Θεσσαλονίκη: Βίντεο ντοκουμέντο από την ληστεία σε ψιλικατζίδικο - Απείλησαν με όπλο τον υπάλληλο

Στόχος ένοπλης ληστείας έγινε σήμερα τα ξημερώματα ένα κατάστημα ψιλικών σε περιοχή της Θεσσαλονίκης με τους τρεις δράστες να αποχωρούν αρπάζοντας μετρητά και καπνικά προϊόντα.

Όπως αναφέρει το thestival.gr, η ληστεία σημειώθηκε γύρω στις 2:45 τα ξημερώματα της Πέμπτης. Οι τρεις δράστες έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους μπούκαραν στο κατάστημα επί της οδού Αγίου Σπυρίδωνος στην περιοχή της Τριανδρίας, με τον έναν από αυτόν να κρατά όπλο. Αφού απείλησαν τον υπάλληλο, άρπαξαν χρήματα και καπνικά προϊόντα και τράπηκαν σε φυγή.

Κάμερες κλειστού κυκλώματος ασφαλείας κατέγραψαν καρέ καρέ τις κινήσεις των δραστών. Όπως φαίνεται στο βίντεο που εξασφάλισε το thestival.gr, οι τρεις δράστες μπουκάρουν στο κατάστημα με τον έναν από αυτούς να κρατά το όπλο.

Ο οπλισμένος δράστης απομακρύνει τον υπάλληλο από τα ταμείο ενώ οι δύο συνεργοί του αδειάζουν ανενόχλητοι τις προθήκες με τα καπνικά προϊόντα, τα οποία και τοποθετούν σε μαύρες σακούλες. Στη συνέχει ένας εξ αυτών άνοιξε την ταμειακή μηχανή και άρπαξε τα χρήματα με τους δράστες να τρέπονται σε φυγή.

Η Ελληνική Αστυνομία διεξάγει έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών.

