Κοζάνη: Ζαρκάδι διέσχισε κολυμπώντας τη λίμνη Πολύφυτου – Το κατέγραψε ψαράς με το κινητό του
Το ζαρκάδι κατάφερε να βγει στη στεριά και να συνεχίσει την πορεία του
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
- Ένα ζαρκάδι κολύμπη μέσα στη λίμνη Πολύφυτου και διέσχισε μεγάλο τμήμα της.
- Ο ψαράς κατέγραψε το περιστατικό με το κινητό του.
- Το ζαρκάδι βγήκε στη στεριά χωρίς να κινδυνεύσει ή να αντιμετωπίσει πρόβλημα.
- Το περιστατικό θυμίζει παρόμοιο γεγονός του Οκτωβρίου 2025 με αρκούδα να κολυμπά στη λίμνη.
Μία σπάνια εικόνα κατέγραψε με το κινητό του ψαράς στη λίμνη Πολύφυτου που αντίκρισε ένα ζαρκάδι να κολυμπά μέσα στη λίμνη. Το ζώο κατάφερε να διασχίσει μεγάλο τμήμα της λίμνης κολυμπώντας.
Το περιστατικό ξύπνησε μνήμες από τον Οκτώβριο του 2025, όταν αρκούδα είχε εντοπιστεί να κολυμπά κατά μήκος της λίμνης Πολυφύτου, προκαλώντας τότε έντονο ενδιαφέρον και συζητήσεις.
Το ζαρκάδι κατάφερε τελικά να βγει στη στεριά χωρίς να αντιμετωπίσει πρόβλημα ή να κινδυνεύσει να πνιγεί.
Δείτε το βίντεο του kozan.gr:
Διαβάστε επίσης
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
11:23 ∙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Ανεξάρτητο Κίνημα Πολιτών ή Ελπίδα; Το απόγευμα το κόμμα Καρυστιανού
10:59 ∙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ
Χρυσοχοΐδης: «Το "ελληνικό FBI" έχει εξαρθρώσει 200 εγκληματικές οργανώσεις»
10:57 ∙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
ΑΦTER: Η Πειραιώς 260 μετατρέπεται σε μεταμεσονύκτιο μουσικό προορισμό
10:50 ∙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
Η νέα Mercedes-AMG GT 4-Door Coupé είναι ηλεκτρικό θηρίο 1.169 ίππων
13:02 ∙ WHAT THE FACT
Ψεκάζοντας ξίδι γύρω από τη λεκάνη: Γιατί το προτείνουν οι ειδικοί και σε τι βοηθά
16:34 ∙ LIFESTYLE