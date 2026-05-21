Χρυσοχοΐδης: «Το "ελληνικό FBI" έχει εξαρθρώσει 200 εγκληματικές οργανώσεις»

Ο κ. Χρυσοχοΐδης, με αφορμή την πρόσφατη εξάρθρωση εγκληματικής ομάδας στην Κρήτη, έκανε λόγο για «15 οικογένειες» που, όπως είπε, «αφέθηκαν να αυθαιρετούν, να εκβιάζουν, να εξαπατούν και να ρημάζουν ξένες περιουσίες»

Επιμέλεια - Δημήτρης Δρίζος

  • Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος έχει εξαρθρώσει περίπου 200 εγκληματικές οργανώσεις από τον Οκτώβριο του 2024.
  • Στην Κρήτη, 15 εγκληματικές οικογένειες έχουν στοχοποιηθεί και τα μέλη τους μεταφέρονται σε φυλακές εκτός νησιού, ενώ λειτουργεί ειδική αστυνομική υπηρεσία με 150 αστυνομικούς.
  • Καταγράφονται ετησίως περίπου 25.000 καταγγελίες για ενδοοικογενειακή βία και 13.000 συλλήψεις, με πολλά θύματα να είναι γυναίκες και παιδιά.
  • Η διακίνηση κοκαΐνης αυξάνεται σημαντικά, κυρίως μέσω του λιμανιού του Πειραιά, και η κοκαΐνη έχει καταστεί πολύ φθηνή.
  • Προωθείται η χρήση body cameras σε αστυνομικούς, περιπολικά και μοτοσικλέτες, ενώ η ομάδα ΟΔΟΣ εργάζεται για την οριοθέτηση συγκεντρώσεων και την αποφυγή χρήσης χημικών.
Στην εγκληματικότητα στην Κρήτη, τη διάχυση της κοινωνικής βίας, την ενδοοικογενειακή βία, τη διακίνηση ναρκωτικών αλλά και τη δράση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος αναφέρθηκε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, στο πλαίσιο του ετήσιου Συνεδρίου με τίτλο «Εθνικό Σχέδιο Δράσης υπό συνθήκες παγκόσμιας αβεβαιότητας», που διοργανώνει ο Κύκλος Ιδεών σε συνεργασία με το Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών.

Ο κ. Χρυσοχοΐδης, με αφορμή την πρόσφατη εξάρθρωση εγκληματικής ομάδας στην Κρήτη, έκανε λόγο για «15 οικογένειες» που, όπως είπε, «αφέθηκαν να αυθαιρετούν, να εκβιάζουν, να εξαπατούν και να ρημάζουν ξένες περιουσίες».

Όπως τόνισε, οι συγκεκριμένες οικογένειες, τις οποίες χαρακτήρισε ως «εγκληματικές ομάδες», έχουν πλέον στοχοποιηθεί από τις Αρχές και εξαρθρώνονται με τα μέλη της να πηγαίνουν σε φυλακές εκτός Κρήτης.

Επιπρόσθετα υπογράμμισε ότι με την πλήρη λειτουργία ειδικής υπηρεσίας του ”ελληνικού FBI” στην Κρήτη, με περίπου 150 αστυνομικούς και ειδικό τμήμα για την αντιμετώπιση των συγκεκριμένων εγκληματικών δραστηριοτήτων, θα εξαλειφθούν αυτά τα φαινόμενα. Παράλληλα, σημείωσε ότι το τελευταίο διάστημα οι Αρχές δέχονται χιλιάδες μηνύματα πολιτών από την Κρήτη που παροτρύνουν την Αστυνομία «να κάνει τη δουλειά της».

Αναφερόμενος στο ζήτημα της βίας, ο υπουργός υποστήριξε ότι η πολιτική βία έχει πλέον μειωθεί σημαντικά σε σχέση με προηγούμενες δεκαετίες, ωστόσο έχουν αναπτυχθεί νέες μορφές «διάχυτης κοινωνικής βίας», οι οποίες, όπως είπε, ενισχύονται από τα social media και την τεχνολογία. «Η εικόνα της βίας πολλαπλασιάζεται και δημιουργεί μιμήσεις», ανέφερε, κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στη βία μεταξύ ανηλίκων και στα περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας.

Ο κ. Χρυσοχοΐδης δήλωσε μάλιστα ότι κάθε χρόνο καταγράφονται περίπου 25.000 καταγγελίες για ενδοοικογενειακή βία και 13.000 συλλήψεις, ενώ χαρακτήρισε «τραγικό» το γεγονός ότι γυναίκες και παιδιά εξακολουθούν να πέφτουν θύματα κακοποίησης. Σύμφωνα με τον ίδιο, πολλοί από τους δράστες είναι υπότροποι και αντιμετωπίζουν προβλήματα εξάρτησης από ουσίες ή αλκοόλ, επισημαίνοντας παράλληλα τα μεγάλα ελλείμματα σε κοινωνικές και ψυχιατρικές δομές.

Σε ό,τι αφορά τα ναρκωτικά, ο υπουργός τόνισε ότι δεν χρειάζεται αλλαγή στη νομοθεσία καθώς είναι ήδη ιδιαίτερα αυστηρή αλλά χρειάζονται ακόμα περισσότερες διεθνείς συνεργασίες για την εξάρθρωση των διακινητών και «να επικεντρωθούμε στην πρόληψη μέσω της οικογένειας και του σχολείου». Παράλληλα έκανε λόγο για σημαντική αύξηση της διακίνησης κοκαΐνης μέσω του λιμανιού του Πειραιά, σημειώνοντας ότι πλέον οι ποσότητες που εντοπίζονται είναι τεράστιες. «Η κοκαΐνη έχει γίνει πάρα πολύ φθηνή», ανέφερε, ενώ προειδοποίησε και για την εξάπλωση νέων συνθετικών χημικών ουσιών που παράγονται κυρίως στη Μέση Ανατολή και την Ασία.

Αναφερόμενος στη λειτουργία της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, ο κ. Χρυσοχοΐδης υποστήριξε ότι από τη δημιουργία τής υπηρεσίας, τον Οκτώβριο του 2024, έχουν εξαρθρωθεί περίπου 200 εγκληματικές οργανώσεις. Όπως είπε, μέχρι το 2023 υπήρχαν 24 ανεξιχνίαστες δολοφονίες που σχετίζονταν με το οργανωμένο έγκλημα, ενώ πλέον «δεν υπάρχει καμία ανεξιχνίαστη υπόθεση δολοφονίας του οργανωμένου εγκλήματος».

Τέλος, αναφέρθηκε και στο ζήτημα της αστυνομικής βίας και της χρήσης καμερών από αστυνομικούς, επισημαίνοντας ότι προχωρά η τοποθέτηση body cameras σε αστυνομικούς επιχειρησιακών ομάδων, περιπολικά και μοτοσικλέτες, μετά τη σχετική έγκριση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Παράλληλα, έκανε ειδική μνεία στην ομάδα ΟΔΟΣ, που έχει ως στόχο την οριοθέτηση των συγκεντρώσεων και την αποφυγή χρήσης χημικών στις πορείες.

