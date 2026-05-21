Ηράκλειο: Συνελήφθη 14χρονος μαθητής που έσπασε τα γυαλιά συμμαθητή του
Για το συμβάν συνελήφθη και η μητέρα του για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου
- Συνελήφθη 14χρονος μαθητής σε Γυμνάσιο του Ηρακλείου για επίθεση σε 13χρονο συμμαθητή του και φθορά στα γυαλιά του.
- Ο 14χρονος κατηγορείται για φθορά ξένης ιδιοκτησίας και σωματική βλάβη αδύναμων ατόμων.
- Η μητέρα του 14χρονου συνελήφθη για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.
- Το περιστατικό συνέβη μέσα στο σχολείο το πρωί της Τρίτης 19 Μαΐου.
Σε μία σύλληψη ανηλίκου προχώρησε η αστυνομία το πρωί της Τρίτης (19/5) σε Γυμνάσιο του Ηρακλείου.
Όπως αναφέρει το zarpanews.gr, πρόκειται για ένα 14χρονο παιδί το οποίο συνελήφθη μετά από περιστατικό βίας με συμμαθητή του μέσα στο σχολείο.
Φαίνεται πως ο 14χρονος χτύπησε τον 13χρονο συμμαθητή του και προκάλεσε φθορές στα γυαλιά του δεύτερου.
Ο 14χρονος συνελήφθη για παράβαση του νόμου περί φθοράς ξένης ιδιοκτησίας και σωματική βλάβη αδύναμων ατόμων.
Συνελήφθη και η μητέρα του 14χρονου για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.
