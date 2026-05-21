Κοζάνη: Ζαρκάδι διέσχισε κολυμπώντας τη λίμνη Πολύφυτου – Το κατέγραψε ψαράς με το κινητό του

Το ζαρκάδι κατάφερε να βγει στη στεριά και να συνεχίσει την πορεία του

Επιμέλεια - Γιάννης Καλύβας

Κοζάνη: Ζαρκάδι διέσχισε κολυμπώντας τη λίμνη Πολύφυτου – Το κατέγραψε ψαράς με το κινητό του
ΕΛΛΑΔΑ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Ένα ζαρκάδι κολύμπη μέσα στη λίμνη Πολύφυτου και διέσχισε μεγάλο τμήμα της.
  • Ο ψαράς κατέγραψε το περιστατικό με το κινητό του.
  • Το ζαρκάδι βγήκε στη στεριά χωρίς να κινδυνεύσει ή να αντιμετωπίσει πρόβλημα.
  • Το περιστατικό θυμίζει παρόμοιο γεγονός του Οκτωβρίου 2025 με αρκούδα να κολυμπά στη λίμνη.
Snapshot powered by AI

Μία σπάνια εικόνα κατέγραψε με το κινητό του ψαράς στη λίμνη Πολύφυτου που αντίκρισε ένα ζαρκάδι να κολυμπά μέσα στη λίμνη. Το ζώο κατάφερε να διασχίσει μεγάλο τμήμα της λίμνης κολυμπώντας.

Το περιστατικό ξύπνησε μνήμες από τον Οκτώβριο του 2025, όταν αρκούδα είχε εντοπιστεί να κολυμπά κατά μήκος της λίμνης Πολυφύτου, προκαλώντας τότε έντονο ενδιαφέρον και συζητήσεις.

Το ζαρκάδι κατάφερε τελικά να βγει στη στεριά χωρίς να αντιμετωπίσει πρόβλημα ή να κινδυνεύσει να πνιγεί.

Δείτε το βίντεο του kozan.gr:

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
11:25ANNOUNCEMENTS

17ο Παγκρήτιο Φαρμακευτικό Συνέδριο: Το φαρμακείο εξελίσσεται σε στρατηγικό εταίρο υγείας

11:23ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ανεξάρτητο Κίνημα Πολιτών ή Ελπίδα; Το απόγευμα το κόμμα Καρυστιανού

11:22TRAVEL

Πέντε παραλίες στην Αττική για τα πρώτα μπάνια του καλοκαιριού

11:21ΕΥ ΖΗΝ

Πώς η υγεία των ούλων μπορεί να επηρεάσει τη συνολική μας ευεξία

11:18ΚΟΣΜΟΣ

Χαμός σε γάμο: Η νύφη χώρισε τον γαμπρό μία ημέρα μετά λόγω της... τούρτας!

11:15ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Διασωληνωμένος με συμπτώματα μηνιγγίτιδας μαθητής ειδικού σχολείου από την Ηλεία

11:05ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Βορίδης για Τσίπρα: «Θεωρώ ότι το νέο του αυτό εγχείρημα θα είναι κάτι λιγότερο από το 17%»

11:05ΚΟΣΜΟΣ

Δραματικές εικόνες: Η στιγμή που αυτοκίνητο πατάει την οδηγό του

11:04WHAT THE FACT

Σταματήστε να αφήνετε αυτή τη συσκευή στην πρίζα - Ανεβάζει τον λογαριασμό ρεύματος στα ύψη

10:59ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Χρυσοχοΐδης: «Το "ελληνικό FBI" έχει εξαρθρώσει 200 εγκληματικές οργανώσεις»

10:59ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Συνελήφθη 14χρονος μαθητής που έσπασε τα γυαλιά συμμαθητή του

10:57ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

ΑΦTER: Η Πειραιώς 260 μετατρέπεται σε μεταμεσονύκτιο μουσικό προορισμό

10:50ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Η νέα Mercedes-AMG GT 4-Door Coupé είναι ηλεκτρικό θηρίο 1.169 ίππων

10:48ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Βουλή: Σε εξέλιξη ο «πρώτος γύρος» της μάχης για την Προανακριτική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ

10:46ΑΘΛΗΤΙΚΑ

«Πού, γ@@@ το σπίτι σου»: Νέα ένταση του Τσιτσιπά με τον πατέρα του - Δείτε βίντεο

10:40ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Στον καταραμένο τόπο Μάη μήνα βρέχει» - Η πρόγνωση Ζιακόπουλου για τις επόμενες ημέρες

10:37ΚΟΣΜΟΣ

Στην Τεχεράνη ο Πακιστανός αρχηγός Στρατού - Προειδοποίηση ή ειρηνευτική διαμεσολάβηση;

10:36ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Κινητά τηλέφωνα: Τι αλλάζει από 1η Ιουνίου και ποιες διαδικασίες γίνονται ευκολότερες

10:36ΠΑΙΔΕΙΑ

Πανελλήνιες 2026 - Φυσική: Δείτε προτεινόμενα θέματα και απαντήσεις για τους υποψήφιους

10:35ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

«Η ΟΜΗΡΙΑ»: Ο Gus Van Sant επιστρέφει με το πιο ψυχολογικά «ασφυκτικό» θρίλερ της χρονιάς

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
07:22ΚΟΣΜΟΣ

Η Ρωσία ανακάλυψε 511 δισεκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου στην Ανταρκτική - Πώς αλλάζει η παγωμένη ήπειρος

13:02WHAT THE FACT

Ψεκάζοντας ξίδι γύρω από τη λεκάνη: Γιατί το προτείνουν οι ειδικοί και σε τι βοηθά

09:46ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Χαλάζι, καταιγίδες και κεραυνοί - Πότε έρχεται νέο δύσκολο 48ώρο

09:05ΚΟΣΜΟΣ

Στέλιος Θεοδώρου: Σοκάρουν οι καταγγελίες για τον 74χρονο γιατρό - Περιττά τεστ Παπ, εξετάσεις μαστού και πυελικές εξετάσεις, φιλιά και γδύσιμο ασθενών

06:45ΚΟΣΜΟΣ

Έγγραφο του FBI: Το μήνυμα που έστειλαν εξωγήινοι στη Γη στις 12 Ιανουαρίου του 1955

10:30ΚΟΣΜΟΣ

Αναγκαστική προσγείωση αεροσκάφους στο Μόντρεαλ - Επιβάτης παρουσίασε συμπτώματα Έμπολα

09:18ΚΟΣΜΟΣ

Μαντλίν ΜακΚάν: Οι 3 βασικοί λόγοι που οι γονείς της θεωρήθηκαν ως οι δολοφόνοι της

10:01ΚΟΣΜΟΣ

Αγκαλιά με τίγρη για 17 ευρώ: Στα παρασκήνια μιας «βιομηχανίας φωτογραφιών» με ακρωτηριασμούς και μικρά στην κατάψυξη

09:38LIFESTYLE

«Emily in Paris» στη Μύκονο: Οι χορεύτριες που «έκλεψαν» την παράσταση στα γυρίσματα

07:54ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ο αντικυκλώνας «Zeno» φέρνει θερμή εισβολή - Η πρόβλεψη του ICON για... 33άρια στην Ελλάδα

10:46ΑΘΛΗΤΙΚΑ

«Πού, γ@@@ το σπίτι σου»: Νέα ένταση του Τσιτσιπά με τον πατέρα του - Δείτε βίντεο

05:34ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 21 Μαΐου - Κωνσταντίνου και Ελένης: Μεγάλη μέρα για την Ορθοδοξία - Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

11:04WHAT THE FACT

Σταματήστε να αφήνετε αυτή τη συσκευή στην πρίζα - Ανεβάζει τον λογαριασμό ρεύματος στα ύψη

07:00ΕΛΛΑΔΑ

Τα δύο σενάρια για την περίεργη οσμή στην Αττική – Τι λένε ειδικοί επιστήμονες

09:42ΕΛΛΑΔΑ

Final 4 Euroleague: 4.000 αστυνομικοί επί ποδός - Κλειστοί δρόμοι και drone - Όλα τα μέτρα της ΕΛ.ΑΣ

10:03ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης: «Δεν δεχόμαστε εκβιασμούς για τα στενά του Ορμούζ - Η Τουρκία έχει ρητορική αναθεώρησης»

16:34LIFESTYLE

Eurovision: Πόσα χρήματα κέρδισε τελικά η ΕΡΤ από τη φετινή διοργάνωση;

11:05ΚΟΣΜΟΣ

Δραματικές εικόνες: Η στιγμή που αυτοκίνητο πατάει την οδηγό του

08:19WHAT THE FACT

Βάλτε αλουμινόχαρτο στους τοίχους του σπιτιού σας: Γιατί οι εργολάβοι προτείνουν αυτή τη μέθοδο

10:40ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Στον καταραμένο τόπο Μάη μήνα βρέχει» - Η πρόγνωση Ζιακόπουλου για τις επόμενες ημέρες

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ