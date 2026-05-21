Το F4 υποχρεούνται ΑΠΑΝΤΕΣ να είναι γιορτή, δεν οφείλουν απλά…

Και από το ελληνικό κράτος μέχρι τον τελευταίο φίλαθλο ή οπαδό που θα πάει στο καλύτερο γήπεδο της Ευρώπης για να παρακολουθήσει τους αγώνες ή την ομάδα του, άπαντες υποχρεούνται να είναι γιορτή. Δεν οφείλουν απλά.

Δεν μιλάμε για κάτι προαιρετικό αλλά για ξεκάθαρη και σαφής υποχρέωση, με βάση το νέο αθλητικό Νόμο κοκ.

Οι ομάδες που πήραν το εισιτήριο για να είναι στην τελική φάση της διοργάνωσης, είναι υποχρεωμένες να ελέγξουν τον κάθε οπαδό ατομικά και όλους τους οπαδούς τους συνολικά ώστε όσοι θα πάνε στο γήπεδο να έχουν συμπεριφορά ανάλογη της εγκατάστασης που θα φιλοξενηθούν και φυσικά της διοργάνωσης που συμμετέχουν.

Κάθε άλλη περίπτωση δεν θα πρέπει να περνάει καν από το μυαλό του οποιουδήποτε…

Και αυτό είναι υποχρέωση ΟΛΩΝ των αρμοδίων να το εξασφαλίσουν.

Το τριήμερο του FINAL 4, στην Αθήνα, την πόλη του Παναθηναϊκού που δυστυχώς δεν θα είναι στο FINAL 4, πρέπει να γίνει σημείο αναφοράς για τον αθλητισμό και τον πολιτισμό. Ταυτόχρονα και για τη ικανότητα του κράτους να εξασφαλίζει στον οποιονδήποτε πολίτη τη σωματική του ακεραιότητα, όταν ένα τόσο μεγάλο γεγονός διεξάγεται στην ελληνική πρωτεύουσα.

Όπως και στο ότι η κορυφαία αθλητική της εγκατάσταση, αυτή που οραματίστηκε και έφτιαξε ο Παναθηναϊκός και προσωπικά ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, δεν θα κινδυνέψει από κανέναν.

Τα τελευταία χρόνια, σε οποιοδήποτε μέρος της Ευρώπης ή ακόμα και εκτός αυτής, όπου και αν έγινε η αντίστοιχη διοργάνωση όλα κύλησαν άψογα. Γιατί κάποιοι θέλουν και μπορούν.

Μένει να δούμε τι συμβαίνει και στον τόπο μας. Και αν άπαντες θα σταθούν όχι απλά στο ύψος των περιστάσεων αλλά αντάξιοι των ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ τους.