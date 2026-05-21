Χαρδαλιάς: «Η Αττική υποδέχεται την κορυφαία ευρωπαϊκή γιορτή του μπάσκετ»
Σε ρυθμούς Final Four κινείται πλέον η Αττική και όλα είναι έτοιμα για την έναρξη της κορυφαίας ευρωπαϊκής μπασκετικής διοργάνωσης, που φιλοξενείται φέτος στην ελληνική πρωτεύουσα με τη στήριξη της Περιφέρειας Αττικής.

Το περίπτερο της Περιφέρειας ανοίγει επίσημα τις πύλες του, σήμερα στις 19:00, στον χώρο της Fun Zone του Euroleague Final Four Athens 2026 στο Ζάππειο, προσκαλώντας χιλιάδες επισκέπτες από την Ελλάδα και το εξωτερικό να ζήσουν μια μοναδική εμπειρία, μέσα από δωρεάν δράσεις αφιερωμένες στο μπάσκετ, τη συμμετοχή και το αυθεντικό fair play.

Διαδραστικό γήπεδο μπάσκετ υψηλής τεχνολογίας

Το περίπτερο της Περιφέρειας Αττικής, συνολικής επιφάνειας 36 τ.μ., φιλοδοξεί να αποτελέσει σημείο αναφοράς για μικρούς και μεγάλους. Φιλοξενείται σε ένα από τα πιο κεντρικά και προβεβλημένα σημεία της Fun Zone και ξεχωρίζει ως μία από τις πιο σύγχρονες και πρωτοποριακές παρουσίες της διοργάνωσης.

Ειδικότερα, ο χώρος μετατρέπεται σε ένα διαδραστικό γήπεδο μπάσκετ υψηλής τεχνολογίας, όπου μικροί και μεγάλοι θα έχουν τη δυνατότητα να αγωνιστούν μαζί με έναν φίλο ή φίλη τους σε ένα ξεχωριστό shooting game, διεκδικώντας την καλύτερη επίδοση στα καλάθια.

Τον σύγχρονο και διαδραστικό χαρακτήρα του περιπτέρου αναδεικνύει και η ειδική διαμόρφωσή του: ο ένας τοίχος αποτελείται εξ ολοκλήρου από LED οθόνη, μέσω της οποίας οι συμμετέχοντες μπορούν να επιλέγουν το γήπεδο στο οποίο επιθυμούν να αγωνιστούν, ενώ το δάπεδο είναι ειδικά διαμορφωμένο glass floor LED, αντίστοιχο με αυτό του Telekom Center Athens.

Στους νικητές της δράσης θα προσφέρονται ειδικά αναμνηστικά δώρα, με το σήμα της Περιφέρειας Αττικής.

Η επίσημη έναρξη λειτουργίας του περιπτέρου πραγματοποιείται ταυτόχρονα με τη δράση “3on3 Hoop District” που διοργανώνεται από τη Euroleague, σηματοδοτώντας ουσιαστικά την έναρξη της λειτουργίας της Fun Zone στο Ζάππειο.

Το ωράριο λειτουργίας διαμορφώνεται ως εξής:
• Πέμπτη 21/5: 19:00 – 23:00
• Παρασκευή 22/5: 10:00 – 23:00
• Σάββατο 23/5: 10:00 – 23:00
• Κυριακή 24/5: 10:00 – 23:00

Η είσοδος για το κοινό είναι ελεύθερη.

Με ισχυρούς συμβολισμούς η παρουσία της Περιφέρειας Αττικής στη διοργάνωση

Παράλληλα, η παρουσία της Περιφέρειας Αττικής θα είναι έντονη και μέσα στο γήπεδο, καθ’ όλη τη διάρκεια της διοργάνωσης. Ειδικά παραγόμενα βίντεο, προσαρμοσμένα στις ανάγκες του Final Four, θα προβάλλονται στις LED οθόνες περιμετρικά του αγωνιστικού χώρου και στο άνω διάζωμα του σταδίου, ενώ σύντομο βίντεο για τη Μητροπολιτική Αττική θα προβάλλεται στο κεντρικό video cube του Telekom Center Athens κατά τη διάρκεια των time-outs και των ημιχρόνων, μεταφέροντας σε εκατομμύρια φιλάθλους σε όλον τον κόσμο τη σύγχρονη, εξωστρεφή εικόνα της πρωτεύουσας Περιφέρειας της χώρας.

Η διοργάνωση της Fun Zone στο Ζάππειο δίνει ιδιαίτερη έμφαση στη συμπερίληψη, την ισότιμη συμμετοχή και τον σεβασμό, αναδεικνύοντας το μπάσκετ ως πεδίο ισότιμης συμμετοχής, χωρίς αποκλεισμούς και διακρίσεις – ένα μήνυμα που η Περιφέρεια Αττικής στηρίζει έμπρακτα μέσα από τη συνολική παρουσία της στη διοργάνωση.

Σε δήλωσή του, ο Περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς σημείωσε:

«Η Αττική υποδέχεται αυτές τις ημέρες την καρδιά του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Το Euroleague Final Four Athens 2026 είναι κάτι πολύ περισσότερο από μια κορυφαία αθλητική διοργάνωση. Είναι μια μεγάλη γιορτή εξωστρέφειας, συμμετοχής, πολιτισμού και σύγχρονης εμπειρίας για ολόκληρη τη Μητροπολιτική μας Περιφέρεια.
Από την πρώτη στιγμή της διεκδίκησης του Final Four μέχρι και σήμερα, στηρίξαμε με όλες μας τις δυνάμεις αυτή τη μεγάλη διοργάνωση, γιατί πιστεύουμε βαθιά στη δυναμική που έχει ο αθλητισμός να ενώνει ανθρώπους, να στέλνει θετικά κοινωνικά μηνύματα και να προβάλλει την Αττική σε ολόκληρο τον κόσμο με τον πιο σύγχρονο και δυναμικό τρόπο.
Στο Ζάππειο δημιουργήσαμε έναν χώρο ανοιχτό, διαδραστικό και απολύτως προσβάσιμο για όλους – για μικρούς και μεγάλους, για φιλάθλους, οικογένειες και επισκέπτες από κάθε γωνιά της Ευρώπης. Έναν χώρο που αποτυπώνει το πνεύμα της διοργάνωσης: τη χαρά της συμμετοχής, το fair play, τη συμπερίληψη και τη δύναμη του αθλητισμού να φέρνει τους ανθρώπους πιο κοντά.
Θέλουμε όσοι βρεθούν αυτές τις ημέρες στην Αττική να ζήσουν μια εμπειρία αντάξια της κορυφαίας ευρωπαϊκής μπασκετικής γιορτής. Και είμαστε έτοιμοι να το πετύχουμε».

