεται να προέρχονται είτε από ανθρώπινες δραστηριότητες, όπως η βιομηχανική παραγωγή, είτε από φυσικά αίτια, μεταξύ των οποίων και το θαλάσσιο περιβάλλον. Παρόλα αυτά, στη συγκεκριμένη περίσταση η έντονη οσμή δεν πρέπει να οφείλεται σε κάποιο φυσικό φαινόμενο.

Πιθανή η διαρροή υγραερίου από παράνομη ενέργεια

Το επικρατέστερο σενάριο σύμφωνα με τον κ. Μιχαλόπουλο, πρόκειται για εκπομπή υγραερίου στην ατμόσφαιρα, πιθανότατα από προπάνιο ή βουτάνιο, ουσίες στις οποίες προστίθενται θειούχες ενώσεις ώστε να γίνονται αντιληπτές σε περίπτωση διαρροής.

Ο κ. Μιχαλόπουλος δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο η οσμή να προήλθε είτε από θαλάσσια δραστηριότητα – όπως απόρριψη φορτίου ή διαρροή από πλοίο – είτε από χερσαία πηγή, όπως η ευρύτερη περιοχή του κόλπου της Ελευσίνας.

«Για να γίνει αισθητή σε τόσο μεγάλη έκταση και με τέτοια ένταση, μιλάμε για σημαντική ποσότητα», σημείωσε χαρακτηριστικά και πρόσθεσε ότι όλα τα δεδομένα συγκλίνουν στο ότι δεν πρόκειται για φυσικό φαινόμενο αλλά για ανθρωπογενή εκπομπή, πιθανώς παράνομη.

Δεν θα μάθουμε... ποτέ

Κλείνοντας ο κ. Μιχαλόπουλος είπε ότι η ακριβής ταυτοποίηση ανάλογων περιστατικών είναι δύσκολη, καθώς στην Ελλάδα δεν υπάρχει ο απαραίτητος εξειδικευμένος εξοπλισμός για άμεση καταγραφή ενώσεων όπως το προπάνιο και το βουτάνιο σε πραγματικό χρόνο. Κατά τον ίδιο ανάλογες μετρήσεις είναι ιδιαίτερα κοστοβόρες λόγω του υψηλού κόστους του απαραίτητου εξοπλισμού, κι ως εκ τούτου η άμεση διερεύνηση είναι ιδιαίτερα περιορισμένη.

