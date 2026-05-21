Χαμός σε γάμο: Η νύφη χώρισε τον γαμπρό μία ημέρα μετά λόγω της... τούρτας!

Συνήθως, δεν παντρεύεσαι μέχρι να είσαι πολύ σίγουρος ότι ο σύντροφός σου είναι το άτομο με το οποίο θέλεις να είσαι, και παρόλο που τα πράγματα δεν πάνε πάντα όπως τα σχεδιάζεις και οι χωρισμοί συμβαίνουν, συνήθως υπάρχει πρώτα μια περίοδος συζυγικής ευτυχίας

Δημήτρης Δρίζος

  • Η νύφη ζήτησε διαζύγιο μία ημέρα μετά τον γάμο επειδή ο γαμπρός την έσπρωξε με το κεφάλι μέσα στην τούρτα παρά την αυστηρή της απαγόρευση.
  • Η πράξη του γαμπρού θεωρήθηκε προμελετημένη και ταπεινωτική, με αποτέλεσμα η νύφη να φύγει αμέσως από τη δεξίωση.
  • Η οικογένεια της νύφης προσπάθησε να την πείσει να δώσει δεύτερη ευκαιρία, υποστηρίζοντας ότι υπερβάλλει λόγω προσωπικών θεμάτων.
  • Η αρθρογράφος συμβουλών συνέστησε στη νύφη να προχωρήσει στο διαζύγιο, χαρακτηρίζοντας τη συμπεριφορά του γαμπρού ως σοβαρό «κόκκινο σημείο κινδύνου».
  • Το περιστατικό προκάλεσε έντονη αντίδραση στο Reddit, όπου πολλοί χρήστες υποστήριξαν την απόφαση της νύφης να χωρίσει.
Ο γάμος σου θα έπρεπε να είναι μια από τις πιο ευτυχισμένες μέρες της ζωής σου. Για τα περισσότερα ζευγάρια, ο γάμος αποτελεί ένα μεγάλο βήμα στη σχέση τους, και η ημέρα του γάμου θα έπρεπε να είναι αιτία γιορτής, όταν οικογένεια και φίλοι συγκεντρώνονται για να δουν το ευτυχισμένο ζευγάρι να ενώνεται με τα δεσμά του γάμου και να ξεκινά το υπόλοιπο της ζωής του μαζί.

Συνήθως, δεν παντρεύεσαι μέχρι να είσαι πολύ σίγουρος ότι ο σύντροφός σου είναι το άτομο με το οποίο θέλεις να είσαι, και παρόλο που τα πράγματα δεν πάνε πάντα όπως τα σχεδιάζεις και οι χωρισμοί συμβαίνουν, συνήθως υπάρχει πρώτα μια περίοδος συζυγικής ευτυχίας. Όμως μια γυναίκα είπε ότι ο γάμος της πήγε στραβά πολύ πιο γρήγορα απ’ ό,τι θα περίμενε κανείς — αφού ζήτησε διαζύγιο την επόμενη κιόλας μέρα από τον γάμο.

Η ανώνυμη γυναίκα έστειλε μήνυμα στη στήλη συμβουλών “Dear Prudence” του Slate, εξηγώντας ότι, ενώ ήταν ενθουσιασμένη που παντρεύτηκε τον σύζυγό της, άλλαξε γρήγορα γνώμη όταν εκείνος παραβίασε τον μοναδικό «αυστηρό κανόνα» που είχε θέσει για τη μέρα εκείνη.

Είχε πει στον σύντροφό της ότι δεν ήθελε να συμμετάσχει στη συνεχώς αυξανόμενη τάση όπου νύφες και γαμπροί τρίβουν τούρτα ο ένας στο πρόσωπο του άλλου στη δεξίωση. Η νύφη περίμενε ότι θα σεβαστεί την επιθυμία της, αλλά έκανε μεγάλο λάθος.

Ωστόσο, αυτό που έκανε εκείνος στη δεξίωση την άφησε σοκαρισμένη και ταπεινωμένη — και κατάλαβε ότι ήταν σημάδι πως δεν έπρεπε να συνεχίσει τη σχέση τους.

Γράφοντας στη στήλη, είπε: «Δεν με ένοιαζε ποτέ ιδιαίτερα να παντρευτώ, αλλά δεν ήμουν και αντίθετη. Όταν λοιπόν ο φίλος μου μου έκανε πρόταση το 2020, αποφασίσαμε να το προχωρήσουμε. Αναλάβαμε περίπου από μισή ευθύνη για την οργάνωση του γάμου, και νομίζω ότι ήμουν αρκετά λογική στις υποχωρήσεις όταν εκείνος ήθελε κάτι πολύ. Ο μόνος αυστηρός κανόνας μου ήταν ότι δεν θα μου τρίψει τούρτα στο πρόσωπο στη δεξίωση.

“Επειδή είναι λογικός άνθρωπος που με ξέρει καλά, δεν το έκανε. Αντί γι’ αυτό, με άρπαξε από τον αυχένα και έσπρωξε το κεφάλι μου μέσα στην τούρτα. Ήταν προμελετημένο, αφού η τούρτα καταστράφηκε και είχε εφεδρικά cupcakes.”

Η νύφη είπε αμέσως στον σύζυγό της ότι «τέλειωσε» μαζί του και έφυγε από τον ίδιο της τον γάμο. Ωστόσο, ο γάμος έγινε κοντά στα Χριστούγεννα, οπότε η οικογένειά της την προέτρεψε να περιμένει να καταθέσει επίσημα αίτηση διαζυγίου ή ακύρωσης μέχρι να περάσουν οι γιορτές.

Πρόσθεσε: «Έφυγα. Την επόμενη μέρα του είπα ότι τελειώσαμε. Και το εννοώ. Το θέμα είναι ότι μέσα στις γιορτές όλοι μαζεύτηκαν για να μου πουν ότι πρέπει να του δώσω μια δεύτερη ευκαιρία.

Μου λένε ότι υπερβάλλω λόγω των δικών μου θεμάτων, επειδή είμαι πολύ κλειστοφοβική μετά από ένα τροχαίο ατύχημα πριν χρόνια, και πανικοβλήθηκα από το ότι με έσπρωξαν μέσα στην τούρτα και με κράτησαν εκεί.

Επίσης μου λένε συνεχώς ότι τον αγαπώ — παρόλο που αυτή τη στιγμή δεν το νιώθω καθόλου — και ότι κι εκείνος με αγαπά, και ότι αυτό σημαίνει πως δεν πρέπει να τα παρατήσω με το πρώτο εμπόδιο. Δεν θέλω να το κάνω, αλλά όλοι είναι τόσο ενωμένοι και σίγουροι ότι κάνω τεράστιο λάθος, που αρχίζω να αναρωτιέμαι αν έχουν δίκιο.»

Σε απάντηση, η αρθρογράφος συμβουλών της είπε να προχωρήσει κανονικά στο διαζύγιο, παρά τις πιέσεις της οικογένειας, επειδή η συμπεριφορά του γαμπρού ήταν ένα σοβαρό «κόκκινο σημείο κινδύνου».

Η ανάρτηση μάλιστα στη συνέχεια αναδημοσιεύτηκε στο Reddit, όπου πολλοί χρήστες έμειναν εξίσου άφωνοι με την πράξη του γαμπρού και εξέφρασαν την ελπίδα ότι η γυναίκα είχε προχωρήσει στο χωρισμό.

Ένας χρήστης έγραψε: «Δεν ήταν ένα χαριτωμένο αστείο με λίγη τούρτα στο πρόσωπο· της έσπρωξε το κεφάλι μέσα στην τούρτα και την ταπείνωσε.»

