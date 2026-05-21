Ιωάννινα: 15χρονοι μαθητές λήστεψαν με σουγιά συμμαθητή τους για 5 ευρώ

Η αστυνομία προχώρησε και στη σύλληψη των γονέων τους με την κατηγορία της παραμέλησης εποπτείας ανηλίκου

Επιμέλεια - Γιάννης Καλύβας

  • Δύο 15χρονοι μαθητές στη Γ’ Γυμνασίου στα Ιωάννινα συνελήφθησαν για ληστεία με χρήση σουγιά σε βάρος συμμαθητή τους της Β’ Γυμνασίου, από τον οποίο αφαίρεσαν 5 ευρώ.
  • Ένας από τους δράστες ζήτησε από ανήλικη κοπέλα να φυλάξει τον σουγιά στην τσάντα της, χωρίς αυτή να γνωρίζει το περιστατικό, και εκείνη παρέδωσε το όπλο στην αστυνομία.
  • Συνελήφθησαν επίσης και οι γονείς των μαθητών με την κατηγορία παραμέλησης εποπτείας ανηλίκου.
  • Το περιστατικό προστίθεται σε σειρά βίαιων συμβάντων μεταξύ ανηλίκων στην περιοχή, προκαλώντας ανησυχία στην τοπική κοινωνία και εκπαιδευτική κοινότητα.
Ένα ακόμη θλιβερό περιστατικό παραβατικότητας μεταξύ ανηλίκων συγκλονίζει τα Ιωάννινα.

Αυτή τη φορά, δύο μαθητές της Γ’ Γυμνασίου συνελήφθησαν ως κατηγορούμενοι για ληστεία σε βάρος ενός μαθητή της Β’ Γυμνασίου.

Οι δύο ανήλικοι δράστες προσέγγισαν το πρωί της Τετάρτης (20/5) το θύμα τους και αφού τον απείλησαν με σουγιά του αφαίρεσαν το χρηματικό ποσό των 5 ευρώ.

Η τσάντα της συμμαθήτριας ως «κρυψώνα»

Η υπόθεση παίρνει ακόμη πιο ανησυχητικές διαστάσεις από τον τρόπο που οι δράστες επιχείρησαν να καλύψουν τα ίχνη τους.

Όπως αναφέρει το epiruspost.gr, ο ένας από τους κατηγορούμενους φέρεται να έδωσε τον σουγιά σε μια ανήλικη κοπέλα, ζητώντας της να τον φυλάξει στη σχολική της τσάντα.

Η ανήλικη, που σύμφωνα με την αστυνομία δεν είχε ιδέα για το τι είχε προηγηθεί, παρέδωσε αργότερα το όπλο στους αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ιωαννίνων.

Στο αυτόφωρο και οι γονείς

Η αστυνομία δεν περιορίστηκε στους ανήλικους δράστες, αλλά προχώρησε και στη σύλληψη των γονέων τους με την κατηγορία της παραμέλησης εποπτείας ανηλίκου.

Οι 15χρονοι μαθητές οδηγούνται στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Ιωαννίνων, ενώ το περιστατικό έρχεται να προστεθεί σε μια μακρά λίστα βίαιων συμβάντων μεταξύ ανηλίκων στην περιοχή, προκαλώντας έντονο προβληματισμό στην τοπική κοινωνία και την εκπαιδευτική κοινότητα.

