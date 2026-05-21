Ιωάννινα: 15χρονοι μαθητές λήστεψαν με σουγιά συμμαθητή τους για 5 ευρώ

Ένα ακόμη θλιβερό περιστατικό παραβατικότητας μεταξύ ανηλίκων συγκλονίζει τα Ιωάννινα.

Αυτή τη φορά, δύο μαθητές της Γ’ Γυμνασίου συνελήφθησαν ως κατηγορούμενοι για ληστεία σε βάρος ενός μαθητή της Β’ Γυμνασίου.

Οι δύο ανήλικοι δράστες προσέγγισαν το πρωί της Τετάρτης (20/5) το θύμα τους και αφού τον απείλησαν με σουγιά του αφαίρεσαν το χρηματικό ποσό των 5 ευρώ.

Η τσάντα της συμμαθήτριας ως «κρυψώνα»

Η υπόθεση παίρνει ακόμη πιο ανησυχητικές διαστάσεις από τον τρόπο που οι δράστες επιχείρησαν να καλύψουν τα ίχνη τους.

Όπως αναφέρει το epiruspost.gr, ο ένας από τους κατηγορούμενους φέρεται να έδωσε τον σουγιά σε μια ανήλικη κοπέλα, ζητώντας της να τον φυλάξει στη σχολική της τσάντα.

Η ανήλικη, που σύμφωνα με την αστυνομία δεν είχε ιδέα για το τι είχε προηγηθεί, παρέδωσε αργότερα το όπλο στους αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ιωαννίνων.

Στο αυτόφωρο και οι γονείς

Η αστυνομία δεν περιορίστηκε στους ανήλικους δράστες, αλλά προχώρησε και στη σύλληψη των γονέων τους με την κατηγορία της παραμέλησης εποπτείας ανηλίκου.

Οι 15χρονοι μαθητές οδηγούνται στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Ιωαννίνων, ενώ το περιστατικό έρχεται να προστεθεί σε μια μακρά λίστα βίαιων συμβάντων μεταξύ ανηλίκων στην περιοχή, προκαλώντας έντονο προβληματισμό στην τοπική κοινωνία και την εκπαιδευτική κοινότητα.

